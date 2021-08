Szexuális zaklatás miatt büntetőfeljelentést tettek a New York-i kormányzó ellen

Szexuális zaklatás miatt büntetőügyi feljelentést tett egy nő Andrew Cuomo, New York állam demokrata kormányzója ellen – írja az AP News. A nő állítása szerint Andrew Coumo a mellét fogdosta a hivatalos állami rezidencián tapogatta a mellét – közölték az Albany megyei seriff hivatalán. A New York városától 220 kilométerre északra fekvő, százezer lakosú város Albany a megye és egyben New York állam székvárosa is.

A seriffi hivatalhoz csütörtökön benyújtott panasz az első ismert eset, amikor egy nő hivatalos bejelentést tett a bűnüldöző szervnél Andew Cuomo viselkedése miatt. Kedden hozták nyilvánosságra azt a jelentést, amely szerint a kormányzó szexuálisan zaklatta az állami hatóságok több jelenlegi és egykori női munkatársát, fogdosta, csókolgatta és ölelgette őket, valamint illetlen megjegyzéseket tett rájuk. A New York állam főügyésze, Letitia James által vezetett vizsgálat azt is megállapította, hogy Andrew Cuomo és támogatói bosszút álltak az egyik korábbi alkalmazotton, aki vádakkal állt elő.

Craig Apple, Albany megyei seriff a New York Postnak elmondta,

lehetséges, hogy a kormányzót letartóztatják, ha a nyomozók vagy a megyei ügyész megállapítja, hogy nagy valószínűséggel bűncselekményt követett el.

A kormányzót már párttársa, Joe Biden elnök is lemondásra szólította fel.

A 63 éves, jogász végzettségű Andrew Cuomo 1990-ben Robert Kennedy egyik lányát, Kerryt vette feleségül. Három lányuk született, 2005-ben váltak el, aztán a politikus az ingatlanszakmában és New York-i főállamügyészként eltöltött évek után a 2010-es kormányzóválasztást megnyerte.Kétszer is újraválasztották. 2018-ban a Szex és New York tévésorozatból ismert Cynthia Nixon volt a kihívója a demokrata előválasztáson.