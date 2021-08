Belgára bulizna a Strandon Hide the Pain Harold

A szerdán induló Strand Fesztivál idei házigazdája már bejárta a rendezvény területét, ahova az Index stábja is elkísérte. A mémmé vált villamosmérnök közben egy hihetetlen sztorit is megosztott arról, amikor a feleségével Badacsonyban elkötött egy csónakot. Mindez persze már a múlté, a Balaton iránti szeretete viszont azóta is megmaradt. Már nagyon várja, hogy induljon a fesztivál, ahol elsősorban a Cloud 9+, az Anna and the Barbies és a Belga koncertjére bulizik majd.

Balatonaligáról jelentkezett Hide the Pain Harold, nem véletlenül. A mémmé vált villamosmérnök, akit civilként Arató András néven anyakönyveztek, a Strand Fesztivál házigazdája lesz idén. A rendezvény, amely 2021-ben új helyszínen várja a közönséget, szerdán nyitja meg a kapuit a fesztiválozók előtt, akik kétszer 5 napig szórakozhatnak majd a Balaton-parton.

Balaton-Part /HideThe Pain Harold/

Hide the Pain Harold már a fesztivál területén tartózkodik, amit a főszervező Lobenwein Norbert társaságában járt körbe, belekukkantva picit az esemény előkészületeibe. A házigazdává avanzsált nyugdíjas közben nosztalgiázott is egy kicsit és elmesélte, hogy az első „önálló élménye” 14-15 éves korában volt, amikor az unokatestvérével a szülei nélkül sátorozott Balatonedericsen.

A Balaton szerintem megkerülhetetlen. Minden magyar ember szíve csücske azért a Balatonon van. Engem is nagyon sok kedves emlék fűz a Balatonhoz. Badacsonyhoz! Feleségemmel csónakot loptunk... Meglátogattuk a pincéket, jó kedvünk lett, lementünk csónakázni, elkötöttünk egy csónakot, és hát le is buktunk persze

– kezdte a sztorizást, hozzátéve: ő a víz minden fajtáját szereti, rendszeresen jár úszni is, ami persze az uszodában merül ki Budapesten. Úgy véli, ahol nincs víz, az nem is komoly hely.

Arató András arról is mesélt, hogy amikor fiatal volt, bizony még nem voltak fesztiválok. Akkoriban egyetemi bulikba jártak az emberek, ahol este 6-kor kezdődött az élet – a feleségét is egy ilyen helyen ismerte meg, még arra is emlékszik, hogy akkor az Illés együttes játszott. Azóta persze már változott a helyzet, Lobenwein Norberttel is nagyszínpados környezetben találkozott legutóbb, egészen pontosan két évvel ezelőtt, ugyanígy a Strand Fesztiválon. A fesztiváligazgató azt mondja, Hide the Pain Harold azon a rendezvényen akkora tapsot kapott, hogy mindenki, még ő maga is meglepődött. Legalább 5 percen keresztül zengett a csarnok.

Nem csoda hát, hogy azonnal igent mondott, mikor felmerült, hogy idén ő legyen a Strand Fesztivál házigazdája, amit legalább annyira vár, mint a közönség – még kedvenc zenekarai is vannak.

Talán, akik a legközelebb állnak hozzám, a Cloud 9+, akik meg is énekeltek. De mondhatnám például a Belgát is, és az Anna and the Barbiest is nagyon szeretem. Sorolhatnám estig, el tudnám itt tölteni a napomat vagy a hetemet.

„Azt gondoltuk tavaly, amikor még úgy volt, hogy 2020-ban is lesz Strand Fesztivál, hogy jó volna a közönséget meglepni egy olyan házigazdával, akit ennyire szeretnek, hiszen többször tapasztaltuk fesztiválokon, ha az ő neve feltűnt, akkor nagyon boldog volt a közönség” – mondta Lobenwein Norbert, mikor szóba került, miért pont Haroldra esett a választásuk a rendezvény házigazdájának személyét illetően.

Idén, amikor június környékén úgy döntöttünk, hogy máshol, máshogyan elindulhat a Strand Fesztivál egy kisebb verziója, akkor újra megkerestem Andrást, Haroldot, aki azonnal igent mondott.

A főszervező azt is leszögezte, valóban nem volt még ilyen hosszú fesztivál Magyarországon, de igazából sokmindent a kényszer szült ebben az évben. Azt is, hogy egyáltalán ide tudtak költözni, Zamárdiban ugyanis idén nem szerveznek semmilyen zenei programot, vagy tömegrendezvényt. Bár ez egy kisebb helyszín, gondolták, azért hadd legyen itt az a sok zenekar, akiket vár a közönség – ehhez viszont Lobenwein Norbert szerint mindenképp kellett a 10 nap.

Más környezetben ugyan, és jóval családiasabb közegben, de ezúttal is nagyon sok programmal készülnek a szervezők. A zenés, kulturális események, illetve a jótékonysághoz köthető aktivitások mellett, amelyeken Arató András is örömmel részt vesz, kialakítottak egy Hide the Pain Harold negyedet is a helyszínen.

Ide várjuk mindazokat, akiknek már elege van a techno zenéből, meg a drum and bass-ből

– vezette elő a terveket a házigazda. Hangsúlyozta persze, hogy zene azért ott is lesz, csak akusztikus egy tábortűz mellett, ezen kívül pedig rengeteg játékkal, például kötélhúzással és tutajépítéssel is készülnek. Van egy kávézó is a helyszínen jazzkoncertekkel, ahol augusztus 22-én Hide the Pain Harolddal találkozhat a közönség, aki garantáltan minden vele kapcsolatos kérdést megválaszol.

A Strand Fesztivál idei programjairól itt írtunk részletesen.