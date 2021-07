Tom Hanks szép csendben 65 éves lett

Hatvanötödik születésnapját ünnepli mindenki kedves távoli rokona, Tom Hanks. A kétszeres Oscar-díjas színész botrányoktól mentesen, szépen csendben lépett be a szép korba, miközben a veni, vidi, vici elvet követve halmozta a sikereket. Hosszas karrierje során szinte minden díjat bezsebelt, sikerült végig úgy csillognia, hogy közben szeretni való, békés karaktere maradt a vörös szőnyegnek. Hogyan csinálta?

Két kezére jut egy-egy aranyszobrocska

Tom Hanks szülei többször is újraházasodtak, így fiatalon családról családra járt. A színészet majdnem egész életében elkísérte, középiskolás korában kóstolt bele a szakmába, amelyben hamar megtalálta magát. Rengeteg filmben játszott vagy kölcsönözte éppen egy-egy szereplő szinkronhangját, legelső korszakalkotó munkája mégis a Philadelphia – Az érinthetetlen című dráma volt, ahol Andrew Beckettet alakítja. Karaktere kezdetben menő ügyvéd, akiről munkahelyén nem tudják, hogy meleg. A fiatal tehetséget azonban ledönti a lábáról az AIDS, amelynek látható jelei után koholt vádak alapján menesztik álommunkájából. Beckett azonban nem adja fel, és perre viszi az ügyet. A film több díjat is kapott, Tom Hanksnek pedig sok egyéb más mellett egy Oscar-díjat hozott. Az elsőt.

Egy évvel később már feltehette a polcra a másodikat is, bezsebelte ugyanis Forrest Gump szerepét. A filmet voltaképp nincs, aki ne látta volna, ez pedig nem véletlen. Kora egyik legmeglepőbb mozija volt, amely jócskán visszahozta az árát, pedig kezdetben voltak problémák. Az új generációk számára úgy tűnhet, hogy a film költségvetése nem volt magas, valójában kicsúszott a megadott keretből. Számos archív anyagot felhasználtak a könyvadaptációhoz, de más módon is manipulálták a felvételeket. Dan hadnagy balesete után például speciális effektekkel tüntették el Gary Sinise lábait, és Tom Hanks pingpongtudása sem volt valódi: a hihetetlen gyorsasággal pattogó labdákat utólag szerkesztették a felvételekre. A híres Amerika-átfutós jelenetekre emiatt már nem maradt pénz, így a Paramount kis híján az egész mozit elkaszálta. Az említett forgatásokat a rendező, Robert Zemeckis és maga Tom Hanks fizette saját zsebből, megmentve a produkciót – a színész egymaga hétmillió dollárt áldozott a futós jelentekre, amelyekben egyébként nem is ő, hanem az öccse, Jim Hanks szelte a kilométereket – írta meg a CinemaBlend.

A színész egyébként azzal a feltétellel vállalta a szerepet, hogy nem kért fizetést a szó klasszikus értelmében: inkább a film által hozott végső gázsiból szeretett volna részesülni, a döntés pedig meglehetősen kifizetődőre sikeredett: hatvanmillió dollárt tehetett zsebre.

Csendben a világ barátja

A Forrest Gump után az egész világ megismerte és elismerte a színészt, akit a mai napig a szakma egyik legjobbjának tartanak. Azóta ötvennél is több filmben szerepelt, de nem csak színészi játékával járult hozzá ahhoz, hogy jobb hellyé tegye a világot. A koronavírus kirobbanásának idején ő és felesége, Rita Wilson voltak az első hírességek, akik elárulták, hogy megfertőződtek a betegséggel. Hinnék vagy sem, a világ egyszerre komolyabban vette a vírust. Az, hogy a házaspár nyíltan beszélt a megfertőződésről, és kvázi dokumentálták, amikor kórházba szállították őket, majd házi karanténba kényszerültek, sok szkeptikus szemét nyitotta fel. Miután meggyógyult, a színész vérplazmát is adott, hogy segítse a járványkezelést.

Tom Hanks az amerikai elnökválasztás idején is teljes mellbedobással támogatta a változást. Donald Trump számláján addigra jó pár megkérdőjelezhető cselekmény feketéllett, így a színész is beállt azon hírességek közé, akik nyíltan kampányoltak Joe Biden mellett. Végül ő volt az, aki közvetítette az új elnök beiktatását. Érdekesség továbbá, hogy Hanks tagja a Nemzeti Űrtársaságnak, és ő volt A végtelen szerelmesei – Az Apolló-program című HBO-produkció producere, amely az asztronauták Holdra küldéséről szól.

A színész az a fajta ember, aki azt is csak mellékesen mesélte, hogy amúgy Abraham Lincoln egykori amerikai elnök rokona. A Daily Mailen megjelent cikk szerint bár távoli, de akkor is rokoni kapcsolatban állnak.

Abraham Lincoln leszármazottja vagyok. Az édesanyját Nancy Hanksnek hívták, és a családom tagjai erről az oldalról unokatestvérek, sógorok vagy sógornők és persze távoli rokonok

– mondta Tom Hanks.

Ami a magánéletét illeti, a színész mindig szépen és csendben intézte az ügyeit. Kétszer házasodott meg, első felesége Samantha Lewes színésznő volt. 1978 és 1987 között voltak házasok, két gyermekük született: Elizabeth Ann és Colin Hanks, aki maga is a színészi pályát választotta. A pár szerelme a gimnáziumban kezdődött, az évek során pedig kinőtték egymást. Válásuk nem volt teljesen problémamentes, a színésznő ugyanis azt állította, Hank bojkottálni akarta a karrierjét. A színész tagadta a dolgot, és mindez ennyiben is maradt. Samantha Lewes a kétezres évek elején elment egy rutinvizsgálatra, ahol kiderült, hogy súlyos csontrákkal küzd, ami több szervére is átterjedt. Tom Hanks mindent elkövetett, hogy megmentse volt nejét: specialistákat szerzett, és állta az összes kezelési költséget. Samantha Lewes állapota azonban túl súlyos volt, 2002. március 12-én örökre lehunyta a szemét.

Rita Wilsonnal az Önkéntesek című film forgatásán ismerkedtek meg. Kettejük között igazán klappolni látszott a dolog, alig egy évvel azután össze is házasodtak, hogy a színész elvált első feleségétől. Frigyükből két fiú született, Chet és Truman Theodore. Szerelmük több mint három évtizede töretlen, idén áprilisban ünnepelték 33. házassági évfordulójukat.

Napjainkban...

Ami a színész legutóbbi filmjeit illeti, 2020-ban nagyot ment első westernje, A kapitány küldetése, és hasonló sikereket ért el A Greyhound csatahajó is. Bár meg kell hagyni, hogy utóbbi forgatásával rendesen felforgatták egy helyszínül szolgáló angol falu lakóinak életét. Ez nem csoda, hiszen a helyiek több mint egy évig hallgattak madárcsicsergés helyett háborús zajokat. Tom Hanks negatív számlájára azonban ennél többet nemigen írhatunk. Legközelebb az Elvis című filmben találkozhatunk vele, ahol a rock and roll királyának menedzserét, Tom Parker ezredest alakítja.

(Borítókép: Tom Hanks és Rita Wilson A Pentagon titkai című film premierjén 2017. december 14-én. Fotó: Paul Moirigi / Getty Images Hungary)