Különös szabályok, amelyeket minden Disney-sztárnak követnie kell

Miley Cyrus, Bella Thorne, Selena Gomez – három világsztár, akik a Disney-nél kezdték gyereksztárként, ma viszont már elhatárolódnak a márkától. Utóbbi egyébként hamarosan a Hulu egyik produkciójában, az Only Murderers in the Building című misztikus komédiasorozatban tűnik majd fel. Az énekesnő az évek során több filmben is szerepelt, illetve produkciós munkát is vállalt a 13 Reasons Why című sorozatban. A főszerepet is felajánlották neki, ő azonban visszautasította Hannah Baker szerepét, arra hivatkozva, hogy a személyével nem akarja elvonni a figyelmet a sorozat valódi üzenetéről.

Az énekesnő 2012-ben szerepelt utoljára sorozatban, méghozzá a Varázslók a Waverly helyből című Disney-produkcióban. Elmondása szerint akkoriban fogalma sem volt, mit csinál, csak egyik helyről a másikra rohangált a díszletben. Mint mondja, most végre a saját korának megfelelő karaktert hozhat majd a Hulu sorozatában, és két kollégája, a szakmában elismert Steve Martin és Martin Short is úgy véli, Selena remek színész – írta meg a Page Six. De hozzá kell tenni, hogy nem ő az első híresség, aki szakított a Disney-vel.

Bár a fiatalok számára kívülről igazi álom egy Disney-sztár élete, ők, akik benne élnek, egészen máshogy látják a helyzetet. Több korábbi gyereksztár is beszámolt arról, hogy a valódi személyiségük összeegyeztethetetlen volt a csatorna elvárásaival, így kénytelenek voltak a hétköznapjaik során is szerepet játszani. Bella Thorne nemrég egyenesen úgy fogalmazott, hogy a Disney elvárásainak lehetetlen megfelelni.

Kétségkívül hatalmas nyomás van a Disney szemében, hogy tökéletes legyen, és szerintem ez az, amit elrontanak, tökéletes gyerekeket akarnak. Ezt az imázst nagyon nehéz fenntartani. Én például sosem voltam önmagam. Olyan dolgokat kellett tennem, amiket amúgy senki sem csinál. A kisgyerekek felnőnek, és nem kellene eközben csak tökéletes embereket látniuk. A gyerekeknek az igazságra lenne szükségük. A sokféleséget kéne látniuk, hogy felismerjék a cselszövést

– mondta az énekesnő, aki azóta már rendezett egy pornófilmet is.

Hasonló volt a helyzet Miley Cyrusszal is, aki a Disney-vel való szakítása után váratlanul előrukkolt szexualitástól igencsak túlfűtött előadásaival, amivel kiverte a biztosítékot a publikumnál. Ő azonban többször is elmondta, hogy a cuki, szégyenlős kislány nem ő volt, csupán egy szerep, amelyet a márka ráosztott. De milyen szabályokat is kell követnie egy Disney-csillagnak?

A csillogás kemény feltételekkel jár. Mint a legtöbb márka esetében, a Disney-sztároknak is a lehető legjobb képet kell festeniük magukról, és mivel a filmek zömmel gyerekeknek készülnek, elvárás, hogy a színészek távol tartsák magukat a kényes üzelmektől – bár volt már példa arra, hogy a brand elnézett ezt-azt. Vanessa Hudgens például azon hírességek egyike volt, akiről egy csapat hackernek sikerült meztelen képeket szereznie, és sok más híresség erotikus fotóival együtt a róla készült felvételeket is elérhetővé tették bárki számára. Esetében a Disney úgy döntött, többet nyernek azzal, ha megvárják, amíg leül a balhé, de megtartják a színésznőt a High School Musical soron következő részéhez – írta meg a Screen Rant. Nem bontottak szerződést Demi Lovatóval sem, amikor az énekesnő nyilvánosan kért segítséget mentális állapota miatt. Utóbbi főként érthető, hiszen meglehetősen nagy öngól lett volna egy fiatal nő kezének elengedése éppen akkor, amikor a legnagyobb szüksége volt a támogatásra. Gina Caranóval már nem voltak elnézők, amikor a republikánusokat a holokauszt zsidóihoz hasonlította. A színésznőt páros lábbal rúgták ki a The Mandalorian című sorozatból.

Engedélyhez kötött közösségmédia-használat

A Disney-sztárok kötelesek egyeztetni a cégükkel, mielőtt posztolnának a közösségi oldalukra, például az Instagramjukra. Erre azért van szükség, nehogy a hírességek véletlenül elkotyogjanak egy-egy spoilert közelgő filmjükről vagy szerepükről – bár tudjuk, hogy Tom Holland gyakran akarva-akaratlanul is elszólja magát, így neki állítólag gyakran nem is szólnak bizonyos részletekről. Ez persze nem azt jelenti, hogy a színészek nem posztolhatnak, épp ellenkezőleg: a márka gyakran az ő közösségi profiljukat használja fő reklámfelületnek, ha közeleg valami új projekt.

Nem öltözhetnek úgy, ahogy akarnak

Miley Cyrust legtöbben a Hannah Montana című sorozatból ismerik, ahol egy kettős életet élő popsztárt játszott. A gyereksztár részben saját énjét, részben pedig egy aranyhajú hírességet alakított, amikor pedig saját zenei pályafutásba kezdett, a Disney meghagyta neki, hogy hordja ugyanazokat a csillogó cuccokat, amelyeket sorozatbeli karaktere. Kerülendő viszont a sokat mutató viselet – Bella Thorne-t például egyszer elővették azért, mert rajtakapták, amint bikinit hord – írta meg a The List.

A Disney rendelkezhet a sztárjai nevével

Amikor Miley Cyrus aláírta a szerződését a Hannah Montana című sorozathoz, egyúttal megengedte, hogy a márka a keresztnevét használja a szériában. Az énekesnő eredetileg Destiny Hope Cyrus néven született, de mivel a családja és a barátai csak Miley-ként emlegették (kiskorában Smiley-nak hívták, mert sokat mosolygott, ez rövidült később), 2008-ban hivatalosan is nevet változtatott – írta meg a CheatSheet. Az aláírása után viszont a csatornáé lett a neve, így az édesanyja ügyvédeket bérelt fel, hogy a jövőben megvédjék a lányát a kizsákmányolástól.

Kötelező botrányelkerülési oktatás

A Disney nem veszi félvállról a skandallumokat, így fiatal csillagaik számára kötelező mindennemű „rossz vértől” elhatárolódni. A patyolattiszta imázs kedvéért a gyerekszínészeknek közösségimédia-oktatáson kell részt venniük, ahol megtanítják nekik, hogyan használják az oldalakat, illetve azt is, milyen diétát tartsanak. Hogy a kettő hogy függ össze, nem tudni.

Magasabban!

Miley Cyrus mellett Bella Thorne sem rejti véka alá a véleményét a csatornáról, sőt. Többek között azt is elárulta, hogy a Disney-nek az sem mindegy, milyen hangon beszélnek a sztárjai. Mint ismert, az Indul a risza! című sorozat miatt neki is kifogástalan jókislány-szerepben kellett tetszelegnie, amihez hozzátartozott egy, a sajátjánál jóval magasabb tónus is. Ezen a hangon kellett megszólalnia mindig, amikor interjút adott – írta meg a Seventeen. Íme egy kis összehasonlítás.

A Disney-korszak:

Illetve egy friss, négy hónappal korábbi interjú:

A zenében sincs szexizés

Az újonnan összeálló Jonas Brothers sokak kedvence volt már a kétezres évek közepén. A srácok saját sorozatot is kaptak a Disney Channelen, ami persze egy rakás követeléssel járt. A csatorna árgus szemekkel figyelte az egyébként házasságig szüzességi fogadalmat tett fiúbandát; tiltott bármifajta kétes értelmű szöveg a zenéikben. Különösen kínos volt, hogy egy időben tisztasággyűrűt is viseltek.

Kínos kérdés? Játssz hülyét!

Gyakran előfordul, hogy egy koncert vagy esemény után a hírességek úgy adnak interjút, hogy nem előre leegyeztetett kérdéseket kapnak, vagy a sajtó munkatársai utólag becsempésznek egy-egy izgalmasabb témát a beszélgetésbe. Ha a Disney-sztárok kínos kérdéssel találják szemben magukat, állítólag elvárás, hogy hülyét játsszanak, így a riporter kénytelen más irányba terelni a beszélgetést.

Zenélésre kényszerítve

Shia LaBeouf ma már Hollywood egyik legproblémásabb színészeként van számontartva, illetve párkapcsolaton belüli erőszakkal is megvádolták. Fiatalon ő is a Disney üdvöskéje volt, és talán az egyedüli, akit nem tudtak rákényszeríteni a zenei karrierre. A stúdió azonban rezzenéstelen arccal kényszeríti pártfogoltjait énekesi pályára, nem számít, hogy az illető valóban akarja-e. Mindenesetre voltak bőven, akik jól jöttek ki ebből.

Reklámszerelem

A fiatal lányok sok mindent szeretnek, de kevés dolgot annyira, mint egy cuki szerelmespárt. A Disney előszeretettel játszott mindezzel Joe Jonas és Demi Lovato esetében. A színész-énekesek a Rocktábor című filmben alakítottak szerelmeseket, a rajongók pedig annyira kedvelték őket, hogy a való életben is el kellett játszaniuk, hogy járnak. Az énekes elmondta, hogy kettejük szerelme valójában a stúdiónak volt fontos, ő viszont nagyon kényelmetlenül érezte magát az elvárt kapcsolatban.

Demivel mindig is barátok voltunk, mindketten Disney-gyerekek voltunk, és egy párt játszottunk a Rocktáborban. Végül randiztunk egymással egy hónapig, mivel a rajongók szerettek együtt látni bennünket. Aztán jobban megismertem őt, és rájöttem, mivel küszködik, például a drogfüggőségével. Úgy éreztem, nekem kell vigyáznom rá, de közben hazugságban éltem, mert nem voltam boldog, csak vele kellett maradnom, mert segítségre volt szüksége. Minderről nem beszélhettem, hiszen meg kellett védenem a márkámat

– árulta el 2013-ban a Vulture magazinnak.

Mindezek fényében tehát nem lehet kérdés, hogy a Disney-csillagok élete sem csak a csillogásról és a hírnévről szól, gyakran pedig nem is az ölelgetni való zöldhasúakról. Miley Cyrus például állítólag a legalulfizetettebb szereplő volt anno a saját műsorában, alkudozásnak azonban nem volt helye. Mindezek mellett fontos megemlíteni, hogy a Disney sokat adott a gyereksztárjainak, és kétségkívül felfuttatta őket annyira, hogy évekkel később már a saját lábukon álló világsztárokká nőhessenek – nem mindegy persze, kit milyen áron.

(Borítókép: Bella Thorne 2019-ben. Fotó: Jacopo Raule / Getty Images Hungary)