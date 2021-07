Itt a vége: leteszi a hangszert az ország legmenőbb női basszerosa

Élete új korszakba lépett, és más területen is szeretné kipróbálni magát – ezzel magyarázta Csoma Viktória azt a döntését, hogy elhagyja az Alvin és a Mókusok punkrock zenekart. A hír a banda közösségi oldalán jelent meg, azzal kiegészítve, hogy már meg is van a basszusgitáros utódja.

Ma már nem meglepő, pár évtizeddel ezelőtt viszont még ritkaságnak számított, ha női zenészeket láthattunk a keményebb műfajokat képviselő csapatokban. Csoma Viktória – bár eredetileg tanári pályára készült – hivatalosan 1998-ban csatlakozott az Alvin és a Mókusok nevű punkrock zenekarhoz, és vált a banda oszlopos tagjává, csupán akkor lépett ki egy kis időre, amikor szülési szabadságon volt.

A Máshol jársz című lemez volt az első, amin szerepelt, onnantól már női vokálok is színesítették a zenekar dalait. A hír, hogy 23 év után a basszusgitáros kilép a zenekarból, biztos, hogy sokakat meglepett, főleg, hogy a járvány előtt a banda Figula Gergő dobost is lecserélte, igaz, a dobfelszerelés mögött a zenekar története során többször is volt változás. A közlemény viszont, ahogy annak idején Figulánál, itt is arra utal, hogy békés megegyezésről van szó. Ráadásul Csoma Viki maga köszönt el a rajongóitól.

„Sziasztok! Csoma Viki vagyok az Alvin és a mókusok basszusgitárosa. 97. December 5-én volt az első koncertem, de 98-tól beszélünk arról, hogy a banda hivatalos tagja lettem. Az életem nagyobb részét, 23 évet a zenekarban töltöttem, ezért is volt nehéz meghozni ezt a döntést, hogy elhagyom a színpadot. Az életem egy új korszakába léptem, sok minden történt mostanában velem és szeretném más területen is kipróbálni magam. Nagy megtiszteltetés volt Magyarország legjobb zenekarában játszani, hihetetlenül szerencsés vagyok! Rengeteg mindent láttam, tapasztaltam és éltem meg a többiekkel, hatalmas élmény volt! Rengeteg szeretetet kaptam és sok jó embert ismertem meg. Hálás vagyok mindenért! Szeressétek őket, mert baromi jók!

Rajongóból lettem bandatag és most újra rajongó.

Úgy érzem, megtaláltuk méltó utódom, róla is hamarosan informálunk titeket. Nagyon sok sikert kívánok nekik, megérdemlik! A nyarat még együtt csináljuk végig és szeptember 4-én, a budapesti Barba Negrában fogok búcsúzni tőletek. Ölelek, puszilok mindenkit. Csoma Viki.”

(Borítókép: Csoma Viktória basszusgitáros az Alvin és a mókusok zenekar koncertjén az EFOTT helyszínén a zánkai Új Nemzedék Központban 2013. június 28-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)