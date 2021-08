A Balaton nyugati csücskének egyik legszebb kilátása fogad a Festetics család 1820-ban épült egykori pincéjének és présházának balkonján, ahol könnyen egy század eleji romantikus magyar filmben érezhetjük magunkat. Az étlapon klasszikus magyar fogásokat találunk a Bock névtől megszokott minőségben, és érdemes átböngészni az itallapot is.

Abban még senki nem ment tönkre, hogy megpróbált a vendégek kedvében járni

– vallja Bíró Lajos, a magyar gasztronómia egyik legnagyobb fenegyereke, akit valószínűleg senkinek sem kell bemutatni. Kakukktojásnak is számíthatna a 2014-ben megnyílt vonyarcvashegyi Bock Bisztró Balaton étterem, hiszen Bock József nem balatoni, hanem villányi borász, de Bíró Lajossal közösen olyan stabil, megbízható minőséget hoznak a Balatonhoz, ami nélkül sokkal szegényebb lenne a régió.

A Bíró Lajostól megszokott magyaros és húsos ételek itt is kötelező elemnek számítanak, az Ökörpofa retró állandó szereplője az étlapnak, de emellett számos halétellel és zalai specialitással is találkozhatunk. Ennek egyik példája a zalai totyogós palacsinta, amit vargabéles-töltelékkel és angolkrémmel turbóztak fel. Az ételek mellett természetesen borozni is érdemes hozzájuk betérni, hiszen szakképzett sommelier segít eligazodni a több mint 100-féle bor között.