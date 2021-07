Amíg Leonardo DiCaprio őrangyalként próbálja megmenteni a földünket, Angelina Jolie a méhek védelmére igyekszik minden lehetséges módon felhívni a figyelmet. A színésznő májusban sokkolta a publikumot, amikor méhekkel a testén fotózkodott, és a munka körülményei sem voltak éppen hétköznapiak.

Jolie három napig nem tisztálkodott, nehogy a tusfürdő vagy a szappan illata összezavarja a berregő mézkészítőket a fotózáson. Miután letelt ez a három nap, a színésznő testét fermonokkal kenték be, hogy még izgalmasabbá váljon a méhek számára. A rovarok bátran meg is mászták őt, amit ő még bátrabban, sőt, minden félelem nélkül viselt. A sokak számára rémisztő munkát munkát a National Geographic felkérésére vállalta el.

A színésznő a napokban ismét előlépett, hogy felhívja a figyelmet a méhek védelmének fontosságára. Ezúttal Franciaországba utazott, hogy átadja az okleveleket a helyi L'Observatoire Français d'Apidologie iskola első osztályának. A kezdeményezés célja, hogy öt éven belül ötven nő művelhesse ki magát a méhészet tudományában, mindezt harmincnapos gyorsított tanfolyamokon keresztül – írta meg a Page Six.

A képzés június 21-én indult, így az első osztály már sikeresen el is végezte. Ők voltak azok a szerencsés hölgyek, akiknek maga Angelina Jolie adta át a vizsgát igazoló okleveleket, majd méhész-szerkóba öltözött, és szakmázott is egy kicsit velük.

A színésznő boldognak tűnt a róla készült fotókon, pedig nehéz időket él meg. Egy ideje már pereskedik volt férjével, Brad Pittel, és bizony idén májusban sem Jolie malmára hajtotta a vizet bíró a gyermekelhelyezési ügyükben. Bár a színésznő teljes felügyeletet akar, az ítélet szerint továbbra is kénytelen Brad Pittel közösen nevelni őket, miközben családon belüli erőszakkal vádolja a színészt. Úgy tudni, Angelina fellebbezett, de ezen felül nem tudni, hogyan folytatódik az ügy. Felröppent ellenben a hír, miszerint a színésznő The Weeknddel randevúzik. Többször is elcsípték már őket együtt, pont azért, mert bár egy helyen voltak, igyekeztek látványosan külön távozni. A zenész egyik ismerőse szerint kapcsolatuk szigorúan üzleti, The Weeknd ugyanis szeretne a filmes szakmában is érvényesülni.

Angelina Jolie mellett egyébként David Beckham is nagyon ráérzett a méhészkedésre. Az egykori focistáról tavaly keltek szárnyra azok a hírek, hogy kissé megszállottan vetette bele magát a mézkészítésbe, sőt. Állítólag saját márkát álmodott meg, bár erről azóta nem sokat tudni, így meglehet, hogy Beckham végül elvetette az ötletet.

