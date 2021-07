Robin Williamset félrekezelték öngyilkossága előtt

Zak Williams végignézte, hogyan küzd édesapja a koncentrációval egy hibás diagnózis miatt. A boncolás után ki is derült, hogy Robin Williamset nem az kínozta, amit az orvosi papírjaiba írtak.

A néhai Robin Williams fia kemény témát pedzegetett július 21-én – azon a napon, amikor apja a 70. születésnapját ünnepelhette volna. Zak Williams a The Genius Life podcastjében beszélgetett a házigazdával, Max Lugavere-rel arról, hogy a komikust félrediagnosztizálták, a helytelen kezelés pedig hozzájárulhatott ahhoz, hogy végül önkezével vetett véget az életének.

Robin Williams 2014-ben halt meg, öngyilkosságot követett el. Mindezt hosszas szenvedés előzte meg, a komikus visszaesett legyőzöttnek hitt alkoholizmusába, és depresszióval is küzdött. Mindez sokakat meglepett, hiszen a színészt mindig kacagó, vicces figuraként ismerték, így nem gondolták volna, hogy neki is megvannak a démonjai, amelyek végül erősebbnek bizonyultak a derűlátásánál.

A komikusnál Parkinson-kórt diagnosztizáltak, amit kezelni is kezdtek. Csakhogy a boncolás után világossá vált, hogy Williamsnek valójában Lewy-testes betegsége volt, ami bár tüneteit tekintve hasonlatos a fentebb említett kórhoz, valójában a demencia egyik fajtája. A betegségben szenvedők gyakran hallucinálnak, de nem feltétlenül. A páciensek szellemi és fizikai állapota erősen ingadozó, egyik percről a másikra válhat éberségük zavarodottsággá, elveszítve tájékozódóképességüket – írja a Webbeteg. Az Alzheimer-kórban szenvedőkkel szemben a Lewy-testes betegek hosszabb ideig megőrzik az emlékezőképességüket, viszont jelentkeznek náluk a Parkinson-kórra jellemző tünetek, mint a fokozott izommerevség vagy kézremegés.

Fia elmondása szerint Robin Williams maga is ezzel az alattomos betegséggel küzdött, aminek a félrekezelése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a komikus végül öngyilkosságba menekült. Zak szerint az, hogy a kezelések nem hatottak, még nagyobb érzelmi terhet rótt az apjára, aki egyébként is depressziós volt már. Látta, hogy küzdött időről időre a koncentrációval, és mivel vesztésre állt, egyre jobban szorongott.

Ez az intenzív keresés és a frusztráció időszaka volt a számára. Ez pedig egyszerűen pusztító

– szemlézte Zak szavait a New York Post.

Apja halála után Zak Williamset sem kerülte el a depresszió és az alkoholizmus. Elmondása szerint gyászában az italba menekült, ami élete egyik legnehezebb időszakát jelentette, azonban sok dologra rá is ébredt. Csoportterápiára ment, ma pedig azon férfiak egyike, akik lelkesen igyekeznek segíteni sorstársaikon.

Azt hiszem, sok férfi elszigeteltnek érzi magát, és sokan nem rendelkeznek a szükséges forrásokkal

– mondta Zak, aki különösen szimpatizál azokkal, akik anyagi helyzetük vagy a távolság miatt nem tudnak segítséget kérni. Az ő megsegítésükre jött létre a Telehealth, ahová betelefonálva segítséget kaphatnak, így nem kell egyedül küzdeniük mentális problémáikkal. A kezdeményezés célja, hogy kiterjesszék a segítségnyújtást azok számára is, akik a helyzetük miatt nehézségbe ütköznének gyógyuláskeresés közben. Zak hozzátette, hogy szerinte a depressziós férfiaknak azért is nehezebb a dolguk, mert úgy érzik, megbélyegzik őket esetleges mentális gyengeségeik miatt, ezért a társadalmi nyomás miatt inkább nem is kérnek segítséget, súlyosbítva problémáikat.

Zak Williams maga is úgy érezte a depressziója idején, hogy belefáradt abba, hogy haszontalan eszközökkel igyekszik meggyógyítani a lelkét, ezért döntött úgy, hogy segítséget kér, ami valóban a gyógyulás útjára terelte.

Azóta egy saját brandet is létrehozott, melyhez a középső nevét használta fel: a PYM nevű mentális wellness társaság az idegi alapú táplálkozásra szakosodott. Zak szerint léteznek olyan anyagok, amelyek segíthetnek az elme gyógyulásban. A férfi persze fontosnak tartja elmondani, hogy az általa kínált termék nem gyógyszer, önmagában nem oldja meg a problémát, terápia és megfelelő életvitel mellett viszont nagyban hozzájárulhat a mentális egészség visszaállításához.

(Borítókép: Robin Williams 2006. április 27-én. Fotó: Peter Kramer / Getty Images Hungary)