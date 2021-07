Jada Pinkett Smith olyan durván betépett, hogy összeesett egy forgatáson

Will Smith neje nem éppen szemérmességéről híresült el, és a minap is tartotta ezen jó szokását. Ma már tiszta, de egykor keményen égette a gyertyát, a droggal pedig előtte már az édesanyjának, utána pedig a lányának is meggyűlt a baja.

Will Smith felesége évekkel korábban indította el Red Table Talk nevű Facebook-műsorát, amiben olyan témákat feszeget vendégeivel, amelyekről nagy általánosságban keveset beszélnek az emberek. A legújabb adásban ismét kényes téma került elő, ezúttal a drogok és az alkohol került előtérbe, amivel, mint kiderült, jócskán meggyűlt a baja a fiatal színésznőnek. Jada Pinkett Smith már gimnazistaként sem vetette meg az alkoholt, sőt. Jóval többet ivott, mint egy átlagos tinédzser, egy idő után pedig annyira hozzá is szokott az italhoz, hogy drogokkal kezdte kombinálni jól megszokott kedvencét:

Úgy ittam a vörösbort, mint más a vizet. Hozzászoktam. Durván piáltam a középiskolában, később pedig keverni kezdtem. Alkohol, fű és ecstasy lett a koktélom.

A színésznő elmondta, nem hitte, hogy ezek a dolgok függőséget okozhatnak nála. Azonban egy idő után az említett elegyből is egyre nagyobb és nagyobb dózisra volt szüksége, ami végül be is tette nála a kiskaput.

Volt egy elég kemény ügyem. Olyasfajta, ami felnyitja az ember szemét. A Bölcsek kövére forgatásán történt, teljesen kiütöttem magam. Beállva mentem dolgozni, és sikerült rossz ecstasyt bekapnom. Összeestem, aztán mindenkinek azt mondtam, hogy biztos egy régi gyógyszert vettem be, ami valahogy belekerült a vitaminos dobozomba. De elmondom, mit csináltam. Fogtam a seggem, összeszedtem magam, és visszamentem a forgatásra. Az volt az utolsó alkalom, hogy droghoz nyúltam

– vallotta be a színésznő, hozzátéve, hogy két lábon járó csodának tartja magát, amiért túlélte mindezt. Azóta csak különleges alkalmakkor iszik, mértékkel.

Jada Pinkett Smith édesanyja egyébként szintén küzdött az elemekkel. Ő heroinfüggő volt, míg Jada Will Smithszel közös lánya, Willow a fűre volt teljesen ráállva. Tavaly beszélt is minderről, hozzátéve, hogy mióta letette az anyagot, sok tekintetben megvilágosodott. Egy csokor baráttól is el kellett búcsúznia, rájött ugyanis, hogy a szóban forgó illetőket tévesen fogadta a bizalmába.

Ami Jada Pinkett Smitht illeti, tavaly több szemöldököt ugrasztott fel az emberek homlokának közepére, mint korábban. A színésznő elárulta például a műsorában, hogy 9 éves kora óta maszturbál, és a húszas éveiben egyszer le is teremtette magát, annyira rá volt függve a szexjátékokra.

Gyakran többszörös orgazmust okoztam magamnak, és eléggé rákattantam erre. Abban az időben még kísérleteztem, és éppen távol tartottam magam a férfiaktól. De azt hiszem, kicsit tényleg elszaladt velem a ló, ráfüggtem. Éppen ezért egy nap azt mondtam magamnak: elég! Napi ötször élvezel el!

– mondta ekkor a műsorában.

A valódi botrányt azonban nem ez okozta, hanem az a hír, miszerint a színésznő Will Smith áldásával jött össze egy nálánál jóval fiatalabb énekessel. Tavaly nyáron egy August Alsina nevű férfi állt elő azzal, hogy ő és a színész személyesen ültek le megbeszélni, hogy akkor nosza, innentől ő lesz Jada Pinkett Smith párja, amire a férje gálánsan helyeselt. A házastársak később elmondták, hogy valójában nem voltak együtt, amikor Jada összejött az említett férfival, így nem kellett engedélyt kérnie senkitől, hogy viszonyba kezdjen.

Hogy a pár viszonya azóta hogy alakult, kérdőjeles. Többször is felmerült, hogy nyitott házasságban élnek, a fiatal énekes felbukkanása azonban jócskán megkavarta az állóvizet. Papíron 24 éve házasok, de hogy a gyakorlatban él-e ezenkívül bármilyen formában ez a bizonyos frigy, azt csak ők és a közvetlen hozzátartozóik tudhatják. Annyi bizonyos, hogy Will Smitht tavaly érzékenyen érintette a téma, ugyanis amikor 50 Cent érdeklődött nála, finoman szólva is melegebb éghajlatra küldte.

