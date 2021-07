Meghalt a Slipknot alapító dobosa

Meghalt Joey Jordison, a Slipknot egyik alapító tagja. A 46 éves zenész álmában hunyt el, halálának oka egyelőre még tisztázatlan. A szomorú hírt a dobos családja közleményben tudatta: azt írták, nehéz a szívük, és fájdalmuk leírhatatlan – arra kérik a rajongókat, a barátokat és a médiát, tartsák tiszteletben, hogy nyugalomra van szükségük ebben a nehéz időszakban – olvasható a TMZ oldalán. A zenész temetéséről egyelőre annyit tudni, hogy privát szertartás lesz.

Joey 1995-ben kezdett dobolni a Slipknot csapatában. A metálegyüttest 2013-ban hagyta el, személyes okokra hivatkozva, később kiderült, hogy neurológiai betegsége volt, ami miatt nem volt képes játszani – írja a Guardian.

A sclerosis multiplex egyik fajtája volt, amit a legádázabb ellenségeimnek sem kívánok

– mondta 2016-ban betegségéről a zenész. „Aztán összekaptam magam, edzésre és terápiára jártam, hogy legyőzzem ezt” – tette hozzá akkor, arra biztatva azokat, akik hasonló betegséggel küzdenek, hogy ne adják fel, hiszen ő a bizonyíték rá, hogy meg lehet gyógyulni.

Miután elhagyta a Slipknot csapatát, Jordison megalapította a Vimic, a Sinsaenum és a Scar The Martyr zenekarokat, amelyekben szintén dobolt, illetve folytatta a munkát a 2002-ben indított Murderdolls projektben, amelyben gitározott. Az évek során vendégzenészként több más zenekarral is játszott, köztük a Kornnal, a Metallicával vagy épp a Ministryvel.

Miközben egykori zenekara, a Slipknot a gyász színébe vonta Instagram-profilját, más zenészek is sorra búcsúznak a fiatalon elhunyt Jordisontól. Serj Tankian, a System of a Down énekese csodálatos dobosként és fantasztikus emberként emlékezik rá.

(Borítókép: Joey Jordison 2017. június 30-án. Fotó: Jeff Hahne / Getty Images)