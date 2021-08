Megegyezett az EFOTT és a velencei önkormányzat

Ahogy korábban az Index is megírta, a velencei önkormányzat pénteken közleményben tájékoztatott a közösségi oldalán, hogy augusztus 2-ától 20-áig lezárja az EFOTT-hoz vezető Evezős utat forgalomnövekedésre és szemetelésre hivatkozva. Maszlavér Gábor fesztiváligazgató az Index megkeresésére elmondta, az önkormányzat lépését szabályellenesnek tartja, a fesztiválhoz vezető kerülőutat pedig balesetveszélyesnek véli. Hozzátette, az önkormányzat és a rendezvény szervezői között még folyik az egyezkedés, mostanra pedig már meg is született a döntés az ügyben.

Az EFOTT tájékoztatása szerint Velence Város Önkormányzatának képviselői és a fesztivál szervezői az elmúlt napon mindenki megelégedésére közös, kompromisszumos megoldásra jutottak, amelynek értelmében

A SUKORÓBAN RENDEZETT FESZTIVÁL VELENCE IRÁNYÁBÓL IS MEGKÖZELÍTHETŐ LESZ.

Az előzetesen lezárt Evezős utat Velence önkormányzata megnyitotta, így az újra rendelkezésre áll a gyalogosok és a kerékpárosok számára, továbbá a teherforgalom is ezt a nyomvonalat fogja használni. A személygépjárművel érkezőknek az M7-es autópályán a pákozdi lehajtót érdemes választaniuk – itt hamar meg tudják közelíteni a Sukorói Szabadstrand félszigetet, ahol a szervezők ingyenes és szabályos parkolási lehetőséget biztosítanak. Innen folyamatosan közlekedő buszok szállítanak be a fesztivál területére. A megegyezés következtében a rendezvény szervezői növelik mind a forgalomirányítással, mind a parkolással foglalkozó csapatok létszámát. Budapestről a vonat Kápolnásnyékre szállítja az efottozókat, ahonnan fesztiválbusz viszi őket a rendezvényre – olvasható a közleményben.

Azt is hozzátették, stábjuk igyekszik a lehető legnagyobb mértékben ügyelni a tisztaságra Sukoró és Velence városában egyaránt, és ugyanerre kéri a látogatókat is. A fesztivál területén kívül eső „vonulási utakon” az eddiginél is több szemetesedényt, illetve mobil illemhelyiségeket helyeznek el, és azok tisztításáról, továbbá a környéken történő szemétszedésről is folyamatosan gondoskodnak. A zajszintet idén is határérték alatt tartják, és mindkét település önkormányzatának honlapján közzétesznek egy telefonszámot, amelyen az esetleges kellemetlenségeket jelezhetik a lakosok.

Az EFOTT idén augusztus 11-én nyitja meg a kapuit a közönség előtt. A rendezvény programjában a magyar fellépők mellett nemzetközi előadók is szerepelnek: augusztus 12-én a Scooter, 14-én pedig Flo Rida áll színpadra a fesztiválon.

(Borítókép: Közönség egy koncerten az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT) Velencén 2018. július 12-én. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)