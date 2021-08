Különös coming out Jordán Adéltól

Különös hagyománya a 2003-ban végzett Máté Gábor–Horvai István-osztálynak, hogy minden évben színpadra állítja az osztályba járók életét. Augusztus 5-én mutatták be a Jordán Adél című előadást, amely a Lázár Kati–Jordán Tamás házaspár lányának életét vitte színpadra.

Ennek egyik jelenetében „a Székely Krisztát – a Katona József Színház rendezőjét – alakító színész odaáll a Lázár Katit (Lázár Kati Jordán Adél édesanyja – a szerző) játszó színész elé, hogy elmondja neki: amióta egymásra találtak Adéllal, ők ketten őszintén szeretik egymást” – hívta fel a mondatra a figyelmet a Telex.

Ugyancsak a portál hívja fel a figyelmet arra, hogy nem volt előkészítetlen a terep, hiszen Veiszler Alinda műsorában Jordán Adél utalt arra, hogy „körülbelül egy, másfél héten belül megtörténik”, „beleáll” a melegeket ért gyűlölethullámba, és a saját életéről fog beszélni.

Úgy tűnik, élt is az ígéretével, a coming outot magát különleges környezetbe helyezte, de a környezet akár meg is kérdőjelezheti a vallomás valóságtartalmát. Jordán az előadással kapcsolatban mindenesetre hangsúlyozta, örül, hogy az ő életét dolgozta fel utolsóként az osztály, mert most érzi azt, hogy készen áll az életét színpadra alkalmazni.

A színésznő magánéletéről az tudható, hogy öt évig élt együtt Fenyő Iván színésszel. Férje Keresztes Tamás színművész volt, akivel 2020 januárjában jelentették be szakításukat. Házasságukból egy fiúgyermek született.

(Borítókép: Jordán Adél. Fotó: Zih Zsolt / MTI)