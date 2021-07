Sellőből lett szexszimbólum Phoebe Tonkin

Phoebe Tonkin sok kislány kedvence volt a 2000-es évek végén. Az ausztrál színésznő alakította ugyanis Cleo Sertorit a H2O: Egy vízcsepp elég című sorozatban. A szériát 2013-ban új szereplőkkel folytatták, és mivel a gyerekek továbbra is szeretik a sellőket, a Makoi hableányok is népszerű lett, ha nem is annyira, mint az elődje.

Claire Holt, Cariba Heine és Phoebe Tonkin a sorozat ideje alatt igazi ikon volt a fiatal közönség számára, majd ahogy telt az idő, szép lassan elfeledkeztünk róluk – egy ideig. A színészkedéssel egyikük sem hagyott fel, sikereiket tekintve azonban egyértelmű, hogy Phoebe emelkedik ki közülük a leginkább.

A színésznő az ausztráliai Sydney-ben született, éppen ma 32. éve. Gyerekkorában a tánc érdekelte, egy ideig balettozott és hip hopozott is. Később érdeklődni kezdett a színészet iránt, 12 évesen színházórákat vett, 16 évesen pedig jelentkezett Cleo Sertori szerepére a H2O: Egy vízcsepp elég című sorozatban. A fiatal lány már a próbafelvételeken felkeltette a stáb figyelmét kiemelkedő úszástudásával, és hamar kiderült az is, hogy a színészi játékával sem lesz gond. Phoebe a sorozatban egy kezdetben bizonytalan, később azonban egyre inkább magára találó tinédzsert alakított, amivel nem is volt nehéz megszerettetnie magát a közönséggel. Szerepléséért 2008-ban jelölték és az AFI Awards legjobb női főszereplőjének járó díjára, de végül nem ő kapta az elismerést. Izgulnia azonban nem kellett, hiszen a saját országában két sorozat is felkérte, így nem maradt munka nélkül.

2010-től már filmszerepekben is kipróbálhatta magát. Első ilyen megjelenése a Holnap, amikor elkezdődött a háború című akciófilmben történt, ahol Fiona Maxwell bőrébe bújt. Később felbukkant a Csalétek című horrorfilmben. Eközben a sorozatoktól sem távolodott el, népszerűségét tovább növelte a The Secret Circle című szériával, ahol ugyancsak főszerepet kapott. 2012 aztán szép év volt a H2O rajongók számára, kedvenceik ugyanis együtt szerepeltek a Vámpírnaplókban. Claire Holt Rebekah Mikaelson, Phoebe Tonkin pedig Hayley Marshall szerepében tért vissza. A kolléganők később a sorozat spin-offjában, a The Originals - A sötétség korában is visszaköszöntek.

Phoebe tavaly a Westworld harmadik évadában is feltűnt, és a jövőben is érdekes projektekre számíthatunk a közreműködésével. Jövőre két filmje is várható, a Transfusion illetve a Babylon. Előbbiben az Avatar és a Terminátor 4 sztárjával, Sam Worthingtonnal játszik együtt. A Who információi szerint kemény thriller lesz, amelyben a főszereplő elveszíti a feleségét, és alvilági ügyekbe keveredik, hogy meg tudja védeni egyetlen fiát. A Babylont illetően kevesebbet tudunk, az viszont biztos, hogy egy klasszikus hollywoodi hangulatot idéző dráma lesz, Damien Chazelle rendezésében – írta meg a The Wrap. A filmben egyébként Phoebe olyan nevekkel együtt játszik majd, mint Margot Robbie, Meryl Streep, Brad Pitt, Emma Stone, Michael Jordan, Olivia Wilde vagy Toby Maguire. Ezek mellett már zajlanak a Night Shift nevű horrorfilm munkálatai is, amelyben szintén számíthatunk a színésznőre.

Színészi pályája mellett Phoebe 2012-ben szerepelt egy zenei klipben, és modellként is szép karriert csinált. 2018-ban a Chanel márkanagykövete lett, szerepelt a Vogue több számában és az ausztrál Elle magazinban is. Karrierje során több divatcég kampányában is részt vett, a pandémia idején pedig beindította saját ruhamárkáját, a Lesjour!-t – írta meg a Harper’s Bazaar.

Ami a színésznő magánéletét illeti, Phoebe notóriusan csendes a privát ügyeit illetően. Ő nem az a fajta híresség, aki magára hívja a paparazzókat, vagy ontja magából a személyes történeteket. Ahogy tudjuk, sokaktól eltérően a botrányoktól is igyekezett távol maradni karrierje során, már év elején egy celebek leleplezésével foglalkozó oldal közzétett róla egy nagyobb csokor kevésbé előnyös fotót. Ezeken Phoebe a tinédzser éveiben látható, meglehetősen illuminált állapotban, kezében gyakran alkoholos italokkal és cigarettával. A képek között szerepel olyan is, amin a fiatal színésznő maszkot visel, tulajdonképpen villant is – adta közre a kissé kompromittáló galériát a Daily Mail. A fotókat egyébként valószínűleg egy régi riválisa oszthatta meg a neten, de bármi is volt a célja, nem érte el. Phoebe karrierje szépen haladt tovább, miközben nem is reagált a cikkre. Nem is igen lett volna szüksége erre, hiszen a legtöbb tinédzser belekóstol az éjszakai életbe, ez pedig nem feltétlenül jelent rosszat. Phoebe tehát érdemes követni az Instagramon néhány kulisszatitokért, vagy éppen azért, mert ha elég sokan suttognak arról, hogy új párja van, akkor a lesifotósokat megkerülve inkább ő mutatja meg az illetőt.Így jelentette be tavaly nyáron azt is, hogy Alexander Greenwald énekes belépett az életébe. (Korábban három évig volt Paul Wesley barátnője.)

A '90-es évek gyermekeinek számára szívmelengető lehet továbbá, hogy Claire Holttal a mai napig jó barátságot ápol. A színésznőnek már van két gyermeke, velük pózoltak nemrég Claire férjének Instagramján. A kép mellett még viccelődött is azzal, hogy a két hölgy mindenféle hülye kifogással jön, miért nem érheti őket víz.

A fotói között időnként megbújtat egy-egy dögösebb szettet, de a profilját végignézve leginkább egy titokzatos, egzotikus szépségű nőt figyelhetünk meg, aki magabiztosan áll a világ előtt. Talán épp ez a fajta misztikumnak köszönheti hét és félmilliós követőtáborát – ami valószínűleg tovább bővül majd, ha moziba kerülnek új filmjei. Hogy ezeknek milyen fogadtatása lesz, csakis rajta, és az illetékes stábon múlik.

(Borítókép: Phoebe Tonkin a Liberty State Parkban 2016 június 4-én. Fotó: Roy Rochlin / Getty Images Hungary)