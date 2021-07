Papok Borozója, Kővirág, Kistücsök – három közkedvelt, elismert balatoni étterem erős balatoni kötődéssel, a terítéken helyi termelők boraival, sajtjaival és kenyerével. Mindhárom része a Balaton legjavát összegyűjtő Best of Balaton programnak, amely az Indexszel együttműködésben mutatja be a környék ötven legjobbját. Pokorny Lia színésznő segítségével a most debütáló Finom Balaton-kisfilmekben olyan szemszögből is megismerhetjük ezeket az éttermeket, ahogy vendégként nem igazán van rá lehetőségünk.

A kisfilmekben a színésznő nemcsak nézelődik, hanem maga is felteszi a kötényt, süt, főz, gombát szed, felszolgál, és közben a házigazdákat faggatja az éttermek jellegzetességeiről, de kérdezgeti a szakácsokat, illetve a bort és a sajtokat szállító termelőket is, hogy minél többet megtudjon ezekről a balatoni helyekről. Az epizódok mindegyike egy-egy vacsoraesttel zárul, ahol a MOL Nagyon Balaton fellépői, Hangácsi Márton, Saya Noé és Odett lépnek fel.

Szeretek főzni, finomakat enni, szeretem felfedezni ezt az országot, szeretem a Balatont és környékét. És szeretem azokat az embereket, akik képesek teremteni és váltani, változtatni, új utakat keresni – és szüntelenül a minőségre törekedni, harmóniában a környezettel, a természettel. Szeretem bennük, hogy tudják, mit hoztak létre, mégis alázattal kezelik a sikert, mert kemény munka van mögöttük, de előttük is, amiben nem lehet megállni, hátradőlni! Mindezt a leginkább magától értetődő természetességgel kezelik. Mert hogy is lehetne máshogy?

– nyilatkozta Pokorny Lia a sorozat kapcsán. Azt is hozzátette, hogy a forgatásokon csupa olyan emberrel találkozott, akinek jó volt a közelében lenni, titok, bölcsesség és erő lengte körül, és hiába ők a főszereplők, valahogy mégis igyekeztek a háttérben maradni, mert számukra az a fontos, amit létrehoznak, és hogy ezt átadhassák másoknak.

A sorozat rendezője, Könyves Dina a kisfilmek kapcsán kiemelte: nem az ismert gasztrosztorikat akarták pár percben felvillantani. Ehelyett az volt a cél, hogy több napot töltsenek a kiválasztott éttermekben, és megértsék a működésüket. Ezért is lettek az egyes részek 45 percesek.

A Finom Balaton a balatonszőlősi Papok Borozójával debütál július 29-én, a MOL Nagyon Balaton YouTube-csatornáján. Az első rész a Papp családot mutatja be, de megismerhetjük a Tekeresvölgyi-sajtokat, a ház borát készítő Szabó és Fia pincészetet, a mangóízű retket és az üknagymama szekrényének új életét is. Ezt követően augusztus 11-én érkezik a köveskáli Kővirág étterem sztorija, majd augusztus 25-én a balatonszemesi Kistücsök éttermet bemutató rész.