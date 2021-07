Pénz és jó ügyvéd – így úszták meg a sztárok a legdurvább zaklatási botrányokat

Kényszerítés, verés, vagdosás – és még hosszabb is lehetne az a repertoár, amivel napjaink egykor csillogó nevű erőszaktevői operáltak. Van, aki rendesen megütötte a bokáját a tetteiért, de olyan is, aki továbbra is szabadon császkál, mert épp eleget fizetett, vagy nem érte utol a törvénykezés.

Harvey Weinstein egykor Hollywood legbefolyásosabb embere volt, a férfi azonban nem úgy használta ki az erejét, mint ahogyan azt egy szebb világban várnánk. A #metoo kampány idején több nő vádolta meg szexuális zaklatással, aminek meg is lett a böjtje: Weinstein 23 évet kapott, és bár ügyvédjei fellebbeztek a döntés ellen, azóta újabb vádat emeltek ellene, ami ha beigazolódik, a büntetése 36 évre is duzzadhat.

Az egykori producer védelme fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy szexuális ragadozóként elhíresült ügyfelük retorzióit csökkentsék, Weinstein egészségügyi állapota láthatóan romlott azóta, hogy leültették. A pandémia alatt koronavírussal is megfertőződött, mostanra pedig már gyakorlatilag megvakult, és a fogai is sorra potyognak. Bár megtorlás szempontjából messze Weinsteint ásta legmélyebben maga alá a #metoo, azért jócskán akadnak még rajtuk kívül, akiknek volna miért felelnie.

Kevin Spacey

Weinstein áldozataihoz hasonló hirtelenséggel léptek elő 2017-ben azok a férfiak is, akik azzal vádolták meg a színész-producert, hogy molesztálta őket kiskorúként. Volt, aki be is perelte Spacey-t, bár ilyen-olyan okokból végül semmit sem sikerült rábizonyítani. A botrány hatására viszont a színész hivatalosan is kegyvesztett lett a szakmájában, úgy tűnt, a karrierjének befellegzett – ezért is borult ki sok más ember mellett az egyik áldozata is nemrég, amikor kiderült, hogy zaklatója hamarosan egy olyan filmben fog szerepelni, amely a gyermekvédelem köré összpontosul.

Armie Hammer

A sármos színész sem csak arra használta a vonzerejét, hogy jól fizető szerepeket zsebeljen be. Év elején egy exe robbantott bombát azzal, amikor azt állította, a Hammer kapcsolatuk ideje alatt arról fantáziált, hogyan törné össze és enné meg a bordáit. A szinte értelmezhetetlennek tűnő állítás után több hasonló sztori is befutott. Napról napra bukkantak fel nők, akik erőszakos vadállatként írták le volt barátjukat, aki a legbetegebb dolgokat művelte a hálószobában. Legutóbb megszólaló áldozata részletesen számolt be arról, hogyan erőszakoskodott vele volt párja 4 órán keresztül olyan brutalitással, hogy

akkor és ott azt hitte, nem hagyja el élve a szobát.

A színésznek emellett állítólag elég komoly drog- és alkoholproblémái lettek, így június elején rehabra vonult. Többek szerint ez is a legjobb, amit tehetett, hiszen az első áldozat beszéde után (a gyerekeire hivatkozva) kiszállt akkori filmjéből, és a történtek után kicsi az esély arra, hogy bárki kapálózna azért, hogy alkalmazhassa.

James Franco

A James Dean-hasonmást 2019-ben perelte be két színésznövendéke. Elmondásuk szerint a férfi színi iskolájában rendszeresen történtek olyasmik, amik egy valódi drámában is megállták volna a helyüket. Elmondásuk szerint Franco több növendékéről parancsolta le a ruháját, vagy éppen kényszerítette őket arra, hogy orgiajeleneteket adjanak elő neki. A színész peren kívül egyezett meg az áldozatokkal, akiknek végül több mint 650 milliót fizetett – írta meg a BBC. Az eset után Franco népszerűsége tagadhatatlanul csökkent, színészi iskolája pedig 3 év működés után bezárta kapuit, közel sem hurcolta meg úgy a közvélemény, ahogyan azt várni lehetett. Az eltörléskultúra sem állt bele, bár Seth Rogen végül saját magának is ellentmondva azt nyilatkozta nemrég, hogy mégsem szeretne a jövőben együtt dolgozni eddig országosnak vélt cimborájával.

Marilyn Manson

Napjaink talán legvérfagyasztóbb, valóban híres erőszaktevője a külsejében sem bizalomgerjesztő énekes. Alig néhány hónap alatt négy nő is névvel és arccal vállalta azokat a borzalmakat, amiket Manson mellett kellett átélniük. A rémtörténetek szerint volt itt

korbácsolás, baltával üldözés, késsel vagdalás, kötözés, fojtogatás és orrtörés is a nemi erőszak mellett,

nem beszélve a visszafordíthatatlan lelki bántalmakról. Manson kezdetben tagadott, a második vádlója, Esmé Bianco megszólalása óta azonban semmilyen formában nem kommentált semmit, csak nevében maradt jelen a közösségi médiában.

Shia LaBeouf

A Hollywood-szerte problémásnak tartott színész ugyancsak kemény vádakkal nézett szembe tavaly decemberben. FKA Twigs énekesnő beperelte volt párját, akiről állította, hogy kapcsolatuk alatt kíméletlenül bántalmazta őt. LaBeouf állítólag szüntelen, sakkjátszmához hasonló helyzetben tartotta volt barátnőjét, akit a nap legváratlanabb időpontjaiban vádolt meg azzal, ami éppen eszébe jutott. A Mirror információi szerint például az énekesnőnek csak meztelenül volt megengedett az alvás, a színész ugyanis azt mondta neki, hogyha felöltözik, azzal egyértelművé teszi, hogy távol akarja magát tartani tőle. Emellett FKA Twigs elmondta azt is,

hogy a színész szándékosan fertőzte őt meg egy nemi úton terjedő betegséggel,

valamint rendszeresen bántalmazta akár alvás közben, nem beszélve a mentális sérelmekről. Shia LaBeouf erőszakos magatartását két másik exe, Sia, és Margaret Qualley is megerősítette. Ami a FKA Twisgsszel való ügyét illeti, bár a színész mindent tagad, a felek állítólag békés megoldásra törekszenek – írta meg a Vulture.

Woody Allen

Év elején debütált az HBO GO új dokumentumsorozata, az Allen kontra Farrow, amely négy részen át foglalja össze, mi történhetett a producer és korábbi párja, Mia Farrow gyerekei között. Manapság már nem is kérdés, hogy bárki karrierje darabokra törne, ha ferde szemmel nézne a nevelt gyerekére, úgy tűnik viszont, hogy a '90-es években ez máshogy volt.

Az egyébként is moziért kiáltó rémtörténet akkor kezdődött, amikor 1992-ben Mia Farrow megtalálta a producer szobájában azokat a fotókat, amelyek örökbefogadott lányáról, Soon-Yi Previntről készültek – akit kapcsolatuk révén Woody Allen is nevelt. Farrow a film szerint ekkor fogta a gyerekeit és hazament, és bár szerette volna, ha kettejük kapcsolata itt megáll, a producer korábban hivatalosan is örökbe fogadta Dylan és Moses nevű gyerekeit, így nem tilthatta őket tőle. Ugyanabban az évben, amikor kiderült, hogy Allen a barátnője nevelt lányával folytat viszont, felcsalta a padlásra és megrontotta Dylan nevű lányát. Őt, akinek az örökbefogadását ő szorgalmazta a legjobban, mondván, minden vágya egy szőke kislány.

Dylan O'Sullivan Farrow életére a mai napig rányomja a bélyegét a trauma, amit nevelőapja okozott neki. Vele szemben Soon-Yi, akiről a meztelen fotókat találták, öt évvel később hozzá is ment Allenhez, aki mellett a mai napig kiáll. Máig kérdés, hogyan úszta meg mindezt. Mai szemmel már az „is” elég lenne a teljes eltörléshez, hogy

feleségül vette a nevelt lányát, az pedig, hogy egy másikat, aki alig volt hét éves, még molesztált is, megtorlásért kiáltana.

Akkoriban valószínűleg a hatalmának és a körülötte sürgő-forgó sztárügyvédeknek köszönhette, hogy végül nem került rácsok mögé, az azonban továbbra is érthetetlen, hogy a történtek után kinek volt gyomra megnézni a filmjeit és különféle díjakkal jutalmazni. Nos, akkoriban sokaknak. Így a film bár egyoldalú, és csak a sértettek irányába igyekszik pozitív benyomást ébreszteni a nézőben, sok elgondolkodtató kérdést vet fel.

+1 Bill Gates

A Microsoft atyja csúnyán kihúzta a gyufát a közvéleménynél, mióta feleségével bejelentették, válnak. Mint kiderült, Melinda Gates bizalma többek mellett akkor veszett el igazán az urával, amikor az találkozgatni kezdett a többször is elítélt pedofil bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel. Mindezt állítólag azért tette, mert Nobel-békedíjat remélt a férfi széles kapcsolatrendszerétől. Ez végül elmaradt, Epstein meghalt, és ő is elég rosszul jött ki a dologból. Mindemellett ott volt az a bizonyos korábbi viszony is, amit az egyik alkalmazottjával folytatott. Az említett nő minderről be is számolt a Microsoft igazgatótanácsának, akik vizsgálatot indítottak az ügyben. Bill Gates érdekes módon éppen azelőtt távozott a tanács éléről, hogy ez a nyomozás lezárult volna, jótékonykodásra hivatkozva. 2019-ben egyébként az sem tett túl jót a hírnevének, hogy a Microsoft számos női alkalmazottja számolt be különösen kellemetlen munkahelyi légkörről, ahol napi szintű a zaklatás és a diszkrimináció.

Természetesen nem csak a felsorolt illetőknek lenne oka vezeklésre. Ahogy korábban, úgy napjainkban is számtalan nő és férfi esik áldozatul szexuális abúzusnak, amiről sokan beszélni sem mernek, így örök életükön át cipelik azt a fájó terhet, amit egy hatalmával visszaélő illető azért rótt rájuk, mert éppen ahhoz volt kedve – és áldozatával ellentétben talán már nem is emlékszik arra, mit követett el anno.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.