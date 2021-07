Plágiumügyben döntött a bíróság, melyben a Korda házaspár érintett

Nem kell kifizetniük a hatvanmilliós összeget, amire a Találd ki gyorsan a gondolatom című szám eredeti szerzője áhítozott. A per ugyan lezárult, Kordáék és a rajongók is csalódottak, hogy a dal többé nem hangzik el az előadásukban.

2018-ban hatvanmillióra perelte Balázs Kláriékat egy izraeli zeneszerző, Henri Bratter. A férfi szerint ekkora összeget keresett a Korda házaspár a Találd ki gyorsan a gondolatom című szám szerzői jogdíjaiból. A férfi azért indított eljárást, mert állítása szerint a dalt eredetileg ő szerezte, és bár a magyar előadók peren kívül szerettek volna megegyezni vele, ő több pénzt akart, így bíróságra vitte az ügyet. Hatvanmillióért ment perre.

Henri Bratternek azonban első fokon csak azt a pénzt ítélték meg, amit a házaspár amúgy is kifizetett volna neki peren kívül, így másodfokig ment, ahol már elutasították a keresetét. Végül az említett, hétmillió forintos összeget kapta meg, aminek a pereskedés miatt elesik egy bizonyos részétől, hiszen az eljárás díjának a felét is neki kell megtérítenie. A Korda házaspár és a rajongók is csalódottak, ugyanis a történtek fényében a dal soha többet nem hangzik el kedvenceik előadásában.

Sosem állítottuk, hogy mi írtuk. Bizonyítani tudom, hogy egy 2003-as Reader's Digest-kiadásban feldolgozásként szerepel. Bíztunk benne, hogy ilyenkor a szokásos módon, a szerzői jogvédő hivatalon keresztül megérkezik az engedély a feldolgozáshoz. Sajnos nem így történt

– mondta Balázs Klári a Borsnak.

Az énekesnő hozzátette, nagyon meglepte őket, hogy Bratter egyik pillanatról a másikra beperelte őket. Ami a dalt illeti, emlékei szerint egy rajongójuk nyomta a kezükbe a '80-as évek idején azzal, hogy szerinte érdemes lenne vele foglalkozniuk. A házaspárnak tetszett, el is énekelték hát, ami az eredeti szerzőnek, úgy fest, kevésbé tetszett.

A per lezárult, a férfi pervesztes lett. Megvártuk, amíg végérvényesen befejeződik, mert addig nem mondhattunk el minden részletet: Ez a férfi nemcsak a dal szerzőjeként akarta magát feltüntetni, hanem az átdolgozás zeneszerzőjeként. Ez nonszensz

– tette hozzá Korda György.

Az izraeli férfi végül nem járt sikerrel, el kellett búcsúznia a hajmeresztő összegtől, amire áhítozott. Az ügy legnagyobb vesztesei mégis a rajongók lettek, hiszen többé nem hallhatják élőben a dalt.