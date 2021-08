A hatalmas víztömegek csábító ereje, a belőlük áradó kiszámíthatatlan vadság, vagy éppen a végtelen nyugalom a történelem kezdete óta készteti az embereket, hogy valami nagyot, szimbolikusat műveljenek a partjaikon, legyen az egy ország meghódítása, vagy „csak” örök hűség fogadása.

Nincs ez másképp a Balatonnal sem, a nagy víz az első közösen megivott fröccstől a végső igenig elkísér, a mólók, parti sétányok, padok megannyi szerelem pillanatát őrizgetik, de elég csak szétnézni az esküvőszervezőknél: a balatoni esküvő önálló műfaj. Ördög Nóra, a Best of Balaton kurátora is azért Tihanyban mondta ki a boldogító igent, mert szeretné, ha a Balatonra jellemző nyugalom, béke és az örökkévalóságot sugárzó atmoszféra a házasságára is igaz lenne.

Hiszem, hogy a tó olyan köteléket, olyan erőt jelent, amelyre visszaemlékezve a nehéz pillanatokban is erőt meríthet az ember.

A Balaton nemcsak nagy víz, de romantikus, szerelmes helyek sokasága is. A badacsonyi Rózsakő, a fonyódi Kripta villa, a vonyarcvashegyi Szent Mihály-domb meghitt kápolnája, a Sóhajok hídja a világosi magasparton, a györöki Szépkilátó, vagy a Balaton szíve Zamárdiban mind olyan helyek, amiket arra alkotott a természet és az emberi kéz, hogy még emlékezetesebbé tegyék az emlékezetes pillanatokat.