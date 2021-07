Interjút adott a Rádió 1 műsorvezetőjének a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb zenésze, Ed Sheeran. Az énekes nemcsak a zenéről, hanem például a foci-Eb-ről is beszélt, és az is kiderült, apaként mennyire vesz részt a gyermeknevelésben.

Ed Sheeran hosszabb kihagyás után új dallal és új albummal jelentkezik. Kislányáról, „civil” életéről is mesélt a Rádió 1 műsorvezetőjének, Kiss Mártinak, de azt is elárulta, hogy titokban angol–olasz döntőre számított az Eb-n, és erre a meccsre már évekkel ezelőtt megvette a jegyét. A teljes interjú csütörtök délután kerül adásba a Rádió 1-en. Addig is íme néhány részlet, kizárólag az Index olvasóinak.

A brit világsztár korábban azt nyilatkozta, hogy új dala, a Bad Habits abból a vágyból született, hogy friss apukaként teljesen jelen szeretne lenni a kislánya életében, így adta magát a kérdés, hogy vajon ezt mennyire sikerül megvalósítania.

Azt hiszem, sikerül. Nagyon sok helyen látom, hogy megszületik a gyerek, és lepasszolják a bébiszitternek, aztán körülbelül egy hét múlva látják újra. Persze ítélkezni sem akarok, hiszen mindannyian dolgozó emberek vagyunk, de valahogy meg kellene találni az egyensúlyt.

Az Index is írt arról, hogy Ed Sheeran hosszú kihagyás után tért vissza a zenei világba, amit elmondása szerint több szempontból is meglehetősen furcsán él meg.

Hihetetlen, hogy milyen gyorsan változik minden, például a zeneipar. Amikor kijöttem az első sikeremmel, az A Teammel, akkor minden az iTunes-előrendelésekről szólt. Előre megrendelted a dalt, aztán még az előrendelési időszak alatt játszották a rádiók, utána kijött a dal az Ituneson, és ott futott be. Aztán a Multiplynál az album előrendeléssel indult, és utána jött ki a dal, aztán a Divide-nál a Spotifiy-premieren volt a hangsúly, de még voltak CD-eladások is. És most mi van? TikTok, Deezer, Spotify, Apple… kezdem elveszteni a fonalat. Most, hogy újra visszatértem, valaki tarthatna egy kiselőadást nekem belőlük, hogy melyik melyik.

Az Eb miatt természetesen a futball is szóba került, miután Ed Sheeran több fotón is együtt szerepelt David Beckhammel szurkolás közben. Az énekes szerint egy lehetséges győzelem nagyon jót tenne Angliának, úgy látja ugyanis, hogy nagyon megosztott az ország.

(Ed Sheeren az Anglia–Németország-mérkőzésen 2021. június 29-én. Fotó: Eamonn McCormack – UEFA / UEFA / Getty Images)