Mi van a levegőben? Komoly felhozatal van a nyáron sztárpárokból

Van itt titkolt és még titkoltabb románc, és olyan sztárpár is, akik nem esnek hasra néhány paparazzótól. Íme az idei nyár eddigi termése, mely hírességek kötöttek ki egymás mellett – még ha csak rövid időre is.

Az idei nyár jóval idillibbre sikerült, mint a tavalyi. A pandémia utáni nagy szabadulás itthon is sokakat mély lélegzetvételre késztetett, és bár a világ számos részén még viselik a maszkot, a nyári napsugaraktól fűtve a hírességek is újra belevágtak a párkeresésbe. Mi van hát a levegőben, ki kivel bújik össze éjjel a Netflix előtt, mielőtt másnap paparazzók elől bujkálna?

Tom Holland & Zendaya

Kettejükről már régóta pletykálják, hogy járnak. Az újragondolt Pókember-filmek első részének forgatásán ismerkedtek meg, és meglehet, hogy már akkor összeszűrték a levet, az évek során fotók bizonyították, hogy a színésznő másokkal is randizott. Azóta viszont ismét zajlanak a széria új részének forgatásai, és nagyon úgy fest, hogy a filmes páros a való életben is egymásra talált. Egy fotósorozat bizonyítja ezt, amin a két színész romantikus csókot vált a kocsiban ülve. Egyesek szerint mindez csak egy marketingfogás, ám azóta több fotó és videó is készült arról, milyen jól érzik magukat egymás társaságában a színészek – Hollandet egyébként egy évvel ezelőtt a Spanyol hercegnő című sorozat színésznőjével, Nadia Parkesszal hozták össze. Ugyan akkoriban az a hír járta, hogy együtt is élnek, a kapcsolat valószínűleg zátonyra futott, ha a színész azóta kolléganőjével smacizgat.

Angelina Jolie & The Weeknd

Habár a színésznő még mindig szenvedélyes perben áll volt férjével, Brad Pitt-tel, meglehet, hogy nyitott az új szerelem felé. Angelinát szintén június elején csípték el, amikor is egy olasz étteremben órákon át cseverészett Abęl Makkonen Tesfaye-el, azaz a The Weeknd néven ismert amerikai énekessel. A vacsoráról külön távoztak, ami már alapjába véve is indokot adhat a pletykáknak, nem kérdés ugyanis, hogy nem akarták közkinccsé tenni a találkájukat. Azóta egy koncerten is megjelentek együtt, bár közös kép nem készült róluk – ellenben első kitudódott randevújuk előtt Jolie-t sikerült lefotózni, ahogy egy üveg borral ellátogatott korábbi urához, Jonny Lee Millerhez.

The Weeknd, Metro Boomin & Angelina Jolie last night in LA. pic.twitter.com/YYxDg1IbO5 — The Weeknd World (@WorldTheWeeknd) July 11, 2021

Ami egyébként ezeket a bizonyító erejű közös képeket illeti, nem ők lennének az első pár, akiket nem sikerül elkapni egy fotó erejéig – bár esetükben még nagyon friss románcról lehet szó. Dakota Johnson és Chris Martin többéves kapcsolatot húzott le úgy, hogy nem sikerült lefotózni őket. Mára már napvilágot látott egy nagyon korlátozott mennyiségű képi anyag, mostanra azonban már úgy tudni, elváltak útjaik. Ezt azonban nem ők nyilatkozták, valamiért ugyanis azt sem ismerték el soha, hogy együtt járnak, pedig már a fél világ tudott róluk.

Rita Ora & Taika Waititi (& Tessa Thompson?)

Bár a Thor rendezőjéről sokan nem tudták, de állítólag évek óta külön él a feleségétől, Chelsea Winstanley-től. Ez egyébként akkor derült ki, amikor Waititi két nővel az oldalán sokkolta az internetet. A fotók szerint a jobbján Rita Ora, míg a balján Marvel-filmes kolléganője, Tessa Thompson ült. A hölgyek átkarolták a színész-rendezőt, majd meg is csókolták egymást.

A dolgot nem nagyon tudta senki hova tenni, most viszont az a hír járja, hogy Waititi és az énekesnő hivatalosan is egy pár. Mára már bevett kifejezés, hogy a szerelmesek Instagram-ofisöllé teszik a kapcsolatukat, elismerve ezzel, hogy tényleg járnak. Ez Rita Oráéknál meg is történt, az énekesnő július 4-ei barbecue-partiján lőttek közös képeket – írta meg a news.com. Hogy Tessa Thompson hova lett a képletből, egyelőre kérdőjeles.

Renée Zellweger & Ant Anstead

A televíziós műsorvezető csak nemrég vált el 21 hónapos kisfiának édesanyjától, de részéről máris új szerelem van kilátásban. A nálánál 10 évvel idősebb Renée Zellwegerrel jött ugyanis össze, először a férfi Laguna Beach-i házának erkélyén fotózták le őket, azóta pedig új fotók bizonyítják, hogy ők bizony egy pár.

Van úgy, hogy két ember találkozik, és azonnal odavannak egymásért. Tökéletes az időzítés! Mindketten kerülik a nyilvánosságot, ez is közös bennük. Anstead kreatív srác, nagy érdeklődési körrel, szeret írni és gyártani, ezért van miről beszélniük, amikor együtt vannak

– mondta egy közös ismerősük.

Bella Hadid & Marc Kalman

A fiatalabbik Hadid nővér valószínűleg a Kardashian klánhoz fűződő baráti kapcsolatain keresztül ismerkedett meg Marc Kalmannal, aki évek óta együtt dolgozik Travis Scott-tal, Kylie Jenner kislányának édesapjával. A Page Six információi szerint a szupermodell és a művészeti vezető már egy éve randevúzik titokban, nemrég azonban az Instagramon is debütáltak együtt. Érdemes lapozni Bella Hadid posztjában, szerelmét meglepetésszerűen rejtette el a fotócsokor legvégén.

A férfi neve egyébként meglehetősen magyarosan hangzik, így könnyen lehet, hogy Marc Kalman hazánkból származik. A Page Six egyébként több paparazzifotót is közölt róluk, amelyek arról árulkodnak, hogy túlléptek a titkolózási fázison.

+1: Kanye West & Irina Shayk

Bár hivatalosan még nem váltak el Kim Kardashiannal, a rapperről egy darabig azt rebesgették, hogy Irina Shayk oldalán vigasztalódik. Együtt töltötték West 44. születésnapját is, méghozzá kettesben, egy festői francia vidéken. A hírek még arról is szóltak, hogy Kim nem bánja a kapcsolatot, hiszen szimpatikus volt számára, ahogy a modell a Bradley Cooperrel való szakítását kezelte. A legutóbbi hírek szerint a rapper és Irina Shayk csak barátok, és ha valaha kavartak is, a modell szeretné eloszlatni a pletykákat, ezért nem tartott állítólagos párjával egy párizsi bemutatóra, hiába kérte.

Kedveli mint barátot, de nem akar kapcsolatot vele. Nem akarja azt a látszatot kelteni, mintha járnának, de ha igent mondott volna Párizsra, akkor egy hónapig arról szólnának a hírek, hogy együtt vannak

– mondta a modell egyik ismerőse Page Sixnek.

A lap forrásai egyébként azt állítják, Kanye és Irina nem kettesben ünnepelték a rapper születésnapját sem, legalább 50 másik ember is jelen volt a partin. Megjegyezték azt is, hogy ők ketten évek óta barátok, és a modell dolgozott is együtt Westtel a Yeezy márka színeiben, illetve feltűnt egy 2010-ben forgatott videóklipjében, majd a neve egy rapszámában is.

(Borítókép: Zendaya, Angelina Jolie, Bella Hadid. Fotó: Matt Winkelmeyer / WireImage, Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic, Pascal Le Segretain / Getty Images)