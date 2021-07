Lakatos vs. Cyla: a stylist kimarad Kajdi Csaba könyvéből

Novemberben érkezik Kajdi Csaba saját életéről szóló könyve, amelyben, mint kiderült, Lakatos Márk nem szerepel, annak ellenére, hogy tíz évig jó barátságban voltak. A stylist ezen nincs meglepődve, ám Kajdi nyilatkozatán néhány ponton megakadt a szeme. Az Index megkeresésére ezt most részletesen is kifejtette és arról is mesélt, hogy szerinte mi okozott köztük konfliktust.

Kajdi Csaba a közösségi oldalán jelezte, hogy A nagy Cyla-sztori címmel könyvet jelentet meg, amit Papp Gergővel közösen ír, a kötet ötlete is a tévéstől származik. Nem botránykönyv készül, az egész tulajdonképpen Kajdi Csabáról szól majd, az ő életét igyekszik vicces sztorikkal bemutatni. A 168 óra megkeresésére több részletet is elárult a készülő írásról Kajdi, aki az élete során egyébként nagyon sok külföldi hírességgel is találkozott. A celebritások viszont kimaradnak a könyvből, ahogy Lakatos Márk is, pedig vele köztudottan hosszú ideig nagyon jó barátságban volt.

„Nem, nem gondolnám, hogy ő fontos. Volt egy tíz éves barátság Márk és köztem, jó viszony volt, sokat utaztunk együtt, de annyira nem volt jelentős, hogy ezt beletegyem a könyvbe” – szögezte le a portálnak.

A fentiek kapcsán megkerestük Lakatos Márkot, hogy mit szól az elhangzottakhoz.

„Egy 10 éves barátságra azt mondani, hogy nem fontos, főleg úgy, hogy közben nagyon sokat emlegeti az illetőt a social media felületein, szerintem pont azt jelenti, hogy nagyon fontos neki az a személy, ami számomra megtisztelő”– kezdte az Indexnek a stylist.

Én ki merem mondani, hogy Kajdi Csaba nekem fontos, és egy nagy tükör az életemben, ahogy valószínűleg én is az vagyok neki. Aki hisz az ilyesmiben, szerintem ez egy karmikus kapcsolat közöttünk, azaz nem ez az egyetlen élet, ahol találkozunk.

Lakatos Márk azt mondja, Kajdi Csaba nagyon sok örömet, de rengeteg fájdalmat is okozott neki, úgy érzi, sok bántást kapott tőle az évek során. Ahogy ő fogalmaz: túl sok gombot megnyomott, ezért egy idő után kitörölte a közösségi oldalairól.

A köztük lévő feszültséget viszont szerinte valahogy fel kell oldani, és el kell engedni, ami történt.

Azt mondja, Papp Gergő egyébként korábban megkereste, hogy szeretné, ha ő is bekerülne a könyvbe, miután nagyon hosszú ideig az életük része volt ez a barátság. Márk már akkor szabadkozott, nem tartotta jó ötletnek, mert biztos volt benne, hogy Kajdi Csaba ennek nem örülne, szerinte azt szeretné, ha az egész az ő szemszögéből íródna. A tévés később azzal hívta vissza, amit ő már előre borítékolt.

Hogy miért romlott meg a kapcsolat annak idején kettejük közt, arra annyit mondott:

„Én is okoztam fájdalmat. De ő azzal bántott, amilyen vagyok, és amiket csináltam. Például, hogy kommersz arc vagyok, és sokat használom a közösségi médiát, ahol vicceskedek, hülyéskedek. Azért kaptam Csabától a savat állandóan, hogy miért járatom le magamat olyan, szerinte gagyi kereskedelmi tv-s műsorokban, mint a TV2-s Sztárban sztár vagy a Nagy Duett. Mindez azért is volt fájó, mert amikért a gúnyolódásokat kaptam tőle és a közös barátainktól, azokat később pontról pontra megvalósította. A szakmai dolgaimat is támadta, én ilyesmit sosem csináltam. Nagyon mély sebeket okozott” – magyarázta Lakatos, aki egyébként azzal is tisztában van, hogy az ő részéről mi esett rosszul Kajdinak. „Egy volt pasijával összejöttem egy alkalomra, ami rosszul esett neki. Most már értem, hogy bántotta, talán nem kellett volna. Nagyon sajnálom, hogy ezzel fájdalmat okoztam neki.”

Tudom, hogy egy önző ember vagyok, sokszor a saját érdekeimet helyezem előtérbe és nehezen kapcsolódok másokhoz. Sok személyiségfejlődést kutató terápián is jártam, tisztában vagyok vele, mit hozok a gyerekkoromból. Emellett sokszor figyelmetlen is vagyok, de akaratlanul. Én sosem fordulok rosszindulatúan az emberek felé

– folytatta, hangsúlyozva: Kajdi Csaba könyve biztos, hogy nélküle is sikeres lesz.

Azt is hozzátette, hogy azon viszont meglepődött, hogy a kötet nem hírességek lejáratásáról szól majd, illetve hogy Kajdi Csaba azt mondta, az ilyesmivel nem ért egyet. Lakatos Márk szerint ugyanis annak idején Kajdi pont azzal szerzett hírnevet, hogy az Instagram-oldalán – még ha volt is igazságtartalma a dolognak – közéleti személyiségeket rossz színben tüntetett fel, illetve hírességeket döngölt földbe.

„Lehet, hogy egy személyiségfejlődésen megy keresztül, és egy új korszak kezdődik nála, amit én örömmel üdvözlök” – jegyezte meg Lakatos, hangsúlyozva: