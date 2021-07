Itt a vége: Harvey Weinstein életében már tényleg semmi nem maradt

Harvey Weinsteinnek hosszú évekig mindene megvolt. Szakmai sikerek, dollármilliók, híres barátok, és még egy szép feleséget is maga mellett tudhatott. Az ő példája mutatja, hogy nem mindent old meg a pénz és a mindenre kiterjedő kapcsolati rendszer – legalábbis nem örökre.

A 69 éves producer kálváriája még 2017-ben kezdődött, amikor több tucat nő vallott ellene szexuális erőszak és bántalmazás vádjával. Az összes eset az elmúlt harminc évre vezethető vissza, de valamilyen oknál fogva három évtizeden át mindet megúszta. Weinsteinnek végül az volt a veszte, amikor a filmiparban rendkívül befolyásosnak számító színésznők (Angelina Jolie, Uma Thurman, Gwyneth Paltrow) is felszólaltak ellene.

A #MeToo mozgalom kirobbantója persze mindent tagadott, de túl sok bizonyíték volt ellene, így 2018-ban letartóztatták.

A bírósági tárgyalásai egészen tavaly év elejéig elhúzódtak, míg végül bűnösnek találták, 23 év börtönbüntetésre ítélték, valamint 17,1 millió dollár kártérítést kell fizetnie áldozatainak. Ezt az összeget több mint 50 érintett között osztották szét, ez azonban sovány vigasz az áldozatokat tekintve.

Weinstein egészségi állapotáról korábban az Index is írt: áprilisban az a hír járta, hogy egyre rosszabbul van, tavaly elkapta a koronavírust, emellett pedig folyamatosan veszíti el a fogait, és gyakorlatilag megvakult. Ennek ellenére ha a legutóbbi vádak miatt is bűnösnek találják, akár további 36 év börtönbüntetést is kaphat. Korát tekintve ez felér egy életfogytiglannal.

Az élete kártyavárként dőlt össze, ezt pedig még tetézi, hogy felesége, Georgina Chapman tegnap véglegesítette a válásukat. A gyönyörű divattervezővel még 2007-ben házasodtak össze, és két gyermekük született.

A feleségnek évekig fogalma sem volt arról, hogy egy szexuális ragadozó mellett éli az életét.

A botrány kirobbanása után Georgina hónapokig nem nyilatkozott, végül a Vogue-nak adott exkluzív interjút arról, milyen az élete Harvey Weinstein után. Akkoriban megalázottnak és összetörtnek érezte magát, és mint mondta, tiszteletlenségnek érezte volna, ha azonnal kiáll a nyilvánosság elé. Az interjú közben többször elsírta magát, de főleg az érintette meg, amikor a gyerekek és apjuk kapcsolatáról mesélt.

Vannak pillanataim, amikor dühös vagyok, vannak pillanataim, amikor össze vagyok zavarodva, vannak pillanataim, amikor hitetlenkedem. És vannak pillanataim, amikor csak sírva fakadok a gyermekeim miatt. Milyen lesz az életük? Mit fognak az emberek mondani nekik? Imádják az apjukat.

Chapman 2017-ben, a súlyos vádak után szakított szexuális ragadozó férjével, beadta a válópert, és végre most, négy év után sikerült elválnia tőle. Azóta pedig Adrien Brody mellett találta meg a boldogságot.

(Borítókép: Harvey Weinstein 2018. október 11-én. Fotó: Peter Foley / Bloomberg / Getty Images)