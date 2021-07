A sikerek mögött mindig többen állnak, egy jó sportoló esetében ez egy jó edzőt és egy családot jelent. Utóbbinak kell megteremtenie azt a biztos hátteret, hogy gyermeküknek a sporton kívül semmi mással ne kelljen foglalkoznia – mondja Szántó Dávid, a Magyar Úszó Szövetség kommunikációs vezetője, korábbi sportriporter.

A Családvarázs új videója bemutatja, kik állnak a magyar úszósport sztárjai, a tokiói olimpia főszereplői mögött. A második magyar olimpiai aranyérmet szállító Milák Kristóf számára példaadó volt szülei odaadása és türelme, akik naponta 10-20 kilométert utaztak vele, hogy eljusson az uszodába. Mint mondja, édesapja tanította meg arra, hogy az úszásban ki kell várni az eredményeket, nem szabad türelmetlenkedni, ha nem sikerül rögtön egyről a kettőre jutni.

Kapás Boglárkának azok a kedvenc napjai, amikor az egész család összejön, és mindenki ott lehet, aki számára igazán fontos. Négy féltestvére– három nővére és egy húga– van, akikkel testvérekként tekintenek egymásra: nővére, Dóra egyben a menedzsere is.

Gyurta Gergely és bátyja, az olimpiai bajnok Gyurta Dániel már egészen kiskorukban azt mondták, hogy ők egymás példaképei.

Jobban izgultam a testvérem versenyein, mint a sajátjaimon

– mondja Dániel, aki most is Tokióban szorít öccsének.

A Verrasztó testvérek között is nagyon erős a kapcsolat, az uszodán kívül is összetartanak, Evelyn és Dániel közös vállalkozást is indított. Verrasztó Evelyn szerint a saját kudarcait mindig könnyebben dolgozta fel, és sokkal jobban megviseli, ha a testvérének nem jön össze egy verseny – derült ki a Családvarázs videójából.