Tripla telt ház és születésnap: meglepték Majkát a színpadon

Tripláznak a rapperek a Budapest Parkban, ráadásul mindhárom este telt ház előtt. A bulisorozat első felvonásán egy extra produkcióra is sor került: az Alma együttes a színpadon köszöntötte fel a születésnapos Majkát.

Három napig koncertezik Majka és Curtis a Budapest Parkban, ami már önmagában is bátor vállalásnak számít, ekkora helyszínen ugyanis még duplázásra is ritkán volt példa azelőtt. Úgy tűnik viszont, hogy a párosnak sikerült megugrania a dolgot, hiszen a bulisorozat mindvégig telt házzal üzemel. A főváros legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínének kapacitása hivatalosan 11 500 fő, ami azt jelenti, hogy a két rapper produkciója három nap alatt csaknem 35 ezer embert mozgat meg, ez pedig a hazai piacon igen szép teljesítmény, főleg úgy, hogy a bulikat gyakorlatilag egymást követő estéken tolják.

A Majka&Curtis produkció régóta az élvonalban mozog, a minap egy szakmabelivel meg is állapítottuk, hogy a rádiós és a tévés közeg után Majoros konkrétan a hazai zeneipart is letarolta. Tetszik vagy nem, ezzel nem nagyon lehet vitatkozni. Nem véletlen, hogy a több előadót felvonultató rendezvényeken is rendre főműsoridőben szerepel a formáció: remek hívószó a páros, ha valaki meg akar tölteni egy helyet. Hogy mitől működik ennyire? El kell menni és meg kell nézni, mi történik egy ilyen koncerten, aztán el lehet gondolkodni, vajon mi a motorja. Húzóerő lehet persze az ózdi rapper személyisége, aki mára az ország egyik legnépszerűbb influenszerének számít, de egy ekkora produkciót nem egyetlen ember mozgat: Széki Attilával és Veres Mónikával, na meg az Őket alkotó zenészekkel és táncosokkal teljes a csapat.

7 Galéria: Majka és Curtis Budapest Park Fotó: Kálló Péter / Rockstar Photographers

A budapesti tripla buli csütörtökön startolt. Bár majdnem elmosta az eső, végül elvonultak a viharfelhők, és gond nélkül sikerült lebonyolítani a koncertet, amelybe a látottak alapján elég sok melót tett a brigád. Aznap este a New Level Empire melegítette a közönséget, a főhősök utánuk pontban 8-kor érkeztek a színpadra, de nem a megszokott módon, hanem a pódium alól emelték be őket. Ez már önmagában is adott egy kezdőlöketet a hangulathoz, hiszen a meglepetésszerű történések mindig megdobják a kedvet, amelyekből ezen az estén egyáltalán nem volt hiány.

Már maga a színpadkép is más volt a T-alakban felépített kifutóval, amely még közelebb hozta a tömeghez a rappereket, akik a koncert vége felé a fotósárokba is leereszkedtek egy-egy kézfogásra a közönséghez. A folyamatosan mozgásban lévő páros mellett Nika erőteljes hangja, a táncosok koreográfiái és a látványelemek tartották a dinamikát mindvégig maximumon – füst, láng, szikraeső, mindig volt valami, ami lekötötte a figyelmet, hogy egy pillanatra se üljön le a buli. A show-elemek közül talán csak a konfettieső hiányzott − már ha hiányzott valakinek egyáltalán.

7 Galéria: Majka és Curtis Budapest Park Fotó: Vajda Istvan

Persze a sztorizások sem maradtak el a dalok között, fél 10 körül pedig olyasmire került sor, amire Majoros Péter sem számított – ugyan többször is kérte, hogy ne csináljanak felhajtást, egyszer csak

megjelent az Alma együttes a színpadon, hogy a mindenki által ismert ünnepi nótájukkal köszöntsék fel Majkát a születésnapján.

7 Galéria: Majka és Curtis Budapest Park Fotó: Vajda Istvan

Buda Gábor zenekarához egy kisebb társaság is csatlakozott, köztük a rapper párja, Hajnalka, illetve két kisfiuk, Olivér és Marián, akik láthatóan nagyon élvezték, hogy az apjukkal bulizhatnak a színpadon.

Mondtam, hogy ne hozzanak tortát, erre bevonul kilencven ember a színpadra

– jegyezte meg viccelődve a performance után Majoros. Érdeklődésünkre később leszögezte, egyáltalán nem tudott a meglepetésről, az Alma együttessel nincs is személyes kapcsolata.

Koncert után a színfalak mögött folytatódott az ünneplés, igaz, csak éjfélig és elég visszafogottan, a tripla buliból ugyanis még kettő hátravan, a csapatnak pénteken és szombaton is teljesítenie kell. A 42 éves Majoros Péter egyébként három tortát is kapott, amelyeket kedvese asszisztálásával maga vágott fel, hogy aztán a jelenlévőkkel közösen elfogyassza.