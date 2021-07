A Balatoni kerékpárút is bekerült a Best of Balaton idei legjobbjai közé, nem véletlenül. Az aktív pihenésre vágyók tömegesen érkeznek ide minden évben, hogy teljesítsék a tó körüli távot. Még arra sincs szükség, hogy az embernek saját járgánya legyen, a parton is lehet bérelni kerékpárt az útra.