Majka és Curtis: ez együtt működik a legjobban

Mintha nem is lett volna közöttük szünet, Majka és Curtis mindent ott folytatott, ahol 2018 augusztusában abbahagyták. A két rappert elsősorban a barátságukról faggatuk a Campus Fesztiválon, ahol péntek este egy igen látványos show-val szórakoztatták a közönséget.

Ritkán adnak együtt interjút, de nagy valószínűséggel ez csak a véletlen műve, Majka és Curtis ugyanis láthatóan nagyon jó barátságban van. Azt mondják, semmilyen törést nem okozott kettejük közt az a bő egyéves mosolyszünet, amely 2018 augusztusában kezdődött, és amitől több alkalommal is hangos volt a sajtó ez idő alatt. A két rapper a debreceni Campus Fesztiválon közvetlenül a fellépésük előtt beszélt kettejük kapcsolatáról az Indexnek, de szóba került a Parkos triplázás, Majka születésnapja, a foci Eb és a közelgő Swing turné is.

Majka, amikor utoljára beszéltünk 2019-ben itt a Campuson, hangszálproblémái voltak. Azóta rendbejött ez a dolog?

Dehogy, nekem mindig vannak hangszálproblémáim. Ahogy felmegyek a színpadra, megtüzesedek és elkezdek kiabálni, ordítani, mint egy hülye, ennek pedig általában súlyos következményei lesznek. (nevet) Legtöbbször három koncert van egy héten, így ezt alapvetően nehéz orvosolni. Volt egy technikai megoldás, ami segített, hogy fellépés közben jobban halljam magam, de hangszálproblémáim mindig voltak és lesznek is.

Az orvosok mit mondanak?

A legviccesebb az, hogy amikor valakinek ilyen gondja van, akkor az orvos előír egy csendrendeletet, ami azt jelenti, hogy zenét sem hallgathatsz, mert ha belül énekelsz magadban, az is megterheli a hangszáladat. Én egy hangos ember vagyok. Otthon a gyerekeimmel is olyan emelkedett szinten beszélek, ahogy más kiabál. Szóval ez betarthatatlan. Úgyhogy ilyenkor mindig a kémiát visszük bele a játékba, valamilyen úton-módon megpróbálva a hangunkat helyrecsiszolni. Ha erre rájön az a pszichés nyomás, hogy el fog menni, amitől persze el is megy a hangom, ezt azzal orvosoljuk, hogy berúgunk, mint a disznó, és akkor már nem érdekel annyira a végére. (nevet) Ezek a megoldások léteznek.

A legutóbbi campusos fellépésén Curtis nélkül állt színpadra, azóta láthatóan minden megoldódott kettejük közt. Valóban nem maradt egyikükben sem tüske a történtek okán?

Majka: Szerintem nem. Ami történt, megtörtént. Én azt gondolom, az embernek mindig vannak vitái a szeretteivel, a családjával, ez így természetes. A legfontosabb, hogy Atika belátta, ez a dolog így nem működik. Én nem azt kértem, hogy sose csináljon olyat, amit nem szabad, mert végülis hip hop sztárok vagyunk, ez így jól áll az imidzsnek is. Csak azt kell figyelembe venni, hogy ha koncertezünk, akkor azt nyomni kell. Amennyiben ezt megtartjuk, akkor a mi kapcsolatunk ugyanolyan jó marad, mint eddig. Ugyanannyit nevetünk és ugyanúgy jól érezzük magunkat egymás társaságában.

Curtis: Én azt gondolom, ez máshogy nem is működne. Ha bárkiben tüske maradt volna, vagy nem beszélünk meg valamit rendesen, az már kibukott volna az első héten.

Majka: De egyébként nagyon fura volt, mert ugye másfél évig nem álltunk színpadra együtt. Tatabányán volt az első közös koncertünk, a cigányzenekaros 2019 végén, és tényleg olyan volt, mintha soha nem is lett volna szünet.

Nem sokkal később jött egy újabb, picit másfajta szünet a járvány miatt, ami amellett, hogy például pont a zeneipart teljesen kioffolta, sokaknál az emberi kapcsolatokra is kihatott. Az Önök barátságára volt bármilyen hatással a pandémia?

Majka: Nem.

Curtis: Mi szeretjük egymást. Sok zenekar esetén hallani, hogy már hánynak egymástól a tagok, nálunk ez nincs így.

Majka: De szerintem ez érződik is. Ez az egyik alapja a sikerünknek. Amikor felmegyünk a színpadra, látszik, hogy két olyan csávó áll ott, akik jól érzik magukat egymással és a közönséggel.

Curtis: Mert ha mi jól érezzük magunkat egymással, sokkal jobban érzik magukat az emberek is.

Majka: Igazából amikor nem voltak koncertek, meg amikor összevesztünk ezen a szaron, akkor ez volt a legrosszabb, ez hiányzott a leginkább. Nyilván mindketten csinálunk önálló zenei produkciókat és léteztünk volna tovább egymás nélkül is, de minek, amikor ez igazából együtt működik a legjobban.

12 Galéria: Majka és Curtis Fotó: Pogonyi Nóra

Ránézésre nagyon hasonló a habitusuk, mégis van különbség, elsősorban talán abban, hogy Majka inkább egy véleményvezér-típus, aki sokszor közéleti témákban is megszólal, Curtis pedig visszafogottabb ebben.

Curtis: Peti beleáll olyan dolgokba, amikről igazából nekem is megvan a véleményem, csak feleslegesnek tartom, hogy belemenjek.

Majka: Egyébként igaza van, de engem zavar.

Curtis: Igen, őt zavarja, és nem tudja magában tartani. Én egyébként majdnem mindenben ugyanazzal értek egyet, mint a Peti.

Majka: Csak ő ezen nem túráztatja magát, én meg igen.

Curtis: Az én esetemben egyedül az Újpest és a focival kapcsolatos dolgok azok, amiket nem tudok visszatartani. Ezeknek hangot is adok. (nevet)

Mindketten szeretik a focit, az Eb kapcsán mekkora volt az egyetértés, már amikor nem a magyarok voltak pályán?

Majka: Én angol szurkoló vagyok.

Curtis: Én meg nem tudok így szurkolni. Nyilván minden országnak van rengeteg jó játékosa, így nem foglalok állást. Nekem érzelmi alap kell ahhoz, hogy szurkoljak egy csapatnak.

Majka: De azok nem lehetnek az olaszok!

Curtis: Nem. Például az olaszok azok pont nem lehetnek. (nevet)

12 Galéria: Majka és Curtis Fotó: Vajda Istvan

Egy ilyen nagyprodukciónak, mint a Majka & Curtis, még nehezebb volt a járványidőszak abból a szempontból, hogy a tavaly nyáron engedélyezett 500 fős koncertek sem jelentettek opciót.

Majka: Ez így van. Az volt a hátrányunk, ami az előnyünk máskor.

Most viszont újra beültek a turnébuszba. Hogyan indul a stáb a bulikra? Egy csomó autó áll itt a színpad mellett. Debrecenbe mind együtt érkeztek?

Majka: Nem. Ati sokszor elmegy máshova. Mindenkinek megvan a saját autója, neki, a stábnak, a roadoknak és a zenészeknek is, emellett van, aki a technikát hozza, tehát jövünk vagy hét gépjárművel. Logisztikailag összeegyeztethetetlen lenne, hogy egyszerre induljunk.

Curtis: Meg én nem is szeretek Petivel jönni, mert amikor odaérünk hozzá, hogy indulás van, ő még akkor mos fogat, és én azt nem szeretem. (nevet) Jobb így külön.

Majka: Jobb úgy, hogy nem mosok fogat! (nevet)

A Campus Fesztivál után milyen nagyobb bulikra készülnek? Vannak kiemelt koncertek?

Majka: Soha nem lehet tudni, melyik lesz végül a legjobb, mert minden héten megyünk háromszor, és számtalan olyan nagy koncert van, amiről előzetesen nem is gondoljuk, hogy akkora buli lesz. Múlt héten Győrben voltunk, 14 ezer ember jött el, óriási volt.

A Budapest Parkban meghirdetett tripla buli azért már így előzetesen is elég komolynak látszik.

Majka: Hát az történelem. Arra nagyon büszkék vagyunk. Egymást követő napokon dupla telt házat sem csinált még senki a Budapest Parkban rajtunk kívül, triplát pedig aztán tényleg nem, és szerintem nagyon sokáig nem is fog.

Augusztus 5. az első dátum, ami ráadásul Majka születésnapja. Lesz ünneplés a színpadon?

Majka: Nem.

Curtis: Az régen volt, amikor az első napon szétvágtuk magunkat. Az ilyesmi már nem megy. Ez egy elég erős hét lesz, maximum szombaton lesz valami.

Egy Swing turnéra is készülnek idén, aminek novemberben lesz a premierje a budapesti Erkel Színházban. Erről mit érdemes tudni?

Majka: Már két éve tervezzük. Korábban volt egy swinges lemezünk, gyakorlatilag innen jött az ötlet, hogy csináljuk meg az egészet táncosokkal és nagyon látványos színpadképpel. Ez egy ilyen igazi parasztvakító, odabaszó show lesz, november 6-ai premierrel, ahol az embereknek gyakorlatilag az elejétől kezdve úgy jár majd keze-lába, hogy nem hiszed el.

Curtis: Ez a turné konkrétan akkor kezdődött volna, amikor beütött a pandémia. Azóta kész a produkció, amit közben azért továbbgondoltunk a csapattal. Szerintem nagyon menő cucc lesz és rendkívül egyedülálló.

(Borítókép: Majka és Curtis. Fotó: Vajdy/Hydelight)