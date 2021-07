Sebestyén Balázst is megbabonázták a bazaltorgonák

A Szent György-hegy a Balaton-felvidék geológiai vidámparkjának óriáskereke, ahonnan a legszebb kilátás nyílik a magyar tengerre. A MOL Nagyon Balaton és az Index sorozatának új részében a bazaltorgonákat mutatjuk be.

Ha nem lennének a tanúhegyek, ezek az egykor lávát kilövellő, kialudt vulkánok, akkor a Balaton-felvidék is csak egy szelíd, kedves táj lenne. Így viszont a világ egyik legizgalmasabb geológiai vidámparkja: ha az ember felnéz a bazaltorgonákra, több tízezer év monumentalitása bámul vissza rá.

A bazaltorgonák Sebestyén Balázst, a Best of Balaton kurátorát is megbabonázták. A Balaton magazinban így beszél a Szent György-hegyről:

Szerintem innen nyílik a legszebb látkép a Balatonra. A hosszú túra közben ráadásul lehet tartani a gyerekeknek egy kis földrajzoktatást is. Fontos, hogy ne egy meleg nyári napon akarjuk megejteni, de hidegfront idején kiváló aktív program.

Szent György hegyi bazaltorgonák

A Szent György-hegy némileg kiesik a turisták által megrohamozott balatoni desztinációkból, de ez éppen az egyik előnye is. Bazaltorgonáinak története több tízezer éve kezdődött, amikor a forró láva feltört, és a hegynyi „lepény” szélén gyorsabban kezdett hűlni. Az így létrejött, 30-40 méter magas bazaltoszlopok előterében gyorsabban érik be a szőlő, hiszen a meleget éjszaka visszasugározzák az ültetvényekre.

A hegyen a Kőkau nevű sziklaformációt és az eróziós folyamatok nyomán keletkezett, tíz méter mély Sárkány-likat is érdemes meglátogatni.

(Borítókép: Best of Balaton)