Negyedik stádiumban van a rákkal küzdő énekes

Ahogy korábban az Index is megírta, a Blink-182 basszusgitáros-énekese június végén a közösségi oldalán tudatta, hogy rákkal diagnosztizálták. Mark Hoppus hónapok óta kemoterápiás kezelést kap, a héten pedig egy olyan tesztet végeznek rajta, ami megmutatja, eredményes volt-e az eddigi terápia. Mostanra az is kiderült, pontosan milyen típusú rákkal küzd a zenész: nemrég a Twitch felületén élőben válaszolt a rajongók kérdéseire, és elárulta, hogy

diffúz nagy B-sejtes limfómája van.

Azt is hozzátette, hogy az édesanyja is ilyen betegséggel küzdött, ám neki – két mellrák mellett – sikerült a gyilkos kórt legyőznie.

A Limfóma Kutató Alapítvány magyarázata szerint ez a típusú rák a non-Hodgkin limfómás pácienseknél a leggyakoribbnak számít, világszerte 18 ezer embernél diagnosztizálják évente. Agresszív formája a fehérvérsejteket támadja meg, gyengítve a szervezet immunrendszerét, és rontva a fertőzések elleni küzdelem képességét – írja az nme.

Hoppus az állapotáról azt is elmondta, hogy a kór a testének elég nagy részét támadta meg, így a negyedik (egészen pontosan 4-A) stádiumban van, ami szerinte a lehető legmagasabbnak számít. Ennek ellenére pozitívan áll a helyzethez, úgy véli, csak idő kérdése, hogy legyőzze a betegséget. Ha a héten elvégzett teszt azt mutatja, hogy működött a kemoterápia, akkor még legalább három körre visszamegy. Ellenkező esetben más opciót kell találni a gyógyulásra, ami akár csontvelő-átültetés is lehet, de ebben nem teljesen biztos.

A videóban a zenész a kemoterápia hatásairól is beszélt. Azt mondta, sokkal feledékenyebb, akár emberek nevét is képes elfelejteni, vagy hogy mit mondtak neki pár perccel korábban. Azt is elmesélte, hogy a terápia alatt milyen kötöttségekkel kell számolnia: nem ehet például cukrot, gyümölcsöt, szénhidrátot, nem ihat alkoholt, a illetve nem is rágógumizhat. Elmondta, hogy a kemoterápiás kezelést minden alkalommal máshogy viselte. Az első körnél totális zombinak érezte magát, mint aki áramütést kapott, a másodiknál jórészt gyengeséget, a harmadiknál pedig jellemzően hányingert tapasztalt.

Egy kérdésre Mark Hoppus azt is elárulta, hogy hivatalosan április végén diagnosztizálták a betegségét.

(nme, kerrang)

(Borítókép: Mark Hoppus a Blink 182 zenekar európai 2012-es turnéjának nyitó estjén lép fel a színpadon a NIA Arénában 2012. június 7-én. Fotó: Ollie Millington / Redferns / Getty Images)