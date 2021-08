Whitney Houston történetével debütál az ABC News új dokumentumsorozata, amelyben olyan hírességeket mutatnak be, akik óriási hatást gyakoroltak az amerikai kultúrára. A 2012-ben elhunyt énekesnőről soha nem látott felvételeket tesznek közzé a filmben, hogy több évvel a halála után más szemszögből is betekintést adjanak az életébe. A hatszoros Grammy-díjas énekesnő augusztus 9-én ünnepelte volna az 58. születésnapját.

Bár már kilenc év eltelt a halála óta, de Whitney Houston élete és tragikus távozása a mai napig foglalkoztatja az embereket. Az ABC News 20/20 hírmagazinjába most Superstar címmel egy új dokumentumsorozat kerül, olyan hírességeket bemutatva, akik nagy hatással voltak az amerikai kultúrára. Az első epizód augusztus 11-én Whitney Houstonnal indul, olyan felvételeket tárva a közönség elé, amelyeket még soha nem láthattak a 2012-ben elhunyt, hatszoros Grammy-díjas énekesnőről. Lesznek benne vele és egykori férjével, Bobby Brownnal készült archív interjúk, de megszólal Brandy, Chaka Khan, BeBe Winans és Darlene Love is.

A sorozat későbbi részeiben többek közt olyan sztárokra fókuszálnak, mint Kobe Bryant vagy Robin Williams – adta hírül korábban a Hollywood Reporter. A tájékoztatás szerint a szériában szereplő hírességeknek nagyon összetett a háttérsztorijuk, az egyórás kisfilmeken keresztül az alkotók igyekeznek olyan perspektívából bemutatni az életüket, amilyenből korábban nem láthattuk, így sok új információra fény derülhet több évvel a haláluk után. Hogy hazánkban mikor lesznek elérhetők a dokuk, arról egyelőre nincs hír.

Az amerikai énekesnőről szóló epizód előzetese egyébként már felkerült a YouTube-ra:

Whitney Houston 2012. február 11-én hunyt el, holttestét a Beverly Hills-i hotelszobájának fürdőkádjában találták, a kiérkező mentők már nem tudták újraéleszteni. A Los Angeles megyei halottkém szóvivője később annyit közölt, hogy halálát vízbe fulladás okozta, de a kokain és a szívbetegség is a meghatározó tényezők között vannak. Az énekesnő évekig küzdött kábítószer-függőséggel, Bobby Brown rapperrel kötött házassága alatt szokott rá a kokainra. Lánya egyébként kísértetiesen hasonló körülmények között vesztette életét 2015-ben. Az akkor 22 éves Bobbi Kristina Brownra a lakása fürdőkádjában talált rá eszméletlen állapotban a barátja, Nick Gordon. Újraélesztették, de mivel súlyos agykárosodást szenvedett, már nem tért magához, hat hónappal később pedig elhunyt. A történtek miatt a család Gordont tette felelőssé, akit később ezért pénzbírságra köteleztek. A férfi egyébként Whitney Houston nevelt fia volt, 12 éves korában vette magához egy árvaházból az énekesnő, akinek lányával a 2012-es tragédia után kerültek közel egymáshoz. Mára már Gordon sem él, herointúladagolásban hunyt el 2018-ban.

Whitney Houston 1963-ban született a New Jersey állambeli Newarkban. Édesanyja soulénekesnő, keresztanyja Aretha Franklin énekesnő volt. Whitney egy helyi gospelkórusban kezdett énekelni tizenegy éves korában, nem sokkal később pedig már az édesanyjával állt színpadra egy New York-i klubban. Első szólólemeze Whitney Houston címmel 1985-ben jelent meg, és minden idők legsikeresebb debütáló női lemeze lett. Karrierje során több filmben is szerepelt, amelyek betétdalait is általában ő énekelte. Egyik leghíresebb száma az ő, illetve Kevin Costner főszereplésével készült Több mint testőr című film betétdala, az I Will Always Love You.

Whitney Houston 1992-ben hozzáment Bobby Brown rapperhez. Házassága alatt lefogyott, rászokott a kokainra, és egyre többször mondott le fellépéseket, illetve rontott a színpadon a koncertek alatt. Több olyan fotó is nyilvánosságra került róla, amelyen láthatóan ittas vagy drog hatása alatt áll. 2000-ben nyerte hatodik Grammyjét, a következő években viszont drogfüggősége miatt rehabilitációra ment. 2006-ban végül benyújtotta a válókeresetet, rá egy évre pedig hivatalosan is véget ért a Bobby Brownnal kötött házassága – utólag kiderült, hogy a férfi többször is bántalmazta az énekesnőt.

A 2009-es I Look to You című albumának megjelenése után egy évvel Whitney Houston világ körüli turnéra indult, ám nem volt képes úgy teljesíteni a színpadon, ahogy azt elvárta a közönség. 2011-ben ismét rehabilitációra vonult alkohol- és drogproblémák miatt.

A Guinness Rekordok Könyve szerint Whitney Houston a valaha legtöbbet díjazott női előadóművész, pályafutása alatt összesen 415 díjat és kitüntetést vehetett át. Díjai között szerepel két Emmy, hat Grammy, harmincnyolc Billboard Music Awards, huszonkét American Music Awards, albumaiból több mint kétszázmillió fogyott világszerte.

A szerdán érkező dokumentumfilm egyébként nem az első alkotás, amelyben előveszik Whitney Houston történetét. 2018-ban Kevin Macdonald rendezett egy róla szóló dokumentumfilmet, amelyhez az énekesnő hagyatékának gondozói is hozzájárultak, illetve hozzátartozói is megszólaltak benne. Tavaly tavasszal érkezett a hír, hogy az egyik slágerével, az I Wanna Dance with Somebodyval azonos című film készül az énekesnő életéről. Az alkotás forgatókönyvét Anthony McCarten jegyzi, rendezője Stella Meghie. A produceri munkában részt vesz az énekesnővel sokat együtt dolgozó Clive Davis és Houston unokahúga, Pat Houston is. A film várhatóan 2022-ben érkezik.

(Borítókép: Whitney Houston 2009. november 22-én. Fotó: Kevork Djansezian / Getty Images)