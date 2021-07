Nem először verhette át olvasóit Návai Anikó

A Media1 információi szerint Návai munkásságával kapcsolatban nem most merült fel először, hogy megkérdőjelezhető az írásainak eredetisége. Egy Roman Polanskival megjelent interjú részben megegyezett Ruben V. Nepales újságíró cikkével. De egy Johnny Depp-interjú is tele van olyan információkkal, amiket az interneten is meg lehet találni a színészről.

Ahogy korábban az Index is megírta, a Nők Lapja azonnali hatállyal szerződést bontott Návai Anikóval, miután kiderült, hogy a filmes szakmában jól ismert újságíró plagizálhatott abban az anyagában, amelyet Scarlett Johanssonnal készült exkluzív interjúként közöltek. Mint kiderült, a szerző más anyagokban megjelent idézetekből ollózott össze saját cikket, mindezt a források megemlítése nélkül, ami azt jelenti, hogy a beszélgetés meg sem történt közöttük.

Tudni kell, hogy Návai Anikó a Hollywood Foreign Press Association (HFPA), külföldi újságírókat a soraiban tudó szervezet magyar tagja. A hollywoodi színésznő még év elején jelentette ki, hogy nem ad a szervezet egyetlen tagjának sem interjút, miután kiderült, hogy a Golden Globe-díjakat odaítélő HFPA tagjai ajándékokat fogadtak el különböző iparági szereplőktől.



Akkor Tom Cruise visszaadta Golden Globe-díjait, de Scarlett Johansson és Mark Ruffalo is felszólította a filmeseket, hogy ne vegyenek részt a Golden Globe-on, amíg lényegi változások nem történnek a HFPA-n belül. A Netflix, az Amazon és a WarnerMedia pedig bojkottot jelentett be a Golden Globe ellen. Az NBC tévécsatorna éppen tegnap közölte, hogy 2022-től nem közvetíti a díjátadót.