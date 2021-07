A Balatonnál egyre több a helyi termelők csemegéit árusító delikát bolt, de a déli parton eddig hiány volt ilyen üzletekből. A balatonlellei BL YachtClubban azonban gondoltak egy nagyot, és 2021 tavaszán megnyitották a somogyi-balatoni lekvárokat, szörpöket, péksüteményeket árusító, egész évben nyitvatartó BL Delikátot. A bolt a bringaút lellei szakaszán található, így biciklis pihenőnek is kiváló választás az év bármelyik napján.

„Nagyon szeretünk piacokra járni, ezért ismerünk sok környékbeli termelőt, akik a GasztroPikniken, a karácsonyi vásáron már árusítottak is nálunk. És volt egy üzlethelyiségünk, aminek nem találtuk a funkcióját. Végül a pandémia hozta az ötletet” – meséli Tóth Balázs, a balatonlellei BL YachtClub vezetője.

Egyik reggel úgy szálltam ki a zuhany alól, hogy ott van az az üres üzlet, miért nem csinálunk ott egy környékbeli termelők portékáival feltöltött delikátot? Ez február elején volt, épp zárva minden, én viszont közöltem a kollégáimmal, hogy akkor most mindenki dobjon el mindent, delikátot nyitunk.

Onnantól a kikötősöktől a szakácsokig mindenki ezen dolgozott, és egy hónap múlva, március 10-én meg is nyitottak.

„A delikátban összeválogatják a legjobb termelőktől a legjobb dolgokat: húsokat, lekvárokat, szörpöket, mindenfélét – mondja Sebestyén Balázs, a Best of Balaton kurátora. – A lellei kikötő csücskében van, de persze az utcáról is be lehet menni. Iszonyatosan jó a pékség is, lényegében az egész egy nagyon házias, nagyon cuki bolt – pont az ilyen helyek hiányoznak még a déli partról.”