Berki Krisztián: Lesz másodfok

Kedden született meg az elsőfokú ítélet Berki Krisztián korábbi büntetőfékezéses ügyében: a celebet bűnösnek találták egyrendbeli közúti veszélyeztetés illetve egyrendbeli rongálás vádjában. A bíróság elsőfokon két év börtönbüntetésre ítélte, melyet négy évre felfüggesztettek, valamint pénzbírságot is kiszabtak. Az ítélethirdetés után az ügyész rögtön jelezte fellebbezési szándékát, Berki és ügyvédje időt kértek.

A tárgyalás után a celeb azt ígérte, válaszol az újságíróknak, végül azonban úgy döntött, faképnél hagyja őket. Berki az elmúlt napokban sem reagált az ítéletet illetően, a találgatások azonban rögtön megkezdődtek: az Index által megkérdezett közlekedési szakjogász szerint biztos, hogy a vádlott is fellebbez, a Blikk szakértője szerint pedig az ügyre akár a házassága is rámehet.

Berki Krisztián ma a Mokka vendége volt, ahol ugyan szűkszavúan, de a műsorvezetők kérdésére reagált az ítéletre.

Curtistől szeretnék idézni. Van egy nagyon remek dalszöveg erre: amíg nem látod hogy győztél, addig a legnagyobb vesztes vagy. És egy nem jogerős ítéletről nem szeretnék semmilyen kommentet mondani, hiszen az ügyész úr már fellebbezett, úgyhogy lesz másodfok mindenképpen

– mondta Berki, majd hozzátette, hogy számított az ügyész fellebbezésére.

Keménynek tartja az ítéletet, de szerinte másodfokon enyhíteni fognak rajta.

A műsorvezetők ezután könnyedebb vizekre terelték a beszélgetést, megkérdezték, hogy van a család. Berki elmondta, hogy Mazsival az utóbbi időben egy nap négyszer válnak és hatszor békülnek, de ezt a terhességgel járó hormonváltozásnak tudják be. A nehézségek ellenére nagyon boldogok, és Natival együtt várják a kistesó érkezését.

Szó esett a jelenleg is húzódó Hódi Pamela kontra Berki Krisztián pereskedésről is. Az édesanya teljes felügyeletet akar, amit volt párja akár meg is adna neki, azonban azt vallja, hogy nem gyerektartást fizető apa akar lenni, hanem jelen szeretne lenni kislánya életében. Berki úgy véli, Pamela azért pereskedik vele még mindig a kislány felügyeleti jogáért, mert neki nem volt édesapja, így máshogy látja a férfi szerepeket. Hódi Pamela másként gondolkodik erről, ő nemrég Instagramon írt hosszasan arról, miért nem reagál az általa alaptalannak nevezett vádakra, melyekkel rendszeren illeti volt párja.

Berki az adás utolsó percében azt is elárulta, hogy – bár a felesége talán megorrol rá ezért – születendő kislányuk neve jelenlegi terveik szerint Berki Milla Katarina lesz.

Az ítélettel kapcsolatban az Index is kereste Berki Krisztiánt, aki egyelőre érdemben nem reagált a megkeresésre.