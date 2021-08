Jennifer Aniston minden barátjával megszakította a kapcsolatot, aki nem oltatta be magát

Nem túlzás azt állítani, hogy Jennifer Aniston napjaink egyik nagy ikonja. A színésznőt világszerte imádják és ünneplik nem csak tehetsége, de remek formája miatt is – elvégre 52 éves múlt, mégis letagadhatna akár évtizedeket is a korából.

A színésznő népszerűsége azonban nem csak a külsőségekben rejlik, Aniston ugyanis a társadalmi szerepvállalásban is remekel. Tavaly például komolyan buzdította szavazásra az Egyesült Államokban élőket az elnökválasztás idején.

A pandémia kezdetétől kezdve élharcosként küzdött a járvány ellen: folyamatosan hangoztatva, hogy a járvány komoly, így mindenki legyen kedves, és viselje a maszkját, amikor pedig lehetősége lesz rá, oltakozzon.

Mint kiderült, a Jóbarátok sztárja tényleg nem levegőbe beszélt. Perez Hilton szemléje szerint ugyanis a színésznő minden olyan barátjától elbúcsúzott, aki elutasította a koronavírus elleni vakcina felvételét.

Még mindig sokan vannak azok, akik oltásellenesek vagy simán csak nem hallgatják meg a tényeket. Ez egy igazi szégyen. Néhány embert én is elveszítettem a heti rutinomból, akik elutasították a vakcinát, vagy nem voltak hajlandóak elmondani, hogy oltottak-e, vagy sem. Igazán szerencsétlen helyzet. (...) Úgy érzem, mindenki számára erkölcsi és szakmai kötelessége, hogy tájékoztassa a környezetét arról, be van-e oltva a vírus ellen, hiszen nem teszteltejük magunkat naponta. Trükkös a dolog, hiszen mindenkinek megvan a saját véleménye, ezek azonban gyakran csak félelemből vagy propagandából adódnak

– mondta a színésznő.

Aniston hozzátette, hogy bár nagyon szeretné, ha mindenki megfelelően tájékozódna az oltásokról, megérti, ha sokan belefáradtak a rosszabbnál rosszabb hírekbe, így kerülik a médiumokat.

A színésznő mindenesetre már mindkét vakcináját megkapta, aminek nagyon örül is. Fontosnak tartja elmondani, hogy szerinte mindenkinek értékelnie kellene azt, hogy van lehetősége felvenni az oltást, hiszen vannak olyan térségek is a világban, ahol nem elérhető koronavírus elleni védőanyag, így arrafelé egy családi ölelés is nagy veszélyeket rejthet magában. Jennifer Aniston egyébként a beoltottságát nem számítva is köszöni szépen, jól van. Készen áll az új szerelemre is, azonban a párkeresés klasszikus módját kedveli, esélyt sem adva az randiappoknak.