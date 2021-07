Nem a legjobb helyen van, de ez a legjobb hely Füreden

Az egyik első balatoni fine dining bisztró volt, és a kreativitás mit sem kopott volna az évek alatt, a konyha még kiforrottabb, az ételek pedig olyanok, mint a műalkotások. Közben pedig egy ízléses, otthonos bisztróban ülünk, ahol a borlap is külön említést érdemel.

Az első olyan hely, amire magam találtam rá. Nem a legjobb helyen van Füreden – fent a városban, egy körforgalomnál, új épületben. Nem régi vályogház, nem egy történelmi pince. Az elsők között voltam, aki ezt az új helyet végigkóstolta, és láttam, hogy végre a minőség elérkezett erre a vidékre is, és itt akar maradni

– mondja Gianni Annoni, a Best of Balaton kurátora és gasztroszakértője a helyről. „Minőségi konyha, kitűnő alapanyagok, magyar ételek. Ez is nagyon fontos volt: nem pizza, kebab és gyros, hanem magyar. Öt éve volt mindez, és ekkor éreztem, hogy valami megmozdult a Balatonon a gasztronómia szempontjából.”

Bistro Sparhelt

Kántor Zsuzsanna, a Bistro Sparhelt üzemeltetője régóta eldöntötte, hogy ha egyszer lesz egy étterme, annak Elek Balázs lesz a séfje. Amikor Balatonfüreden erre lehetősége nyílt, és megkereste Balázst, ő csak annyit kérdezett:

Mikor csomagoljak?

Azóta a hely megálmodói kompromisszumok nélkül viszik az üzletet. Tudták, hogy komoly munka lesz elérni azt, hogy a vendégek autóba üljenek, és ellátogassanak hozzájuk a felső városrészbe. Semmit sem bíztak a véletlenre, a borválasztékba saját pincészetük, a Thethis Birtok borai is bekerültek, az étterem zöldségei és mikrolevelei pedig a saját kert termései.

Az étlap rövid – aki ért a gasztronómiához, az tudja, hogy ez jót jelent. Érdemes előételt is választani, mondjuk, egy pácolt fogast kimchivel. A főételek közt kacsamellet, harcsát és mangalicatarját is találunk – de mind egy kicsit továbbgondolva, nagy műgonddal készül.

(Borítókép: Best of Balaton)