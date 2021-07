Már cukrászda nélkül is a legjobbak közé került a Mónisüti

Sütis Móni és férje tényleg a nulláról kezdték, mint mondják, pénzük nem volt, így a szívüket tették bele a vállalkozásukba. A MOL Nagyon Balaton és az Index közös sorozatában most a Mónisütit mutatjuk be.

Sütis Móninak, azaz Kövérné Kalmár Mónikának sokféle munkája volt már – közgazdász, újságíró, teológus –, miközben négy gyereket nevelt, de emellett maradt ideje gasztrobloggerségre is. Móni a sütemények mellett a családi életéről, az ahhoz fűződő gondolatairól is írt, és bár sütikről és gyerekekről posztolgató netcelebritásokból nem kevés van, ő ennél sokkal értékesebb dolgokat is letett az asztalra. Többek között csodálatos süteményeket, amelyek felkeltették a balatoni vendéglátósok figyelmét is, és Móni sütijei egyre több kávézó és cukrászda pultjain jelentek meg.

Mónisüti

A sütik diadalútja azt a nem mindennapi helyzetet eredményezte, hogy Sütis Mónit a Dining Guide beválasztotta a legjobb tíz vidéki cukrászda közé – úgy, hogy nem is volt saját üzlete. Azóta viszont lett az is, 2018 nyarán Gyenesdiáson megnyílt a Mónisüti, és a rajongók már helyben is fogyaszthatják a tortákat és rugelachokat.

Mivel pénzünk nem volt, a szívünket raktuk bele

– mondja Móni, aki a férjével együtt vallja, hogy csak olyan süteményeket készítenek, amilyenek a családi asztalra is kerülhetnének. Figyelnek az alapanyagokra, csak állati tejszínt használnak, és sosem kerül margarin vaj helyett a tésztába.

Útravalót is adnak a vásárlóknak, minden sütemény mellé jár egy idézet is, amit Sütis Móni maga írogat a vendégeinek.

