Berki Krisztián újra bíróság elé állt a büntetőfékezési ügyben

Kétszeri halasztás után június 4-én tartották meg az első tárgyalást Berki Krisztián korábbi büntetőfékezési ügyében. Az üzletember 2018-ban fékezett le szabálytalanul egy busz előtt, amiben 2 és félmillió, a híresség gépkocsijában pedig 14 millió forintos kár keletkezett. Berkit közúti veszélyeztetéssel vádolják, legutóbbi tárgyalásán tagadott, a bíró kérdésére azt válaszolta, nem tartja magát bűnösnek. Az ügyész ekkor két év hat hónapot kért.

Hétfő délelőtt került sor a celeb második tárgyalására az ügyben. Berki már a júniusi tárgyalására is kirendelt ügyvéddel érkezett, nem korábbi korábbi védője képviselte, Sz. Rolandot később pedig felfüggesztették.

A mai tárgyalás, amelyeken tanúkat hallgatnak meg, Berki Krisztián megszólalásával kezdődött. Újra elmondta, hogy az eset napján Szlovákiából tartott haza. Állítása szerint nem volt szabálytalan az előzése, azért próbálta lehagyni a buszt, mert úgy érezte „a sofőr nem szimpatizál vele”. Az előzése közben a buszsofőr balra rántotta a kormányt, ekkor dudáltak is egymásra. Miután kikerülte a buszt, a felesége szólt neki, hogy megérkeztek a célhoz, ekkor visszasorolt, és lassítani kezdett. Azt mondja, azért állt meg, mert látta, hogy zárva a lakópark kapuja,

szerinte a busz pedig lassítás nélkül belehajtott az autójába.

Berki állítja, hogy nem látta az előzni tilos táblát és a záróvonalat. Önmagát gyakorlott sofőrnek tartja, és már többször is előzött ezen az útszakaszon, most is a szaggatott vonalnál kezdte a manővert. Becslése szerint maximum 25 százalékkal lépte túl a megengedett sebességet. Amikor megállt, hogy beforduljon a lakóparkba, szerinte a busz még messze volt, nem is látta a visszapillantóban.