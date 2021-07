Leonardo DiCaprio azon hírességek egyike, akik megkerülhetetlenek Hollywoodban. Az Oscar-díjas színész azonban nem csak a filmszakmában nyújtott munkája miatt írta be magát a világtörténelembe, hanem a bolygóként folytatott harcáért is érdemes odafigyelni rá.

Jótetteiből akár könyvet is lehetne írni, néhány hete lapunk is hosszasan foglalkozott a színész környezetért folytatott tevékenységeivel: DiCaprio fiatalon kezdett érdeklődni a természetvédelem iránt, azóta több filmes projektben is részt vett, mely a témát boncolgatja. Alapítványán keresztül hajmeresztő összegeket fordított (és fordít jelenleg is) az állatvilág és az óceánok védelmére, de fontosnak tartja az őslakosok támogatását is. Nemrég a Galápagos-szigetek élővilágának visszavadításában segédkezett, 12 milliárd forinttal szállt be a projektbe.

DiCaprio őrangyal magatartása sokaknak tetszik, és bár ő valószínűleg nem párkeresés céljából segít ott, ahol tud, legutóbbi posztja mégis betalált. A színész a globális felmelegedésről posztolt az Instagramján, felhívva a figyelmet, hogy bár a bolygó forrósodása marginálisnak tűnik, valójában elképesztően veszélyes az élővilágra. Ennek fényében tovább küzd, hogy helyreállítsa az egyensúlyt, ez pedig Drew Barrymore-nak is feltűnt.

Egyedül neked kéne itt forrónak (angolul hot, melynek jelentése egyszerre forró és dögös - a szerk.) lenned, nem a bolygónknak!

– írta kommentben a színésznő, mire DiCaprio követői is felbátorodtak. Többen egyetértésüket fejezték ki, hozzátéve, hogy a színész munkája rendkívül fontos az ügyben.

Barrymore egyébként azt is megírta DiCapriónak, hogy nagyon hálás neki azért, amiért mindig úttörőként lép fel, ha a világunk megmentéséről van szó. A színész egyelőre nem kommentálta kolléganője írásait, de bizonyára megmelengette a szívét.

Ami kettejük viszonyát illeti, bár mindketten nagy nevek, csak az 1992-es Poison Ivy - Szex, hazugság, bosszú című filmen dolgoztak együtt. DiCaprio azóta jó pár fiatal modell barátnőt elfogyasztott, mostanra viszont úgy tűnik, sikerült lehorgonyoznia. Negyedik éve él boldog párkapcsolatban Camile Morrone mellett. Sokaknak szemet szúrt egyébként, hogy kettejük között 23 év korkülönbség van, őket azonban ez egyáltalán nem érdekli. Barrymore 2016-ban harmadszor is elvált, ekkor Will Kopelmannal ért véget a házassága. Két gyermekük született, akiket barátságban nevelnek. A színésznő tehát valószínűleg csupán viccelődött egy kicsit, de meglehet, hogyha DiCaprio facér lenne, meginnának együtt valamit.

