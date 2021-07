Négy évvel Chester Bennington halála után újabb albumot készít a néhai frontember hangjával az énekes első zenekara. A Grey Daze alapító-dobosa, Sean Dowdell az Index megkeresésére több részletet is megosztott az érkező lemezről, amelyen a Linkin Parkkal világhírűvé vált Bennington ikerlányai is szerepelnek majd.

Négy éve hunyt el a Linkin Park zenekar frontembere. Az akkor 41 éves Chester Bennington 2017. július 20-án önkezével véget vetett az életének, holttestét helyi idő szerint reggel 9 órakor találták meg a Los Angeles megyei Palos Vedres Estates településen lévő otthonában, ahol egyedül tartózkodott. Halálának körülményei kapcsán persze azonnal elindultak a találgatások, ám az orvosszakértői vizsgálatok végül tisztázták, hogy az énekes öngyilkosságához nem volt köze tudatmódosító szereknek, s bár a szobájában alkoholt találtak, abból csak minimális mennyiséget fogyasztott az énekes. Családja, zenésztársai és barátai azóta többször is megerősítették, hogy a frontember régóta depresszióval küzdött, és ez vezetett a tragédiához.

A rajongók és a barátai azóta sem feledkeztek meg a kivételes hangi adottságokkal rendelkező énekesről. Első zenekara, az arizonai Grey Daze a frontember emléke előtt tisztelegve 2020-ban kiadott egy lemezt Amends címmel, amin Chester Bennington hangsávjaival a banda korábbi dalainak felújított változatai hallhatók. Néhány számhoz videóklip is készült, a Soul Songhoz forgatott kisfilm az énekes legidősebb fia, Jaime Bennington rendezésében. A lemez elkészítését a Grey Daze egyik alapítótagja, Sean Dowdell kezdeményezte, aki Chester Bennington gyermekkori barátja, illetve a Club Tattoo piercing- és tetoválószalonok irányításában később az üzlettársa is lett. A dobos most egy újabb albumon dolgozik, amelyre a korábbi posztjaiban már a zenekar közösségi oldalán is utalt, az Index megkeresésére pedig most több részletet is elárult az érkező lemezről.

2021 áprilisa és júniusa között rögzítettük a lemezt, a dalokban természetesen Chester hangja hallható. Mindegyik a korábbi vokáljaival készült, de teljesen át lettek írva, modernebb formátumba. A lemezen vendégművészként Chester lányai, Lily és Lila énekelnek az apjukkal egy dalban, de a Filter zenekarból Richard Patrick, aki korábban a Nine Inch Nailsben is zenélt, illetve Dave Navarro is szerepel egy számban. Az album producere Esjay Jones, a hangmérnök pedig Brian Virtue. Az első single év vége felé jelenik meg, a teljes album pedig következő év elején várható

– tájékoztatott az Index megkeresésére a zenész-üzletember. Hogy négy év után milyen érzések vannak benne, amikor Chester Benningtonra gondol, arra annyit mondott:

Még mindig szomorúsággal tölt el. Azóta is hiányzik mindennap.

A Grey Daze-zel indult a zenei karrier

Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Chester Charles Bennington zenei karrierje a Linkin Parkot megelőzően a Grey Daze nevű együttessel indult, amit Sean Dowdell-lel közösen alapítottak az arizonai Phoenixben. A két zenész a 90-es évek elején ismerkedett meg, amikor a dobos az akkori, Sean Dowdell and His Friends nevű bandájába épp új énekest keresett. Dowdell, aki mára a Club Tattoo nevű piercing- és tetoválóüzletek tulajdonosa, életre szóló barátságot kötött az énekessel, akivel később üzlettársak is lettek. Kettejük történetéről a 2017 májusában megjelent Tattooed Millionaire: Building the Club Tattoo Empire című könyvében is írt, jelen cikk szerzőjének pedig egy korábbi interjúban mesélt részletesen.

A Grey Daze nevű zenekart 1993-ban alapították, és a banda egészen 1998-ig működött. Két albumuk jelent meg, az első 1994-ben Wake Me, a második 1997-ben No Sun Today címmel. Sean az énekest gyakorlatilag a kisöccsének tekintette, szinte elválaszthatatlanok voltak, egy darabig egy fedél alatt is éltek. A dobos szerint a banda valamiféle megkönnyebbülést jelentett Chesternek.

Imádott dalokat írni, zenész volt minden porcikájában

– mondta korábban róla Dowdell.

Miután 1998-ban feloszlott a Grey Daze, Chester Bennington a Los Angeles-i Xero énekese lett, ami nem sokkal később először Hybrid Theoryra, majd Linkin Parkra változtatta a nevét. Sean, aki időközben elindította a Club Tattoo nevű bizniszét, 2002-ben ajánlotta fel először Benningtonnak, hogy szálljon be a vállalkozásába, végül 2003-ban lettek üzleti partnerek, együtt irányítva az arizonai és a Las Vegas-i szalonokat. A két jó barát egyébként Chester halála előtt arra készült, hogy újra felveszik a dalaikat, és egy koncert erejéig színpadra állnak ismét a Grey Daze-zel. Erre viszont már nem került sor.

A Linkin Park hozta meg a világsikert

Chester Bennington a Linkin Parkkal vált világhírűvé. Az énekes egy sikeres meghallgatást követően Mark Wakefieldet váltotta az akkor még Xero néven ismert csapatban. A nu metal banda már Linkin Park néven hozta ki 2000-ben a Hybrid Theory című debütáló lemezét, amit a mai napig a banda legjobb albumaként emlegetnek. A korong a 21. század egyik legkelendőbb könnyűzenei kiadványa, illetve debütalbuma, valamint a 2000-es évek legsikeresebb rocklemeze lett. Mostanra világszerte 30 milliós eladás körül járhat, a rajta szereplő In The End című dal klipje (a Meteora lemez Numb című nótájának videójához hasonlóan) pedig jócskán átlépte már az egymilliárdos megtekintést a YouTube-on.

Bár a fontember ezt már sajnos nem érhette meg, megjelenésének 20. évfordulóján újra kiadták a Hybrid Theoryt. Egy speciális csomagban is meg lehetett venni olyan demófelvételekkel, amelyek korábban egyetlen albumon sem szerepeltek, és eddig csak a zenekar által működtetett, fekete öves rajongókat tömörítő LP Underground tagjai jutottak hozzá. Ilyen például a She Couldn't című szám is, amely az évforduló alkalmából tavaly ősszel a banda hivatalos YouTube-csatornájára is felkerült, bár a videómegosztón igazából már eddig is fellelhető volt, 2009-ben töltötte fel először egy user a saját oldalára.

Több egyéb kiadvány mellett pályafutása alatt összesen hét stúdióalbumot készített a zenekar, s bár zeneileg olykor eltávolodtak Hybrid Theory által lefektetett iránytól, ha voltak is emiatt kritikus hangok, a lemezeladásaik és a telt házzal zajló turnéik azt mutatták, bármit csinálnak, a csapat nem veszít a népszerűségéből.

Zenei kitérők

Ahogy Mike Shinodának annak idején a Fort Minor, Chester Benningtonnak is voltak más zenei projektjei a Linkin Park mellett. 2005-ben az Orgy és a Julien-K formációkból is ismert Amir Derakh és Ryan Shuck társaságában megalapította a Dead by Sunrise zenekart. A banda egyetlen albumot jelentetett meg 2009-ben Out Of Ashes címmel, emellett sokat koncerteztek, nemcsak Amerikában, hanem a tengerentúlon is. Bennington és Shuck egyébként nagyon jó barátok voltak, egy ideig egy fedél alatt is éltek Long Beachen. A másik kitérő 2013-ban indult: Scott Weiland távozása után Chester a Stone Temple Pilots énekese lett. A Linkin Park iránti elkötelezettsége miatt viszont a közös munka csupán két évig tartott.

Búcsú

Chester Bennington halála óta szünetel a Linkin Park. A tragédia után fél évvel a tagok közül Mike Shinoda szólókarrierbe kezdett, 2019-ben a Budapest Arénában is fellépett a dalaival. Pályafutása alatt a banda egyébként mindössze egyszer koncertezett Magyarországon: 2017 júniusában a VOLT Fesztiválon léptek fel. Az énekes halála után nem sokkal Los Angelesben, a Hollywood Bowlban tartott emlékkoncertet a zenekar, itt láthatta a zenészeket a közönség utoljára együtt a színpadon. Frontemberüktől azzal a klippel búcsúztak, amely az utolsó albumuk címadó, One More Light dalához készült.

Bár a nyilvánosság előtt nem voltak ismertek a belső küzdelmei, volt néhány interjú, amelynek során Chester Bennington nyíltan vallott a depressziójáról. A mondatainak súlya viszont csak a tragédiát követően vált világossá mindenki számára, ahogy az is, hogy egyes dalszövegeiben feltehetőleg a saját problémáiról énekelt. A sokak által kritizált Heavy című szám is pont egy ilyen nóta, ráadásul a klipjében képileg is megjelenik mindaz, ami egy ilyen állapotot jellemez.

Chester Bennington hat gyermeket hagyott hátra. Második felesége, Talinda Ann Bentley az utóbbi négy évben mentális problémákkal küzdőknek próbál segíteni, hogy ne fordulhasson elő mással az, ami a férjével történt.

(Borítókép: Chester Bennington. Fotó: Kevin Winter. Getty Images)