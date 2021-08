Paris Hilton ismét főzne, de megpörkölődtek a gyémántjai

A nehéz éveket megélt örökösnő az utóbbi időben komoly terveket szövöget, a Netflixen azonban ismét megkacagtatja a nézőket. Hogy eredetileg is ez volt-e a célja, azt nem tudni, de nehéz elhinni bármit is abból, hogy kiskorától kezdve lelkes szakács.

Paris Hilton két évtizeddel ezelőtt az a híresség volt, akiről a botrányhősnő szót mintázhatták. A The Simple Life című valóság show-ból ismerte meg a maga közönsége, majd amikor exbarátja jó pénzért eladta közös szexvideójukat világszerte ismert lett. Mint kiderült, Hilton nem élvezte a hirtelen jött figyelmet, dokumentumfilmjében ugyanis elmondta, hogy a szóban forgó férfival volt először párkapcsolata, így ami a videón látható, mindössze egy szerelmes fiatal lány belekényszerítése valamibe, amit a párja kíván tőle.

Ez volt az első igazi párkapcsolatom. 18 éves voltam. Annyira szerettem őt, csak boldoggá akartam tenni. Emlékszem, hogy elővette a kamerát. Belekényszerített a felvételbe. Olyan, mintha elektronikailag megerőszakoltak volna

– mondta a híresség, hozzátéve, ha ma kerülne nyilvánosságra egy ilyen felvétel, egészen más visszhangot keltene, mint anno 2000-es évek elején.

Hilton azt is megosztotta a világgal, hogy jelenlegi vőlegényét leszámítva minden exe bántotta őt. Úgy véli mindennek az lehet az oka, hogy amikor tinédzserként intézetbe került, az intézmény falain belül annyiszor fenyegették, alázták és verték meg, hogy egy idő után úgy érezte, ez a normális – ezt vihette át emberi kapcsolataiba is.

Fojtogattak, ütöttek, és megrángattak. Olyan dolgokba törődtem bele, amilyenbe senkinek sem szabadna. (...) A bentlakásos iskolában olyan sokszor bántottak, hogy azt hittem, ez normális. Az összes pasim jó srácnak tűnt először, aztán megmutatkozott a valódi szándékuk. Féltékenyek voltak, uralkodóak, és irányítani akartak. Aztán eljött egy pont, amikor fizikálisan, verbálisan és érzelmileg is bántalmazni kezdtek.

– mondta az örökösnő, akit azóta már el is jegyzet az általa álmai férfijának nevezett Carter Reum, méghozzá egy gigantikus gyémántgyűrűvel.

Év elején Hilton azt is elárulta, hogy vőlegényével komolyan gondolkoznak a családalapításon, ezért meddőségi kezelésnek vetette alá magát. Elmondása szerint Kim Kardashian hatására döntött úgy, hogy beleássa magát a témába. Hozzátette, az eljárásnak köszönhetően akár ikrei is lehetnek, ha azt szeretné. Ennek fényében sokan gratuláltak is neki, miután cikkezni kezdtek arról, hogy negyvenévesen édesanya lesz. Hilton már másnap cáfolta a hírt.

Arra keltem, hogy üzenetek ezrei érkeztek a terhességemmel kapcsolatban. Azt akarom, hogy tőlem halljátok

– kezdte posztját az örökösnő, majd egy hangfelvételben elmondta, hogy nem vár gyermeket, csak az esküvő után terveznek babát, de alig várja, hogy 2022-ben anya legyen. Elhangzott továbbá az, hogyha lánya lesz, a Londonnak fogják hívni, ha pedig fia, szintén egy város nevét kapja, de azt, hogy melyikét, nem árulta el – nehogy valaki lenyúlja. A hónapban egyébként hasonló hirtelenséggel cáfolták meg Amal Clooney ikerterhességét is, pedig egy ismerősük azt híresztelte, George Clooney neje ismét várandós.

Bár a babakérdést egyelőre félretette, Hilton azért bedobott valamit a közösbe: méghozzá egy főzőműsort. A híresség korábban próbálkozott már hasonlóval, a dologból azonban csúnya égés lett. Egy tavalyi felvételen azzal jelentkezett be, hogy megosztja hírhedt lasagnéjának receptjét. Néhány perc után viszont kiderül, hogy az abszolút alkalmatlanul öltözött celebnő valószínűleg soha életében nem készített még hasonlót, sőt. Mint elmondta akkor, ez a recept nem is olyan könnyű, mint tűnik. Mármint nem nehéz, de nehezebb, mint mondjuk egy pirítós megsütése. A kóstoló szintén elmaradt, így nem derült ki, mi sült ki a fűszereket kevéssé látott fogásból – amiről Hilton először bevizezett papírtörlővel szedte le a szerinte túl sok sót azért, hogy pár perccel később rózsaszín himalája-sóval hintse meg, szerinte ugyanis nagyon menőn hangzott a neve. Azt szintén sokan szeretnénk elfelejteni, amikor egyszerre három húslapáttal paskolta a főzésre szánt darálthúst.

A celebritás ezúttal azonban a Netflixszel dolgozott együtt, konyhai kalandjai során pedig többek mellett Kim Kardashian és Demi Lovato is elkísérte. Ami környezetet illeti, ezúttal sajátosabb, pinkebb körökben mozoghatott, és bár látszólag ezúttal sem sokkal ügyesebb, legalább megforgathatott egy gyémánttal kirakott húslapátot, amin egyébként a hő hatására megolvadtak a drágakövek. A beharangozóban hallhatjuk azt is, ahogy telefonos segítséget kér ahhoz: mi a citromhéj, illetve szerinte héj citrom. Ebből vajon mi sül ki?