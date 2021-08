Amerikába jöttem: Pumped Gabó világot hódít

Nagy utat járt be Pumped Gabo, mióta az Index a 2015-ös Balaton Soundon önfeledt táncába feledkezve levideózta a férfit. Hamarosan debütál az az új valóságshow az MTV műsorán, melyben rá is szerepet osztottak.

Az évforduló apropóján a celeb így nosztalgiázott:

Emlékszem, hogy aznap minden tökéletes volt, a soundos forma összejött, lóvé volt a zsebben, webcamoztam. Jó vibe-on voltam. A videó a 0. napon történt, nem tudtam, hogy rögzítenek. Vihar, szél, eső, visszamentünk a szállásra pár órára. Aztán ahogy elmúlt a vihar, este visszamentünk a Soundra, már odajöttek az emberek, fotózkodtak velem, nem értettem

– írta bejegyzésben a testépítő, utalva az Index videó erejére.

A sztár azóta látványos karriert futott be a médiában. Szabó Gábor, művésznevén Pumped Gabo számtalan kereskedelmi csatorna műsorában bukkant fel az elmúlt években, mindenhol kidolgozott felsőtestével és macsó stílusával parádézott. Ám az életművész egyedi humorával és méretes izmaival nem csak a hazai, hanem a nemzetközi közönség szívébe is belopta magát, szerepelt lengyel valóságshow-ban (MTV Varsó Shore), de feltartóztathatatlan, ha saját szerencséjét kell kovácsolnia.

Legközelebb egy főműsoridős amerikai produkcióban láthatjuk. Augusztus 18-án este 10-től az MTV The Challenge című ikonikus műsorában izgulhatnak érte a nézők. (Az adás az MTV Hungaryn is követhető). Itt érdemes megjegyezni, hogy Szabó a Jersey Shore reality-sorozaton nőtt fel, így már egészen fiatal korában arra az elhatározásra jutott, hogy belőle valóságshow-sztár lesz.

Tudtam, hogy nehéz lesz a műsor és mentálisan is fizikailag is megterhelő, de izgatottan vágtam bele. Ez volt az első amerikai vetélkedő, amin részt vettem, így természetesen izgultam, nagy volt a nyomás. Tudtam, hogy parádés karakterek lesznek a műsorban, de mindent beleadtam és izgalmas kalandokban vehettem részt

– húzta alá Pumped. A sztár azt is elárulta, hogy rengeteg tapasztalatot szerzett, és most már tudja, mi mindenen változtatna, ha visszatérne a következő évadokra. Ami a jövőt illeti, Gabo a DJ-zésre kíván nagyobb hangsúlyt fektetni, és jövőbeli célja, hogy a zeneiparban is letegye névjegyét, emellett a környezetvédelem kérdései is aktívan foglalkoztatják.