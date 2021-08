Annyit bántották a lányát a mássága miatt, hogy végül öngyilkosságba menekült

Azt mondják, egy szülő számára nincs nagyobb fájdalom annál, mint amikor túl kell élnie a saját gyermekét. Akármilyenek is a körülmények, egy ilyen tragédiát gyakran lehetetlen feldolgozni, és a veszteséget szenvedett szülők gyakran érzik, hogy a történtek után nincs joguk a boldogsághoz – ez azonban nincs így, Osváth Zsolt műsorában Kiss Réka is elmondta, hogy megtalálta a saját békéjét, az út azonban nem volt könnyű.

Osváth Zsolt két hónappal korábban posztolt egy videót, melyben névtelen beküldők igaz történeteit olvasta fel. Az írók mind másságukból adódóan szenvedtek el bántalmakat, kit szóban, kit írásban zaklattak és aláztak meg, de bőven akadt olyan is, akit fizikailag is megsértettek. Az olvasmányok mind-mind megrázóak voltak, a legcsontighatolóbb azonban egy édesanya története volt, akinek a lánya végül öngyilkosságba menekült a nem szűnő bántalmak miatt – melyeket mindössze azért kellett elszenvednie, mert a saját neméhez vonzódott.

A műsorvezető nemrégiben éttermet nyitott, itt látogatta meg a hetekben az a hölgy, aki megírta neki lánya történetét. Kiss Réka a minap a 4falközött című műsorának vendége volt, ahol személyesen is elmesélte, hogyan jutott el lánya az öngyilkosságig, és hogy élte meg ő, hogy Kriszti egyszer csak nem volt többé.

Ahogy nőtt, egyre inkább biztos voltam abban, hogy ő leszbikus. De azt gondolom, hogy ennek az volt az oka, hogy én őt tanítóul kaptam. Az ő születése előtt én elképesztően homofób voltam

– mesélte Kiss Réka, aki korábban egy olyan gyülekezet tagja is volt, ahol nyíltan elítélték a másságot. Bár a menyegzőjét is az említett társasággal tartotta, később eltávolodott tőlük, majd második gyermeke születésével új fejezet kezdődött az életében, és homofób körök ide vagy oda, egyáltalán nem érezte azt, hogy baj lenne a lányával, sőt.

Én úgy gondolom, hogy én őt úgy kaptam tanítóul, hogy a jó Isten, egy felsőbb hatalom, vagy az energiák, de szép lassan elkezdték az életembe adagolni, hogy ő különleges. Hogy ne az legyen, hogy egyszer csak rám lesz zúdítva, mondjuk 14 évesen, amikor coming outol, hanem szépen lassan én belül ismerjem fel és szeressem őt úgy, ahogy van, azzal együtt, ahogyan ő gondolkodik, érez és látja a világot. Onnantól kezdve, mire ő coming outolt, ez már a világ legtermészetesebb dolga volt.

Kiss Réka és férje útjai már akkor elváltak, amikor a gyerekeik kicsik voltak. A nyugodt válást követően hamar új férfi mellett találta meg a boldogságot, együtt nevelték tovább Réka két lányát, majd született egy közös fiuk is. A lányok sokáig rendszeres kapcsolatban voltak édesapjukkal, majd egy egészségügyi gond miatt jócskán megritkultak a találkozások, ekkor édesanyjuk felkereste a helyi családsegítőt, és terápiára kezdtek járni. Réka sosem szégyellte pszichológus segítségét kérni, amikor úgy érezte, a gyerekeinek szüksége van rá. Véleménye szerint igenis van az a pont, ahol szakemberhez kell fordulni, ugyanis bár nagyon szereti a gyerekeit, ő csak egy szülő, aki nem minden esetben tudja megoldani a lelküket érintő problémákat.

Az édesanya elmondta, hogy a lányát már általános iskolában kipécézték maguknak a gyűlölködők. Nem csak iskolatársai, de tanárai is bántották, utóbbiak főként gimnáziumban, pedig többször is történt iskolaváltás.

Az igazgatóhelyettes egy ízben a hittanóra keretein belül végig a fiatal lányt nézte, miközben azt ecsetelte, hogy Hitler félmunkát végzett.

Kiss Réka elárulta a műsorvezetőnek, hogy arról a fiúról, aki a legélesebben hangoztatta ellenvéleményét lányával szemben, később kiderült, hogy ugyancsak meleg. Véleménye szerint ezért is bántotta sokat Krisztit, mert megijesztette a saját identitása, amit a megfelelő felvilágosítás hiányában nem tudott feldolgozni.

Volt rá precedens, hogy a bántalmazások fizikai erőszakba is átmentek. Előfordult, hogy Krisztit néhány lány megvárta iskola után, és megverték. De megtörtént az is, hogy miután egy szórakozóhely előtt puszival búcsúzott a barátnőjétől, egy csapat srác követte, majd egy sötét helyen körbeállták, és azon versenyeztek, ki tud nagyobbat köpni rá. Utóbbit az édesanya láthatóan nehezen és fájdalmasan idézte fel. Kriszti végül 19 éves korában döntött úgy, hogy elég volt. Réka elmesélte, hogy utoljára akkor látta a lányát, amikor egy nap munka után hazaért, Kriszti pedig azt mondta neki, hogy elmegy a barátnőjéhez. Édesanyja elengedte, azzal a feltétellel, hogy adjon hírt magáról telefonon. Ez meg is történt, éjjel azonban nem jött haza. Hajnalban üzent neki, ám nem kapott választ. Egy idő után telefonálni kezdett, el is érte a barátnőjét, aki elmondta neki, hogy este összekaptak, így Kriszti már rég nincs vele. Réka az idősebbik lányát is felhívta, aki azt javasolta neki, keresse fel a kórházat. A sokadik telefon után a helyi kórház a rendőrséghez irányította, akik hamar érte is jöttek, és elvitték az ambulanciára, ahol a lánya volt. Vonat alá feküdt. Tervéről csak egy távoli barátját értesítette.

Amikor mentem be és megláttam messziről a kezét, már tudtam, hogy ő az

Kriszti ekkor már klinikailag agyhalott volt. Az orvosa megkérdezte, hogy mit szólna ahhoz, ha lánya szerveit felajánlanák olyanoknak, akiknek szüksége van rá, Az édesanya először nemet mondott, de még akkor meggondolta magát, tudván: az ő lánya biztosan segíteni akarna. Kriszti négy gyermek életét mentette meg nem sokkal később.

Az édesanya elmondta, hogy eleinte őrjöngött, és dühös volt a lányára azért, amit tett. Később azonban sikerült feldolgoznia a történteket, ebben a költészet és két gyermeke volt segítségére. Mint mondja, jelenleg nem keres szerelmet, az ismerkedés ugyanis nehéz neki amiatt, hogy amikor a férfiak a gyerekei felől érdeklődnek, nem szeretne rögtön a legfájóbb emlékéről beszélni. A többi szülőnek azonban azt üzeni, hogy ne zárkózzanak el a boldogság elől, ha pedig a gyermekük coming outol, ne féljenek szakemberhez fordulni, és ne ostorozzák magukat, hiszen természetes, hogy félnek az ismeretlentől.