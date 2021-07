Korda Györggyel repültünk Magyarország felett

Július elején jelent meg a Budapest Airport közreműködésével Korda György Reptér című számának új klipje, amelyhez Galler András Indián rendezésében a budapesti repülőtéren rögzítettek képanyagot. A forgatáson az Index is ott volt, kérdésünkre pedig az énekes akkor elárulta, mindig is nagy álma volt, hogy ez a dal indítsa el a repülést. A járvány miatti leállás után végül ez valóra is vált, hétfőn este pedig a szó szoros értelmében ez a nóta volt a start az Aeropark által szervezett élményrepülésen.

Az egyórás úton a Korda házaspár is részt vett, akikkel a repüléstörténeti múzeum területén beszélgettünk felszállás előtt.

„Amikor keményén dolgozunk, nem fáradunk el, csak másnap érezzük a hatását, de mi tényleg nagyon keményen tudunk dolgozni, koncentrálunk és fegyelmezettek vagyunk. Meg is dicsérnek mindig, amikor egy munka végére érünk. Akkor semmi más cél nincs, csak az, hogy amit csinálunk, jó legyen. És mindketten nagyon jól tűrjük” – mondta Balázs Klári, amikor arról kérdeztük, hogy bírták a klipforgatást, ami csaknem két napig tartott.

„Az Indián nevű úr, aki rendezte a klipet, azt kérdezte tőlem, Gyuri bácsi, mi az, amit nem csinálhatok? – mármint velem. Te, velem mindent csinálhatsz, egyetlenegyet kérek, ne kelljen futni. Úgyhogy ami ott futásnak néz ki, az nem frankó, az technikával van megoldva” – árulta el Korda György.

A kisfilm egyébként jól teljesített, nagyon jó a nézettsége, tényleg elégedettek mindketten. Pedig Klárikának voltak előzetes aggodalmai. Ő ugyanis függetlenül attól, hogy a színpadon együtt adják elő, és a hangzó anyagban is jelen van, miután „ez a Gyuri dala”, a klipben nem akart benne lenni. Indián azonban végül rávette, és instruálta, mikor mit kellene mondania, így utólag egyáltalán nem bánja a dolgot, sőt!

A házaspár az élményrepülésre jó kedvvel érkezett, hiszen a járvány miatt már régen, utoljára a tavaly márciusi lezárások előtt ültek gépen, amikor Spanyolországba utaztak. De nem csak ezért volt bennük izgalom. A hétfői körút azért is volt különleges, mert a Budapest–Budapest-járat Korda Gyuri bácsi Reptér számával indult.

Negyven évvel ezelőtt, amikor elénekeltem ezt a dalt, álmomban nem gondoltam arra, hogy egyszer majd magát a repülést fogja népszerűsíteni. Lehet, hogy a repülőtérnek nem ez volt a célja, hanem csak a hetvenedik születésnapját akarta ezzel megünnepelni, de állítom, hogy százalékban kifejezve is sokkal több utas lesz emiatt a dal miatt a repülőtéren. És ez annyira jóleső érzéssel tölt el, nem is hiszed!

– mondta Korda György a felszállás előtt. Balázs Klári, aki korábban elárulta, halálosan fél a repüléstől, ezúttal nem pánikolt – teljesen biztos volt benne, hogy minden rendben lesz az úton.

Repülés előtt mindig van bennem stressz. Néha utána szoktam nézni, hogy végzem, tudom, hogy nem így, hanem máshogy, úgyhogy nem félek, ez a mai gép föl fog szállni meg le is fog szállni velünk, igazából az eszemmel tudom, hogy nekem nem ez van megírva.

Míg a házaspár a Malév régi Volvo 245 Transzfer gépjárművel, az Index stábja az egykori légitársaság Ikarusával jutott a terminálhoz, ahol egyébként meglepően sokan várakoztak, hogy tehessenek egy kört Magyarország felett. Jó kérdés, hogy vajon miért váltanak jegyet az emberek egy olyan gépre, amely igazából helyben marad, de úgy tűnik, elég nagy az érdeklődés, az utasok jó része még sosem repült azelőtt, talán csak ki akarják próbálni, milyen érzés a levegőben.

Az Aeropark repülőmúzeum egyébként tavaly októberben szervezett először ilyen utat, Korda Györgyéket pedig azért hívták meg a mostanira, mert a Smartwings fő pilótája, Szakács Gábor és az Aeropark vezetője, Kránitz Balázs felfigyelt arra, amikor Gyuri bácsi korábban azt mondta, az az álma, hogy egyszer az ő dalával induljon egy gép. A fő pilóta az Index stábjának a leszállás után elmondta: igazából ezt próbálták valóra váltani.

A gépen Kordáék az első sorban kaptak helyet, és miután a pilóta beköszönt, valóban lejátszották a Reptér című számot. Az utasok eleinte elég bátortalanok voltak, a légiutas-kísérők ösztönzésére csak a szám végén kapcsolódtak be a dalba. Repülés közben túl sok esemény nem volt, elhangzott néhány évfordulós és névnapi köszöntés, illetve egy alkalommal Korda György is megragadta a lehetőséget, hogy megköszönje, amiért ilyen sokan szeretik a dalát, és elmondja, mekkora öröm neki, hogy a mai repülést ez indította el. Egyébként egy Boeing 737-800-as típusú géppel emelkedtünk a magasba, a repülés élményrészét pedig ezen az úton főként a Korda házaspár jelenléte adta.

Landolás után bekukkantottunk a pilótafülkébe, és váltottunk pár szót Szakács Gáborral. A fő pilóta azt mondja, nem először fordult elő, hogy hírességek utaztak a gépen, amelyet vezetett, Gyuri bácsiék is repültek már vele. A mostani közös utat viszont kifejezetten ők kezdeményezték.

Láttam egy interjút, amiben Gyuri bácsi azt mondta, hogy az az álma, hogy egyszer a kapitány bemondja, hova repül a repülőgép, és azután megszólaljon a Reptér című szám. Felhívtam Kránitz Balázst, aki az Aeropark vezetőjeként szervezi ezeket az ország-körberepüléseket, és elmondtam neki, hogy láttam egy ilyet, és szerintem Gyuri bácsinak ezt az álmát mi meg tudjuk valósítani. És valóban: a légitársaság és a repülőmúzeum csapata közösen meg is szervezte.

Szakács Gáborral picit a munkájáról is beszélgettünk. A fő pilóta 1998 óta vezet motoros gépeket, egy évben összesen kilencszáz órát repülhet, amit normál szezonban a pilóták általában meg is közelítenek, ám a Covid miatt tavaly csak ennek töredékét, három-négyszáz órát voltak levegőben. Mivel ő repülési igazgató és fő pilóta, a pozíciójából adódóan nagyon sok irodai munkát is végez. Azt mondja, a Boeing 737-800-as, amivel hétfőn repültünk, a legelterjedtebb utasszállító a világon, ő is általában ilyeneket vezet, alkalmanként viszont egészen különleges repülőkkel is van dolga.

Nekem hobbim a történelmi gépeken való repülés. Van egy L–29 Delfin, egy kétszemélyes sugárhajtású kiképző vadászrepülőgép, amit vezetek a Goldtimer Alapítvány színeiben, illetve a Goldtimer Alapítványnál a Kánya, Li–2-es és Po–2-es gépekkel is szoktam repülni

– árulta el kérdésünkre a pilóta. Hogy az ilyen utakra, amelyek tulajdonképpen csupán a repülés élményéről szólnak, kik váltanak jegyet, arra annyit mondott: általában a repülésrajongók, illetve olyanok, akik még nem repültek sehová, és mivel ez egy relatíve rövid út, úgy gondolják, hogy kipróbálják.

(Borítókép: Korda György. Fotó: Kaszás Tamás / Index)