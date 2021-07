Kristen Bell ismét Manhattanben pletykálkodik

A Gossip Girl, vagy magyarul a Pletykafészek című sorozat 2007 és 2012 között futott, idejének egyik legmeghatározóbb drámája volt. Az Upper East Side elitjének története akkora sikert aratott, hogy úgy döntöttek, eljött az ideje a rebootnak. A produkciót az HBO vásárolta meg, és bár a szereplőket lecserélték, a helyszín és egy fontos részlet ugyanaz maradt.

Josh Safran úgy döntött, megtartja Pletykacica hangját, azaz az eredeti széria utolsó epizódja után közel 9 évvel visszahívta Kristen Bellt, nélküle ugyanis nem lenne ugyanaz a sorozat.

A producer elmondta, hogy kezdetben új embernek adta a posztot, aki jól szerepelt, de úgy érezte, az illető hangja nem lesz elegendő ahhoz, hogy visszahozza az eredeti hangulatot.

Ő is jó volt, de nem volt Kristen Bell. Amikor másodjára már őt hallgattuk meg, belénk csapott az érzés, hogy oh, ez az a sorozat. Ő maga a sorozat

mondta Safran a Loopernek, aki ezután is hosszasan méltatta Bell tehetségét.

Anélkül, hogy beszéltünk volna erről, Kristen felhívott, hogy szerinte máshogy kéne felolvasnia a szöveget, mert ez már nem Dan (a Pletykacica mögött álló srác az eredeti sorozatban - a szerk.). És igen, abszolút egyet kellett értenem vele. Annyira jól ismeri a karaktert és a sorozatot. (...) Valóban hallani lehet a különbséget, ha figyelsz.

A 2007-ben debütáló sorozatban Kristen Bell kölcsönözte az Upper East Side előkelő lakóinak életét megkeserítő Pletykacica hangját, ám mint az a széria végén kiderült, a pletykálkodó illető nem is lány volt, a kissé szerényebb körülmények közül érkező Dan Humphrey szaglászott társai után és írta róluk a szaftos történeteket. Az említett információ kiderülése után Bellnek volt is egy cameója, amelyben kolléganője a kamera felé fordulva azt kérdezte, Pletykacica igazi? A jelenet Bell kacsintásával zárul.

A sorozat egyébként nagy löketet adott az említett színésznek, Penn Dayton Badgleyv ugyanis számos filmben szerepelt azóta, az utóbbi években pedig kifejezetten keresett lett a You című sorozatban nyújtott alakítása miatt. De Blake Lively is a Pletykafészeknek köszönheti sikerét.

Kristen Bell 2012 óta sok dolgot csinált. Egy halom filmben és sorozatban szerepelt, főleg vígjátékokban és romantikus filmekben. Egy évvel a sorozat véget érése után hozzáment Dax Shepardhöz, két közös lányuk is született, házasságuk pedig a mai mai napig töretlen, bár nem titkolják, hogy ez nem csak kettejük erénye. A színésznő férje már 2017-ben is elmondta az Us Weekly-nek, hogy nem hisz a nagy Ő-ben. Szerinte

Sok munkára van szükség egy kapcsolat működéséhez, nekik pedig terápia is kell ahhoz, hogy békében tudjanak létezni egymás mellett.

A színésznő nemrég az Ellen DeGeneres Show-ban is feltűnt, ahol megerősítette mindezt. Ahogy a karantén alatt sokaknak, úgy nekik is meglehetősen nehéz volt a folyamatos egymás nyakán csüngés, amiért szintén szakemberhez fordultak.

Kéthetente üléseztem a terapeutánkkal Zoomon keresztül, és panaszkodtam neki a férjemről. Ekkor ő elmondta, mit csinálok rosszul, majd Daxszel is lefutotta ugyanezt a kört. Így amikor este találkozunk, ismét szeretjük egymást, mert nagyobb eszköztárból tudunk dolgozni

– mondta Bell, aki szerint fontos bővíteni az ismereteinket, nem számít ugyanis, kivel élünk együtt, egy idő után úgyis idegesíteni fog bennünket. A felek egymás melletti feltétlen szeretetét egyébként jól mutatja az is, hogy Kristen Bell akkor is mindenben támogatta a férjét, amikor egy rövid időre ismét drogfüggő lett.

Ami a gyereknevelést illeti, Kristen Bellék azon szülők táborát erősítik, akik notóriusan nem mutatják meg a gyermekeik arcát soha, semmilyen körülmények között. Érdekesség viszont, hogy az említett szellemhez képest a színésznő tavaly elég rendesen kibabrált egyik lányával a nyilvánosság előtt. Egy műsorban ugyanis elárulta hogy Delta ugyan ötéves, de néha még mindig ágyba vizel, ezért pelenkát hord. Bell rengeteg negatív kritikát kapott, ezért végül vécére szoktatta a kislányt.

Van egy 5 és fél éves gyerekem, aki néha ágyba vizel, de nincs ezzel semmi baj! (...) Felébresztjük este 11-kor, amikor olyan, mint egy zombi, és ráültetjük a vécére.

– mondta akkor Bell.

Az említett fiaskótól eltekintve a színésznő és férje nagy harmóniában nevelik gyermekeiket, az idei apák napján Bell hosszas posztban köszöntötte fel Daxet. A bejegyzésben leírta, hogy szeretné, ha az évben lenne még további 364 apák napja, az ő ura ugyanis megérdemelné.

2021-re tekintve Bell nemcsak Pletykacica hangjáért fog felelni: hamarosan mozikba kerül ugyanis a Queenpins nevű vígjáték, melyben a színésznő egy olyan feleséget alakít majd, aki a barátnőjével kuponhamisításba kezd, amivel rendesen megszedik magukat. A zsaruk persze rájuk is állnak, de hogy mi lesz velük, az a vászonról derül majd ki – addig is ki lehet próbálni a színésznő CBD-vel dúsított arcápolási márkáját is.