Az évszázad esküvője, ami egy rémálom kezdete volt

A nyilvánosság mesébe illő történetnek hitte azt a házasságot, amely már az elején tele volt gondokkal. Lady Diana az utolsó pillanatban le is akarta mondani az esküvőt, ám erre már nem volt idő. Negyven éve ezen a napon 750 millió néző követte élőben, ahogy kimondja az igent Károly hercegnek.

1981. július 29-én házasodott össze Károly walesi herceg és Diana Spencer a londoni Szent Pál-székesegyházban. A menyegzőt az évszázad esküvőjeként emlegették, 750 millióan nézték világszerte. Ám amekkora szenzáció volt maga az esküvő, annyira volt problémás a házasság, amely végül 1996-ban válással végződött. Diana hercegnő a következő év augusztusában tragikus körülmények között, autóbalesetben hunyt el Párizsban, két herceg-gyermeket, Vilmost és Harryt hagyva hátra.

Az évforduló alkalmából összegyűjtöttük a legérdekesebb tényeket a ceremóniáról, a Smithsonian cikke nyomán.

Tizenhárom találkozás a házasság előtt

Diana még 1977-ben, a nővére, Sarah révén ismerkedett meg Károllyal, ugyanis a testvére és a herceg abban az időben egy párt alkottak. A brit királyi család szakértője, Penny Junor szerint a herceg 1980 nyarán kezdett el gyengéd érzelmeket táplálni az akkor 19 éves Diana iránt. A kezét végül 1981 februárjában kérte meg, annak ellenére, hogy nem sokszor találkoztak azelőtt.

Tizenháromszor találkoztunk, mielőtt egybekeltünk. Legtöbbször családi vagy baráti összejöveteleken futottunk össze, szóval nem igazán ismertük egymást

– árulta el egy 1992-es interjújában Diana. Házasságuk elején tehát még csak ismerkedtek egymással, pedig a sajtóorgánumok úgy festették le őket, mint egy tökéletes, mesébe illő hercegi párt.

Károly exe miatt Diana visszatáncolt volna, de már késő volt

Károly herceg csak akkor kérte meg Diana kezét, amikor az apja figyelmeztette, ha nem teszi meg, lépjen tovább. Problémákra utaló jelek már az eljegyzésük kapcsán készített televíziós riportban is voltak. Mikor megkapták a kérdést, szeretik-e egymást, Diana azt felelte, természetesen, ezzel szemben Károly csak annyit mondott: bármit is jelentsen a szerelem. Állítólag nem ez volt az egyetlen eset, hogy Károly fakó érzelmeket mutatott Diana iránt.

A frigy hetében Diana megtudta, hogy Károly ajándékot adott Kamillának. A menyasszony elpanaszolta a nővéreinek, hogy le akarja mondani az esküvőt, ám ők azt válaszolták,

túl késő, hogy visszalépjen.

Károly herceg órákkal a ceremónia előtt állítólag azt mondogatta a barátainak, hogy zavart és szorongó lelkiállapotban van. Azt hajtogatta, hogy azt akarja tenni, ami a hazája és a családja szerint helyes, de a szíve mélyén tudta, hogy semmi közös nincs bennük.

1660 óta Diana volt az első brit állampolgár, aki feleségül ment egy brit trónörököshöz

A királyi házasságok évszázadokon keresztül valamiféle célt szolgáltak, legyen szó szövetségkötésről, egy új korszak kezdetéről, vagy egy új terület bevonásáról a királyságba. A szerelem ritkán szerepelt a folyamatban, bár voltak kivételek: IV. Edward például titokban feleségül vette Elisabeth Woodville-t, meghiúsítva ezzel a tanácsadók reményeit egy diplomáciailag előnyös házasságra, majdnem 70 évvel később pedig unokája, szakítva a katolikus egyházzal feleségül vette Anna Boleynt.

Az utóbbi időben a szerelemből köttetett házasság egyre gyakoribb lett a királyi családban, de Dianáék idejében egy polgárt elvenni külföldi királyi sarj helyett, példátlan volt. Több mint 300 éve nem történt olyan, hogy egy brit állampolgár trónörököshöz menjen. Az utolsó nő, aki ilyet tett, Anne Hyde volt, II. Károly angol király tanácsadójának a lánya. A jövendőbeliével – Charles öccsével, II. Jamesszel – Hollandiában találkozott és 1660-ban titokban házasodtak össze. Ő azonban elég népszerűtlen volt.

Károly és Diana esküvője volt az első a székesegyházban 1501 óta

Szakítva a hagyományokkal, 1501 óta Diana és Károly házassága volt az első királyi esküvő, amely nem a Westminster apátságban, hanem a Szent Pál-székesegyházban köttetett. A székesegyház vonzereje állítólag a nagy befogadóképesség volt, az épület kapacitása 3500 fő, 2200 helyett. Dianáék esküvőjét megelőzően 1501. november 14-én tartottak házasságkötést a Szent Pál-székesegyházban, amikor Artúr walesi herceg megnősült.

Fogadalmukkal hagyományt szegtek

Diana Károly herceg támogatásával azt kérte, hogy hagyják ki az „engedelmeskedik″ szót a fogadalmából, amire királyi esküvőn korábban nem volt példa – írta Tracy Borman a History Extrának. 1981-ben a New York Times vezető hírében ez úgy szerepelt, Lady Diana nem fog engedelmeskedni Károlynak. Állítólag komoly megbeszéléseket folytattak, mielőtt úgy döntöttek, azt teszik, amit a modern angol párok. A nagy napon mind a menyasszony, mind a vőlegény összezavarta kissé a fogadalmát. Diana idegessége abban mutatkozott meg, hogy összekeverte a herceg neveit – Károly Artúr Györgynek hívta Károly Fülöp helyett –, míg Károly herceg a javak említésénel kavarodott össze.

Nézettségi rekord

Nem ez volt az első királyi esküvő, amelyet élőben közvetítettek a televízióban: II. Erzsébet királynő húga, Margit snowdoni grófné 1960-ban ment feleségül Anthony Armstrong-Joneshoz, azt a ceremóniát a becslések szerint világszerte 300 millió ember nézte. 1973-ban a királynő lánya, Anna hercegnő is kimondta az igent, Mark Phillips felesége lett, az ő esküvőjüket több mint 500 millióan kísérték figyelemmel. Diana és Károly tündérmesébe illő menyegzője rekordot döntött:

74 országból több mint 750 millió embert ültetett a televíziók elé.

A becslések szerint 135 millió dollárba került

Károly és Diana menyegzője a történelem egyik legdrágább királyi esküvőjének számít, a becslések szerint megközelítőleg 48 millió dollárba (mai árfolyamon 137 millió dollárba, több mint 40 milliárd forintba) került. Rengeteget költöttek arra, hogy biztonságban tudhassák az ifjú párt és a vendégeket, ez volt a legnagyobb költség, nagyjából 600 ezer dollárt szántak erre. Úgy tudni, a helyszínen több mint ötezer rendőr volt jelen, akik közül több tiszt gyalogosnak álcázta magát, és úgy kísérte a brit királyi családot, akik lovaskocsival haladtak végig London utcáin.

27 torta várta a vendégeket

A Szent Pál-székesegyházba mintegy 3500 vendég volt hivatalos, ám az esküvői vacsorán már csak 120 meghívott lehetett ott. A korábbi királyi esküvőkhöz képest Károlyék menyegzőjének menüje sokkal visszafogottabb, egyszerűbb volt. A végén, a desszert elfogyasztásakor a vendégek 27 ínyenc sütemény közül választhattak.

Elmaradt az első csók

Miután mindketten kimondták a boldogító igent, történt egy kis malőr az oltár előtt. Károly herceg idegességében ugyanis elfelejtette, hogy ezt követően meg kellene csókolnia Dianát. Ez sokak szerint előrevetítette a kapcsolati válságukat.

Az elszalasztott csókot később a Buckingham-palota erkélyén pótolták.

Ikonikus erkélycsókuk a későbbi hercegi párokat is inspirálta: András yorki herceg és Sarah Ferguson 1986-ban, az Egyesült Királyság majdani uralkodója, Vilmos cambridge-i herceg és Katalin hercegné is hasonlóan tettek, amikor 2011 áprilisában összekötötték életüket.

Rekorder a menyasszonyi ruha

Az krémszínű, széles puffos ujjakkal, fodrokkal és nagy szoknyával ellátott selyemtaft esküvői ruhát, amelyet Diana a nagy napon viselt, David és Elizabeth Emanuel tervezőcsapata készítette el. A kivételes öltözékre több mint tízezer gyöngyszem került, melyeket kézzel varrtak fel. Hét és fél méternyi anyagot húzott maga után, amely így a leghosszabbnak számít a királyi esküvői uszályok között, ráadásul a Szent Pál katedrális folyosójának szélességéhez igazították.

Nagy volt a felhajtás a ruha körül, az volt a cél, hogy Diana egy mesebeli hercegnőként álljon az oltár elé

– mondta korábban Elizabeth Emanuel divattervező a Vogue magazinnak.

Lópatkó a szerencséért

Miután a ruhatervezők egy életre szóló megbízást kaptak, az Emanuel-házaspár mindent megtett annak érdekében, hogy mindent úgy alakítsanak az öltözéken, ahogy az megfelel Diana elképzeléseinek. A grandiózus ruhával kapcsolatban egyvalami azonban az esküvő napjáig titokban maradt: a címkéhez egy 18 karátos, fehér gyémántokkal kirakott, arany lópatkót is odavarrtak, hogy meghozza a szerencsét Dianának. A ruhatervezők később azt nyilatkozták, Dianát meglepte a dolog, de megérintette a figyelmesség, hiszen alapvetően ragaszkodik a hagyományokhoz.

Parfümillat lengte be a menyasszonyi ruhát

Barbara Daly volt, aki Diana esküvői sminkjét készítette. A hercegné fontosnak tartotta, hogy a ceremónia napján is illatozzon, ám amikor be akarta fújni a csuklóját, a parfümből a ruhára is került, és foltot hagyott. Daly azt tanácsolta a hercegnének, hogy a folt eltakarása érdekében tartsa meg éppen ott a ruhát, ahol összekenődött.

Valami régi, valami új, valami kék, valami kölcsön

Egy angolszász tradíció szerint minden menyasszonynak viselnie kell valami régit, valami újat, valami kéket és valami kölcsön holmit is. Diana hercegné maga is betartotta. A régi holmi egy antik, kézzel készített csipke volt, amelyet korábban Teck Mária brit királyné, II. Erzsébet királynő nagymamája birtokolt. Diana tiarája egyszerre volt régi és kölcsönbe kapott holmi is, amely már generációk óta a Spencer család birtokában állt. Az új holmi a selyem volt, amelyből a ruha készült. A ruhatervezők ezen kívül egy kis kék masnit varrtak a ruha derékpántjára.

Diana később azt nyilatkozta, ez volt élete legrosszabb napja

Diana nem tagadta, hogy Károly herceggel való kapcsolata menthetetlen volt. 1992 és 1993 között több alkalommal is kendőzetlen őszinteséggel vallott házasságáról, ezeknek egy részét egy 2017-ben megjelent dokumentumfilmben hozták nyilvánosságra. A hercegnő akkor kimondta, megbánta, hogy hozzáment Károlyhoz.

„Ez volt életem legrosszabb napja.

Ha újraírhatnám a történteket, akkor hagytam volna, hogy Károly elmenjen ezzel a nővel [Kamillával], és soha többé nem tért volna vissza hozzám” – magyarázta a hercegné, aki nem egyszer beszélt így gyermekei apjáról.

Fülig szerelmes voltam a férjembe, egyszerűen nem tudtam betelni vele. Úgy hittem, én vagyok a legszerencsésebb lány a világon. Arra számítottam, hogy gondoskodni fog rólam, de később kiderült, hogy nagyot tévedtem

– fogalmazott korábban.

(Borítókép: Diana hercegnő és Károly herceg 1981. július 29-én. Fotó: Princess Diana Archive / Getty Images)