A Finom Balaton filmsorozat epizódjaiban Pokorny Lia meglátogat balatoni éttermeket, hogy azokat úgy mutassa meg, ahogy eddig még sosem láttuk. A második részben a Kővirág étteremben jár, de nem csak mint vendég, a színésznő bizony a kötényt is felköti.

Papok Borozója, Kővirág, Kistücsök – három közkedvelt, elismert balatoni étterem erős balatoni kötődéssel, a terítéken helyi termelők boraival, sajtjaival és kenyerével. Mindhárom része a Balaton legjavát összegyűjtő Best of Balaton programnak, amely az Indexszel együttműködésben mutatja be a környék ötven legjobbját.

A kisfilmekben a színésznő nemcsak nézelődik, hanem maga is felteszi a kötényt, süt, főz, gombát szed, felszolgál, és közben a házigazdákat faggatja az éttermek jellegzetességeiről, de kérdezgeti a szakácsokat, illetve a bort és a sajtokat szállító termelőket is, hogy minél többet megtudjon ezekről a balatoni helyekről.

Szeretek főzni, finomakat enni, szeretem felfedezni ezt az országot, szeretem a Balatont és környékét. És szeretem azokat az embereket, akik képesek teremteni és váltani, változtatni, új utakat keresni – és szüntelenül a minőségre törekedni, harmóniában a környezettel, a természettel. Szeretem bennük, hogy tudják, mit hoztak létre, mégis alázattal kezelik a sikert, mert kemény munka van mögöttük, de előttük is, amiben nem lehet megállni, hátradőlni!

– nyilatkozta Pokorny Lia a sorozat kapcsán. Azt is hozzátette, hogy a forgatásokon csupa olyan emberrel találkozott, akinek jó volt a közelében lenni, titok, bölcsesség és erő lengte körül, és hiába ők a főszereplők, valahogy mégis igyekeztek a háttérben maradni, mert számukra az a fontos, amit létrehoznak, és hogy ezt átadhassák másoknak.

A sorozat előző részében a Pokorny Liával a Papok Borozójába látogattunk.