Híresek és gazdagok, de adózni nem szeretnek

Shakira az örökifjú hírességek egyike, akiket világszerte istenítenek szépségük miatt, és persze a szakmájukban is elismerik. Az énekesnő élete azonban mégsem fenékig tejfel, 2019-ben ugyanis megvádolták azzal, hogy 14,5 millió euró, azaz 4,5 milliárd forint értékű adócsalást követett el. Az ügyészség szerint Shakira 2011 és 2014 között még Spanyolországban élt, adót azonban nem fizetett. A 2011-es év vétsége azóta már elévült, így a 2012 és 2014 közé eső időszakra szól az eljárás. Marco Juberias bíró ugyanis nemrég ismét tárgyalásra idézte az énekesnőt, elmondva: a három éve folyó nyomozás eredményre vezetett, elég bizonyítékot találtak ahhoz, hogy büntetőeljárás indulhasson ellene.

Az énekesnő 2011 óta Gerard Piqué párja, a focistától két gyermeke is született. Bár hamar a közös élet mellett döntöttek, Shakira egészen 2015-ig a Bahamákra volt bejelentve. Ebben az évben jelölte meg lakhelyeként Katalóniát, az államügyészség szerint azonban ez az információ nem felel meg a valóságnak. A hatóságok szerint az említett időszakban az énekesnőnek nem csak a spanyolországi bevételei után kellett volna adóznia Spanyolországban, hanem mint spanyol adózó, a teljes keresete után.

2019-ben Shakira vitatta a követelés jogosságát, azt állította: a vizsgált időszakban nem élt fél évnél tovább Spanyolországban, és a bevételeinek nagy része sem az országban keletkezett. Ennek ellenére azt mondta, a PR-cége azonnal befizette az adóhátralékot, amint tudomást szereztek róla. 2018-ban 20 millió eurót utalt a 2011-es adótartozása és a kamatok fejében, majd a másik három évre további 14,5 millió eurót fizetett be. Ha Shakirát bűnösnek találják, jelentős pénzbüntetés, de akár börtön is várhat rá. A bíróság azonban az első alkalommal vétők esetében eltekinthet a letöltendőről, amennyiben kevesebb, mint két évre ítélik az illetőt. A legutóbbi döntés ellen egyébként az énekesnőnek joga van fellebbezni. De nem ő az egyetlen, akinél valami nem stimmelt a pénzzel.

Lauryn Hill

A többszörös Grammy-díjas énekesnőt 2013-ban ítélték három hónapos letöltendőre, miután kiderült, hogy 2005 és 2009 között nem fizetett adót, így összesen 2,3 millió dollárral tartozott az államnak. Lauryn 2012-ben bűnősnek is vallotta magát, azonban azt mondta, csak 2005 és 2007 között vétkezett. Börtönbüntetésébe beletartozott a maradék két évnyi kiesés is, amit elmulasztott. Az énekesnő egyébként nem vette túl jó néven az ítéletet, és hosszú közleményt adott ki, melyben azzal indokolta az adózás elmulasztását, hogy az említett időszakban visszavonult, a zeneipar pedig önmagában is elég kizsákmányoló, pláne egy színesbőrű ember esetében – írta meg az Insider.

Wesley Snipes

A Penge sztárját 2018-ban ítélték el, miután a bíróság kiderítette, hogy 1999 és 2001 között ő is „elfelejtett” adót fizetni. A színészt három év börtönre ítélték, melyet egy pennsylvaniai szövetségi börtönben kellett leülnie. Cellájába 2010 decemberében vonult be, majd 2013 áprilisában szabadlábra helyezték házi őrizetbe, amely a Reuters szerint 2013. július 19 -én fejeződött be. Ezzel azonban nem fejeződött be a történet, 2018-ban ugyanis ismét meggyűlt a baja a hatóságokkal: a Hollywood Reporter szerint ekkor 9,5 millió dollár befizetésére kötelezték.

Leona Helmsley

A hotelmágnás esete azért is kínos igazán, mert szívesen hangoztatta azt, hogy csak a kisemberek fizetnek adót. Mint ismert, a gonoszság királynőjeként is ismert Helmsley valóban a mottójának tartotta ezt, amíg végül le nem bukott: 7.1 millió dollárnyi adózást sumákolt el. Négy év börtönre és 750 óra közmunkára ítélték, ám ő ezt sem fogadta méltósággal. Utóbbinak számait ugyanis nem csupán önmaga törlesztette, gyakran az alkalmazottjai ugrottak be helyette. Miután a bíróság rájött a csalásra, újabb 150 órányi közszolgálat várt rá – írta meg a Yahoo.

Mike „A helyzet” Sorrentino

A valóság show szereplő 2010 és 2012 között döntött úgy, hogy inkább nem adózna. Pechére kiderült a turpisság, és 8 hónap börtönbüntetésre ítélték a közel 9 millió dolláros csalás miatt. 2019 szeptemberében szabadult, a kiszabott közmunka azonban nem volt igazán ínyére. Tavaly a TMZ számolt be arról, hogy miután Sorrentino a pártfogó felügyelőjének felszólítására sem keresett magának szervezetet, a bíró írásban figyelmeztette őt, hogy ez nem lesz így jól. A lap szerint egyébként a médiaszemélyiség akkor 18 órát teljesített a kiszabott 500-ból, majd azért lassult a folyamat, mert beütött a pandémia. Mindenesetre Sorrentino kényelmesen a szőnyeg alá söpörte volna a maradék 482 órát, főleg mivel azóta már a kisbabája is megszületett. Hogy a szóban forgó teljesítés azóta megtörtént-e, nem tudni.

Dolce & Gabbana

Domenico Dolce és Stefano Gabbana is csúnya adócsalási botrányba keveredtek. A designer duót 2013-ban bűnösnek találta a bíróság, mivel a márka 2004-es eladásai után nem nyújtottak be adóbevallást Olaszországban, így megspóroltak maguknak közel egymilliárd eurót. Első fokon 20 hónap letöltendőt és 10 millió eurós pénzbüntetést szabott ki, melyet 2014-ben végül 18 hónapra csökkentettek. Dolce és Gabbana mellett a könyvelőjüket is bűnösnek találta a bíróság. Az olasz törvények értelmében azonban nem kellett rácsok mögé vonulniuk, mivel a kiszabott büntetés nem éri el az minimális büntetéskövetelményeket az országban.

+1 Sophia Loren

Az olasz színésznő 1982-ben 17 napot ült börtönben az elrendelt 30 helyett. Sophia Loren azt állította, ennek oka egy hiba volt az 1974-es évi adóbevallásában, ami a könyvelőjének hibájából került a dokumentumba, az illető azonban elhunyt. 2013-ban aztán a bíróság valóban ki is mondta, hogy rendben volt a vizsgált év költségvetése. Ezt közleményben is kiadták – írta meg a Forbes.

(Borítókép: Shakira. Fotó: Tom Pennington / Getty Images Hungary)