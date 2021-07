Transznemű Jamie Lee Curtis kisebbik gyermeke

Jamie Lee Curtis az AARP The Magazine-nak adott interjút, amelyben a családjáról is beszélt, és itt erősítette meg, hogy fiatalabb gyermeke transznemű.

Valószínűleg az egyik legnagyobb régi beidegződés, amelyet maga mögött hagyott a közelmúltban, hogy a nemek rögzítve vannak – részletezte a legendás színésznő, „büszkeséggel és áhítattal” nézte végig férjével, Christopher Guesttel, ahogy a fia nővé alakult át.

A 25 éves Ruby számítógépes játékszerkesztő, jövőre férjhez is megy, esküvőjét pedig nem más, mint az édesanyja szervezi meg.

Jamie Lee Curtisnek van egy másik lánya is, ő 34 éves, már férjnél van, és táncot oktat, unokája viszont még nincs. „Még nincs, de remélem” – mondta erről a színésznő.

Beszélt arról is, hogy az élete ma is állandó átalakulás, 62 évesen tele van energiával és lelkesedéssel. Ráadásul hamarosan újra visszatér Budapestre a Borderlands című film forgatására. A színésznő egyébként korábban már volt a fővárosban, sőt Mátészalkán is, aminek jó oka van.

Korábban az Index is beszámolt róla, hogy Édesapja, Tony Curtis (születési nevén: Bernard Schwartz, azaz Schwartz Bernát) sokat mesélt neki a magyarságáról, a színész magyar zsidó származású szülei, azaz Jamie Lee Curtis nagyszülei ugyanis az 1900-as évek közepén Mátészalkáról vándoroltak ki az Egyesült Államokba.