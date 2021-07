Ugyanúgy simogatja Ben Affleck JLo fenekét, mint 19 éve – véletlen lenne?

Ma már nincsenek sokan, akik ne tudnának arról, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck 17 év után ismét összemelegedtek. Hetek óta a csapból is ők folynak, amihez nem csak maga az együtt járásuk ténye járult hozzá: a sztárpár egy ideig látványosan kerülte a kamerákat, majd egy ponton úgy döntöttek, villogjon a vaku, később pedig maga JLo mondta, hogy sosem volt jobban. Azóta már volt szó összeköltözésről és esküvőről is, egy dolog azonban bizonyos: a pár újra nagyon szerelmes.

Ennek jegyében együtt ünnepelték Jennifer Lopez 52. születésnapját is Saint-Tropez környékén egy 130 millió dolláros jachton, ahol pontosan ugyanabban a pózban fotózták le őket, ahogy 2002-ben az énekesnő egyik leghíresebb dalának, a Jenny from the Blocknak videoklipjében is veszi őket a kamera.

Az említett videóban a színész a színész naptejjel kenegette kedvese aranyat érő hátsóját, a jelenetet pedig szinte forgatókönyv-szerint játszották újra. De mindez véletlen lenne? Egyfelől nehéz elhinni, hogy a paparazzók jelenlétének tudatában váratlan lett volna a mozdulat Affleck részéről – viszont meglehet, hogy a színész tényleg csupán törődését fejezte ki azzal, hogy naptejet hintett JLo fenekére, megóvva őt a nap káros sugaraitól.

A páros egyébként nem sajnálta a pénzt az ünneplésre a Daily Mail szerint. Egy 200 ezer dollárt érő magángéppel érkeztek meg Franciaországba, majd átszálltak a 130 millió dolláros magánjachtra, amin hét kabinban összesen tizennégy vendég fér el. A lap információi szerint Lopez volt férje is a közelben volt a hétvégi születésnapozás idején, ő is egy jachton vakációzott.

Beállított sztárfotók, megrendelt paparazzók?

Ami Ben Affleck kézmozdulatát illeti, nem ez lenne az első eset, hogy egy A-listás sztárpár fotóst fogad fel vagy maga adja le a drótot a lesifotósoknak. A leghíresebb ilyen eset Angelina Jolie és Brad Pitt nevéhez fűződik, akik állítólag 2005-ben maguk szervezték le a stábot, akik

tizenkét oldalnyi képanyagot készítettek az együtt forgató színészekről, ahogy Jolie gyermekével együtt a tengerparton, egy beállított díszletben töltik idejüket.

A előre berendezett szettben, megrendelt paparazzókkal fotóztató Jolie és Pitt sztoriját az amerikai valóságshow-sztárból lett televíziós személyiség, Spencer Pratt mesélte el Dax Holt és Adam Glyn Hollywood Raw című podcastjében. Állítása szerint Brad Pitt és Angelina Jolie a Mr. és Mrs. Smith forgatásán először a sivatagban állíttatták fel az önmagukat lebuktató fotózás helyszínéül szolgáló díszletet egy teljes fotós stábbal, melyek tagjai között ott volt Pratt mentora, Peter Grossman is. És bizony nem ők az egyetlenek.

A magyarul a Szabadság nyomában címen megjelent könyvben nem csak Meghan Markle és Harry herceg románcáról lehet olvasni. A szerzők szerint hercegnévé avanzsálása előtt Meghan Markle előszeretettel adta le a drótot a torontói lesifotósoknak, ugyanis kifejezetten élvezte a rá irányuló médiafigyelmet – írta meg az Express.

Egy híresség persze több okból is készíttethet magáról beállított, mégis lesifotónak tűnő képeket. Ha épp nagy hype lengi körül, akkor azért, ha pedig lecsengőben van a hírneve, azért. De népszerűsíthet márkákat vagy éppen manipulálhatja a nyilvánosságot is azzal, hogy befolyásolja a róla megjelenő imázst.

A Cosmopolitan szerint külön szakma foglalkozik a témával, az megrendelt fotósok által készített képeket egy ebben jártas ügynökség nézi át, mielőtt szabadjára engedné őket. A lap cikke szerint Taylor Swift is hűséges partnere egy ilyen cégnek, amiben lehet is valami: az énekesnőről nem igen találni olyan fényképet, amin nem topsminkben, ragyogó mosollyal sétál az utcán. Meglehet, hogy a fentebb látott fenéksimogatás is a jó szándékú manipuláció része, mellyel a pár régi-új kapcsolatát kívánja demonstrálni – ez egyébként a színész részéről nem is lenne idegen húzás, hiszen korábbi barátnőjével, Ana de Armasszal rendszeresen hívogatták magukra a paparazzókat. Ezeken megmutatták, mennyivel jobb színben van az akkor nehéz időszakot megélt Affleck, és – lássuk be – a színésznő karrierjének sem ártott egy kis csillámpor.