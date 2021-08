Ákos és Demjén Ferenc is fellép az augusztus 20-i gigabulin

Ahogy arról az Index már beszámolt, a Szent István napi ünnepségsorozat alatt felfüggesztik a koronavírus miatti összes korlátozást. Ez azt jelenti, hogy a rendezvények látogatásához se védettségi kártya nem kell, se létszámkorlátozás nem lesz.

17 helyszínen zajlanak majd az augusztus 20-i központi rendezvények. A tűzijátékot is nagyobbra tervezik a szokásosnál: a Duna vonalában csaknem 4 és fél kilométer hosszan, sokkal több kilövőállásról indítják majd a rakétákat.

Az egyik legkülönlegesebb program alighanem az Aranyvonat kiállítás lesz a parlament előtt. Itt, az ország főterén járhat a nagyközönség a hosszú évtizedek után az elmúlásból visszatért ikonikus nemzeti kincsünk csodájára. Az impozáns kocsiszerelvény az államalapító Szent István király halálának 900. évfordulójára készült még 1938-ban, azonban a második világháború alatt a szent jobbot országos körútra szállító vasúti kocsi is megsemmisült. 2015-ben a Budakeszi Kulturális Alapítvány kezdeményezésére indult a rekonstrukció, amelynek eredményeként a tavalyi Szent István-napra készült el a feltámasztott Aranyvonat, melyet most augusztus 20. és 22. között mindenki megtekinthet a Kossuth téren.

De nézzük, mi minden szerepel még a kínálatban:

Hősök útja a Tóth Árpád sétányon

négynapos rock- és popkoncert-sorozat a Tabánban (Beatrice, Deák Bill Gyula, Skorpió, Hevesi Tamás, Török Ádám, Szikora Róbert, Ladánybene, TNT, Back II Black)

fiataloknak szóló koncertek a Műegyetem rakparton (Ákos, Tankcsapda, Margaret Island, Demjén Ferenc, Halott Pénz, Blahalouisiana, Ivan & The Parazol)

Csárdafesztivál a Vörösmarty téren (Duna Művészegyüttes, Csángálló, Etnorom, Ötödik Évszak)

Szabadrét Fesztivál az Erzsébet téren (Zagar, Deva, Belau, Galactic Jackson)

Utcazene fesztivál és food truck show a Szabadság téren (No Money Kids, Santa Machete, Tanga Elektra, La Tresca)

Magyar ízek utcája a Várkert bazár előtt

sportjátékok és sporttörténeti kiállítás a Március 15. téren

lovagi játékok és gyermekprogramok a Városligetben

különleges erők, katonai rendészek, tűzszerészek bemutatói a Kapisztrán téren.

Az ünnepre készült külön honlapon ide kattintva tájékozódhatnak a részletekről. Érdemes addig többször visszanézni ide, mivel a programkínálat folyamatosan bővül és frissül.

Minthogy augusztus 20. egyben az új kenyér ünnepe is, érdemes néhány szót szentelni azoknak a finomságoknak is, amik várják a megéhező közönséget. „Magyarország tortája” az idén a Napraforgó lett, az „Egy a természettel torta” kategória győzelmének pedig a Nimród fantázianévre hallgató édesség megalkotója örülhetett. Utóbbi kreáció a Vadászati és Természeti Világkiállítás hivatalos tortája is egyben. A „Magyarország Cukormentes Tortája” díjat pedig a Beszterce rózsája nyerte 2021-ben, érdemes lesz tehát készíteni a hasunkat, bőven lesz mit kipróbálni.