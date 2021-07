Paris Hilton cáfolja, hogy gyermeket vár

A PageSix dobta be a hírt, hogy a 40 éves Paris Hilton gyermeket vár. Hogy vágyik az anyaságra, eddig sem volt újdonság, hiszen párja, Carter Raum februárban már el is jegyezte, korábban pedig már arról is nyilatkozott, hogy meddőségi kezelésen vesz részt.

A baba érkezésének hírére Hilton rengeteg gratulációt kapott, ám úgy tűnik, mindez korai volt még, a terhesség híre ugyanis nem volt igaz. Ezt Paris Hilton az Instagram-oldalán tudatta.

Arra keltem, hogy üzenetek ezrei érkeztek a terhességemmel kapcsolatban. Azt akarom, hogy tőlem halljátok

– olvasható a posztban, amely egy hangfelvételhez irányít. Ebben leszögezi, hogy egyelőre még nem terhes, megvárják az esküvőt a babával. De alig várja, hogy 2022-ben anya legyen. Ha lánya lesz, a London nevet szeretné adni neki, ha fia, akkor is egy városról nevezi el a gyermeket, tudja is, melyikről, de egyelőre nem árulja el, nehogy más „ellopja”. A London nevet már korábban is említette.