Kitört a háború, pert bukott Hódi Pamela Berki Krisztián ellen

Hódi Pamela és Berki Krisztián már évek óta nem él együtt, és úgy tűnt, hogy sikerült is megbékélniük egymással a kislányuk érdekében. Berki először hétvégi apa szerepét játszhatta, később pedig heti váltásban nevelték a gyermeküket.

Nemrégiben azonban újra kitört a háború a páros között, miután bevonták Berki jogosítványát. Emiatt Hódi bírósághoz fordult, kérelmet terjesztett elő, melyben azt kérte: Berkit tiltsák el attól, hogy autóval Natikát iskolába vigye.

A Bors megtudta, hogy a bíróság elutasította a keresetet, és a lapnak Berki nyilatkozott is.

Pamela a közösségi oldalamon látott egy régi fotót, amin úgy tűnt, mintha vezetnék. Ez azonban csupán szomorú a feltételezés részéről, hiszen jól tudhatja, hogy nincs jogosítványom, tehát nem vezetek. Egyébként is az elsők között állítana meg a rendőr, hiszen eléggé feltűnő személyiség vagyok, tehát higgye el, hogy nem kockáztatnám, hogy bűncselekményt kövessek el…

– nyilatkozta a celebritás, majd így folytatta:

A másik állítása, amiért bíróságra ment, hogy veszélyeztetném Natikát, ami ugyancsak képtelenség! Hangsúlyozom: semmilyen körülmények között nem sodornám veszélybe a lányomat és nem igaz, hogy agresszívan vezetek. Csak akkor fogok újra volán mögé kerülni, ha visszakaptam a vezetői engedélyem. Addig is, ha Natikát iskolába akarom vinni, vagy bárhová, nyugodtan vihetem taxival, sőt BKV-busszal is! Arról pedig ne feledkezzünk meg, hogy Mazsinak van jogosítványa, így mellé bátran beülhetek a lányommal. Ezt nem tilthatja meg nekem Pamela, amellyel a bíróság is egyetértett.